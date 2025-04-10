💥Обзор новостей: половину ВНП налоговики проводят с МВД, с 2026 года семьи с детьми смогут вернуть часть НДФЛ, инфляция перешла к снижению

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Глава ФНС: налоговики проводят половину выездных проверок совместно с МВД. Глава ФНС Даниил Егоров на заседании коллегии налоговой службы подчеркнул, что ФНС обеспечена технологиями, но без эффективной совместной работы с правоохранительными органами ведомство не справится. «Половина всех выездных проверок сейчас проводится совместно с МВД России», — отметил он.

С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ. С 2026 года на работающих родителей двоих детей и более начнет действовать семейная налоговая выплата. Уплаченный в 2025 году НДФЛ будет пересчитан по ставке в 6%, а разницу возместят в виде единовременной выплаты. По данным Минтруда, мера затронет 4,2 млн семей, в которых воспитываются примерно 11 млн детей.

Инфляция в России перешла к снижению. В России с 1 по 7 апреля рост потребительских цен замедлился до 0.16% с 0.2% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.

Заемщиков МФО предложено оградить от перекредитования и переплат. Депутаты планируют новые ограничения для рынка микрокредитования. В ближайшее время микрофинансовые организации не смогут выдавать новые займы клиенту со ставкой выше 100%, если тот не погасил предыдущий, а максимальную сумму переплаты должны будут снизить до двукратной по сравнению с одолженной. Таким образом предполагается разорвать цепочки перекредитования, которые позволяют обойти действующие ограничения и загоняют клиента в долговую спираль.

Власти обсудят условия возврата иностранных компаний. Власти прорабатывают предварительный перечень требований, которым должна соответствовать иностранная компания, чтобы иметь возможность вернуться в Россию. Среди них: гарантии определенного уровня локализации в течение оговоренного периода, передача технологий, организация в России центров научных разработок.

ЦБ поддерживает введение уголовной ответственности за дропперство. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе обсуждения отчета Центробанка поддержала идею спикера Госдумы Вячеслава Володина о введении уголовной ответственности с 14 лет для дропов — подставных лиц, через которых обналичивают похищенные деньги.

В России стало больше мужчин, готовых брать отпуск по уходу за ребенком. В опросе Superjob приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей. «28% реальных и потенциальных отцов готовы при необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, что на 3 п.п. больше, чем годом ранее», — говорится в исследовании. Еще 15% мужчин заявили, что считают такую ситуацию вполне возможной, этот показатель также на 3 п.п. выше, чем в прошлом году.

93% бюджетных мест в столичных колледжах будут зарезервированы для московских девятиклассников. В этом году девятые классы столичных школ закончат 116 тыс. человек. На ближайшую приемную кампанию столичные колледжи получили 38,2 тыс. бюджетных мест. При этом на 35,5 тыс. из них смогут учиться только школьники с московской пропиской. Таким образом, для иногородних девятиклассников предполагается только 7% бюджетных мест в системе среднего профессионал образования.

Производство спирта упало на 12% из-за роста акцизов. Производство пищевого спирта в России в I квартале 2025 года сократилось на 12% в годовом выражении, до 12,94 млн дал, отгрузки упали на 25%, до 8,39 млн дал. Основная причина — резкое повышение акцизов и минимальных розничных цен (МРЦ) на крепкий алкоголь с начала года, что спровоцировало предновогодние закупки дистрибуторами.