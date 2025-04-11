💥Обзор новостей: бизнес пожаловался на ВНП в рамках налогового мониторинга, ВС признал право на компенсацию за навязчивые звонки с рекламой, пятница

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Энергокомпании пожаловались на выездные проверки в рамках налогового мониторинга. ФНС выносит решения о проведении ВНП в отношении крупных компаний, перешедших на систему налогового мониторинга. Хотя по законодательству налогоплательщики, подключившиеся к системе информобмена, освобождены от таких мероприятий. Об этом сообщил директор Совета производителей энергии Дмитрий Вологжанин в письме руководителю ФНС Даниилу Егорову. Он опасается, что ВНП фактически направлены на «получение возможности доначисления налогов по периодам, закрытым для проверки в рамках налогового мониторинга», так как их массово инициирует и проводит ФНС. Вологжанин также отмечает, что ВНП в отношении отдельных компаний будут охватывать весь срок их участия в НМ «не по спорному эпизоду, а по всем налогам и сборам», пишут «Ведомости».

Запрет рекламы эзотерических услуг не коснется дипломированных психологов. Из-под действия законопроекта о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг депутаты вывели некоторые категории лиц с высшим психологическим образованием. Это решение коснется игропрактиков, нейрографов, расстановщиков и практиков осознанных сновидений.

Крымчанам с иностранным гражданством пенсию не пересчитают. Государство не обязано пересчитывать пенсию крымчанам, которые до присоединения к России не были гражданами Украины, постановил КС. Жительница Севастополя пыталась оспорить конституционность нормы, ограничивающей право на перерасчет пенсии для иностранцев, проживавших в Крыму и Севастополе до 2014 г. Женщина проживала в Севастополе и получила гражданство РФ лишь в 2021 г., до этого у нее был только белорусский паспорт. Она обратилась перерасчетом пенсии по закону от 21 июля 2014 г. «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан РФ, проживающих в Крыму», но ей отказали. Гражданство Белоруссии на дату вхождения Крыма и Севастополя в состав России 18 марта стало причиной отказа.

В Нижегородской области предложили запретить продажу алкоголя по воскресеньям. Правительство Нижегородской области опубликовало законопроект о запрете розничной продажи алкоголя по воскресеньям. Авторы инициативы также предлагают ограничить продажу алкогольных напитков с 00 часов до 10 часов и с 16 часов до конца дня в субботу. В будние дни продажу алкоголя могут разрешить только с 14 до 20 часов.

В Калининградской области начали выдавать выплаты нуждающимся на покупку продуктов первой необходимости. Соцвыплаты могут получить малоимущие пенсионеры и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, с ежемесячным доходом ниже 15,7 тыс. руб.

ЦБ сообщил, что международные резервы России достигли рекордного уровня — теперь это $658 млрд. Золотовалютные резервы увеличились за неделю на $12,4 млрд, или на 1,9%, сообщил регулятор. Предыдущий рекорд был установлен 21 марта — $650,4 млрд.

Верховный суд признал право на возмещение морального вреда за спам-звонки. Коллегия рассмотрела дело жителя Москвы, которому по телефону позвонил банк «Русский Стандарт» и предложил оформить кредит, хотя мужчина не был клиентом этой организации. Москвич направил в банк письменную претензию, но звонки продолжились и мужчина подал иск. В своей жалобе он написал, что звонки доставили ему изрядное неудобство, отвлекали его от личных дел, причиняли беспокойство и нравственные страдания. Истец потребовал компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб. Банк объяснил, что телефон мужчины по ошибке попал в список номеров клиентов, давших согласие на получение рекламы. Су ды трех инстанций встали на сторону банка, однако ВС посчитал, что вина банка в причинении морального вреда предполагается, пока не доказано обратное, и направил дело на пересмотр.

Срок пребывания иностранцев по электронной визе увеличат до 30 дней. Срок пребывания иностранных граждан в России по единой электронной визе увеличится с 16 до 30 дней. Это изменение будет рассмотрено в рамках поправок в законодательство, направленных на развитие туристической отрасли страны, отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мошенники начали использовать новую схему для обмана под предлогом замены или починки домофона. Злоумышленники сообщают о поломке домофона и предлагают получить бесплатные ключи с помощью отправленного мошенниками SMS. Далее аферисты действуют по разработанной схеме, сообщили в МВД.

Медведев заявил о злоупотреблениях при проверке знания мигрантами русского языка. По его словам, некоторые мигранты с трудом понимают русскую речь. «Сертификаты о сдаче экзамена, которые выдавались иностранным гражданам, далеко не всегда гарантируют их знания... Иногда владельцы подобных сертификатов вообще с трудом понимают русскую речь и не могут изъясняться»,— рассказал зампред Совбеза.

Не смогли улететь домой: портрет Есенина и 1 кг креветок. С января по март 2025 года в столичных поездах «Аэроэкспресса», которые следуют по маршруту Москва — аэропорт «Шереметьево» пассажиры забыли 964 предмета. Среди них: портрет Есенина, автоматический поводок для собаки, 1 кг креветок, шуба, спальный мешок, медицинская форма.

С приходом весны участились случаи падения кошек из окон. Ветеринары призывают владельцев быть особенно осторожными: чтобы уберечь питомца, рекомендуется устанавливать прочные сетки и избегать режима «щелевого» проветривания.