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Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

⭐️Билеты на VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Летняя сессия» уже в продаже

Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Клерка», которая пройдет в формате онлайн и будет длиться целых три дня — с 18 по 20 июня! Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда. Мы открыли продажу билетов! Самые быстрые смогут купить по самой выгодной цене, а дальше — традиционное повышение.

🎯 Что вас ждет на VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка»

Мы решили не мелочиться и организовываем по-настоящему масштабное онлайн-мероприятие. Наша конференция будет длиться целых три дня — с 18 по 20 июня!

Почему мы решили провести конференцию в режиме онлайн?

Все просто, мы прекрасно понимаем, что лето — пора отпусков, далеко не все смогут приехать в Москву и лично присутствовать на конференции. Многие будут на даче, а кто-то будет отдыхать на море, но при этом всем бухгалтерам хочется оставаться в курсе последних изменений и знать про новые налоговые тенденции. Специально для вас, дачники и отпускники, мы решили провести VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн!

Онлайн-трансляция — это крайне удобный формат, можно участвовать из любой точки мира, слушать про изменения формы отчетности и одновременно любоваться морем!

Почему решили проводить конференцию три дня?

Все просто, коллеги! На VIII Всероссийской бухгалтерский онлайн-конференции «Клерка» вас ждут 3 тематических направлений:

  • налоги, отчетность, кадровый и воинский учет,

  • маркетплейсы и Ecom,

  • бухгалтерский аутсорсинг и проверки бизнеса.

Мы понимаем, что многим хочется послушать и про отчетность, и про поиск новых клиентов на рынке. Или про изменения работы на маркетплейсах и налоговые требования, поэтому команда «Клерка» приняла решение не делать параллельные потоки, а разбить выступления спикеров на три дня! Вам не придется выбирать, какая из тем для вас важнее, можно посмотреть выступления всех экспертов!

Кто будет выступать и какие темы обсуждаем на VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции?

До мероприятия всего два месяца и мы уже формируем программу нашего мероприятия. Именитые спикеры, методологи, юристы, налоговые консультанты, разработчики ПО и владельцы бухгалтерского бизнеса – все соберутся с 18 по 20 июня и выступят для вас.

Мы готовим для вас целых три дня, чтобы каждый получил практические инструменты и актуальные решения для развития своей карьеры или бизнеса. Мы планируем построить диалог между спикерами и пользователями «Клерка», чтобы каждый участник конференции смог найти точки для своего роста!

Сегодня мы представляем вам некоторых спикеров, которых мы пригласили выступить. Уверены, вы слышали про всех.

18 июня. Налоги-2025: под прицелом ФНС

  • Надежда Самкова, ведущий эксперт-консультант по налогообложению  Biznezinalogi, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. НДС: сложные вопросы

  • Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям. Консультант по управлению. Преподаватель и руководитель образовательного центра. Кадровый и воинский учет: изменения 2025 

  • Михаил Мухин, Президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз». Возглавлял отдел документальных проверок Управления Федеральной службы налоговой полиции по г. Санкт-Петербургу, затем – Службу документальных проверок Главного управления Федеральной службы налоговой полиции России. Налоговые проверки — 2025

  • Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Отчетность за полугодие и сложные вопросы исчисления НДФЛ

19 июня. Маркетплейсы: от импорта до проверок

  • Ольга Кошкина, главный бухгалтер, практика 19 лет, руководитель сети консалтинговых компаний,более 300 компаний на ежедневном обслуживании. Спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы). Бухгалтер маркетплейса

  • Надежда Самкова, ведущий эксперт-консультант по налогообложению  Biznezinalogi, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера» и др. НДС при работе на маркетплейсе

  • Клинова Елена, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ». Импортный товар на маркетплейсах: бухгалтерские тонкости и практика 

  • Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам. Налоговые проверки селлеров: требования ФНС

20 июня. Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков

  • Ирина Слободян, бухгалтер, основатель и руководитель бухгалтерской компании «АльфаСервис». Бухгалтер на аутсорсе: договор, клиенты, прайс-лист

  • Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом. Бухгалтер-аутсорсер, 115-ФЗ и Росфинмониторинг

  • Ирина Морозова, бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров. Психология в бухгалтерии и мышление предпринимателя

  • Дмитрий Ряховский, д.э.н., руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, партнер по налоговой практике фирмы «ЛЕГИКОН-ПРАВО», член Президентского Совета ИПБ МР, налоговый консультант. Требования ФНС и ответственность бухгалтера-аутсорсера

🔔Следите за анонсами, скоро мы начнем подробно рассказывать по доклады выступающих. У конференций «Клерка» есть официальный Telegram-канал. Вся информации о спикерах, программе выступлений, раздаточных материалах, призах будет в одном месте. Чтобы не пропустить ничего важного, подпишитесь и включите уведомления! Подписывайтесь

Билеты уже на сайте, и первые — по лучшей цене. Не тяните, самые быстрые пользователи смогут купить по самой выгодной цене, а дальше — традиционное повышение.

Купить онлайн-билет

Присоединяйтесь к конференции 18-20 июня и и узнайте из первых уст про самые значимые события в мире бухгалтерии и налогов! Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров. Ждем вас!

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

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