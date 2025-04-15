⭐️Билеты на VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Летняя сессия» уже в продаже

🎯 Что вас ждет на VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка»

Мы решили не мелочиться и организовываем по-настоящему масштабное онлайн-мероприятие. Наша конференция будет длиться целых три дня — с 18 по 20 июня!

Почему мы решили провести конференцию в режиме онлайн?

Все просто, мы прекрасно понимаем, что лето — пора отпусков, далеко не все смогут приехать в Москву и лично присутствовать на конференции. Многие будут на даче, а кто-то будет отдыхать на море, но при этом всем бухгалтерам хочется оставаться в курсе последних изменений и знать про новые налоговые тенденции. Специально для вас, дачники и отпускники, мы решили провести VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн!

Онлайн-трансляция — это крайне удобный формат, можно участвовать из любой точки мира, слушать про изменения формы отчетности и одновременно любоваться морем!