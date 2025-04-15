⭐️Билеты на VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Летняя сессия» уже в продаже

🎯 Что вас ждет на VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка»
Мы решили не мелочиться и организовываем по-настоящему масштабное онлайн-мероприятие. Наша конференция будет длиться целых три дня — с 18 по 20 июня!
Почему мы решили провести конференцию в режиме онлайн?
Все просто, мы прекрасно понимаем, что лето — пора отпусков, далеко не все смогут приехать в Москву и лично присутствовать на конференции. Многие будут на даче, а кто-то будет отдыхать на море, но при этом всем бухгалтерам хочется оставаться в курсе последних изменений и знать про новые налоговые тенденции. Специально для вас, дачники и отпускники, мы решили провести VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн!
Онлайн-трансляция — это крайне удобный формат, можно участвовать из любой точки мира, слушать про изменения формы отчетности и одновременно любоваться морем!
Почему решили проводить конференцию три дня?
Все просто, коллеги! На VIII Всероссийской бухгалтерский онлайн-конференции «Клерка» вас ждут 3 тематических направлений:
налоги, отчетность, кадровый и воинский учет,
маркетплейсы и Ecom,
бухгалтерский аутсорсинг и проверки бизнеса.
Мы понимаем, что многим хочется послушать и про отчетность, и про поиск новых клиентов на рынке. Или про изменения работы на маркетплейсах и налоговые требования, поэтому команда «Клерка» приняла решение не делать параллельные потоки, а разбить выступления спикеров на три дня! Вам не придется выбирать, какая из тем для вас важнее, можно посмотреть выступления всех экспертов!
Кто будет выступать и какие темы обсуждаем на VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции?
До мероприятия всего два месяца и мы уже формируем программу нашего мероприятия. Именитые спикеры, методологи, юристы, налоговые консультанты, разработчики ПО и владельцы бухгалтерского бизнеса – все соберутся с 18 по 20 июня и выступят для вас.
Мы готовим для вас целых три дня, чтобы каждый получил практические инструменты и актуальные решения для развития своей карьеры или бизнеса. Мы планируем построить диалог между спикерами и пользователями «Клерка», чтобы каждый участник конференции смог найти точки для своего роста!
Сегодня мы представляем вам некоторых спикеров, которых мы пригласили выступить. Уверены, вы слышали про всех.
18 июня. Налоги-2025: под прицелом ФНС
Надежда Самкова, ведущий эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. НДС: сложные вопросы
Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям. Консультант по управлению. Преподаватель и руководитель образовательного центра. Кадровый и воинский учет: изменения 2025
Михаил Мухин, Президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз». Возглавлял отдел документальных проверок Управления Федеральной службы налоговой полиции по г. Санкт-Петербургу, затем – Службу документальных проверок Главного управления Федеральной службы налоговой полиции России. Налоговые проверки — 2025
Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Отчетность за полугодие и сложные вопросы исчисления НДФЛ
19 июня. Маркетплейсы: от импорта до проверок
Ольга Кошкина, главный бухгалтер, практика 19 лет, руководитель сети консалтинговых компаний,более 300 компаний на ежедневном обслуживании. Спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы). Бухгалтер маркетплейса
Надежда Самкова, ведущий эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера» и др. НДС при работе на маркетплейсе
Клинова Елена, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ». Импортный товар на маркетплейсах: бухгалтерские тонкости и практика
Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам. Налоговые проверки селлеров: требования ФНС
20 июня. Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков
Ирина Слободян, бухгалтер, основатель и руководитель бухгалтерской компании «АльфаСервис». Бухгалтер на аутсорсе: договор, клиенты, прайс-лист
Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом. Бухгалтер-аутсорсер, 115-ФЗ и Росфинмониторинг
Ирина Морозова, бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров. Психология в бухгалтерии и мышление предпринимателя
Дмитрий Ряховский, д.э.н., руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, партнер по налоговой практике фирмы «ЛЕГИКОН-ПРАВО», член Президентского Совета ИПБ МР, налоговый консультант. Требования ФНС и ответственность бухгалтера-аутсорсера
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Присоединяйтесь к конференции 18-20 июня и и узнайте из первых уст про самые значимые события в мире бухгалтерии и налогов! Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров. Ждем вас!
Комментарии8
Интересные блоки🚀Про аутсорс особенно
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Пока 999, после 1 мая и 999,99 будет))
тогда 998,99
Жестко!!! Надо успеть))
Точно! Самым оперативным - лучшая цена
и места)))
Мне на позапрошлой 6-ой конференции очень понравилось выступление Михаила Мухина, бывшего налоговика. Кто-нибудь смотрел?