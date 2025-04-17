💥Обзор новостей: Минтруд назвал 8 новых признаков «подмены» трудовых отношений, маркетплейсы получили требования уточнить декларации, россияне закроют ипотеки к пенсии

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Минтруд назвал 8 новых признаков «подмены» трудовых отношений с работниками. Это: устойчивый и стабильный характер отношений, подчиненность и зависимость труда, наличие дополнительных гарантий работнику, установленных трудовым законодательством и иными правовыми актами, выполнение работником работы в соответствии с указаниями работодателя, интегрированность работника в организационную структуру работодателя, признание работодателем прав работника на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск, оплата работодателем расходов, связанных с поездками работника в целях выполнения работы, осуществление периодических выплат работнику, которые являются для него единственным и (или) основным источником доходов, предоставление инструментов, материалов и механизмов работодателем.
Продавцы маркетплейсов столкнулись с требованиями ФНС уточнить декларации. В период подачи деклараций за 2024 г. некоторые продавцы маркетплейсов получили от налоговых инспекций требования пояснить противоречия между данными из декларации и сведениями, полученными органами в ходе камеральных проверок. В своих письмах, указывая на занижение доходов, налоговики чаще всего ссылаются на данные контрольно-кассовой техники, в одном из требований – на агентский отчет площадки.
Сведения о суммах операций из фискальных чеков зачастую кратно выше задекларированных.
Маск планирует заселить Землю людьми с «высоким интеллектом». Бизнесмен Илон Маск считает, что мир находится по угрозой из-за сокращения численности населения, и стремится исправить это, «помогая засеять землю большим количеством людей с высоким интеллектом», пишет The Wall Street Journal. Маск заявил, что обеспокоен тем, что в странах «третьего мира» уровень рождаемости выше, чем в США и Европе, и не раз заявлял близким, что один из самых важных способов изменить эту динамику, заключается в том, чтобы у образованных людей было больше детей.
Продажи подержанных машин в марте выросли почти на 13%. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в марте сократились на 10,7% год к году, до 448,3 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Относительно февраля рост составил 12,9%. Положительную динамику обеспечивает то, что вторичный рынок — альтернатива для граждан, которые не хотят приобретать иномарку китайского производства.
Правительство поддержало введение лицензий для продавцов табака. Правила касаются и вейпов с кальянами. Согласно новым нормам, с осени 2026 года разрешение на торговлю потребуется каждому объекту табачной розницы.
Препарат от онкологии «Афтотид» создали в России, он не имеет аналогов в мире. Его безопасность доказана судом. Разногласия между разработчиком лекарства — фирмой «Лина М» и Минпромторгом РФ рассматривал 9-й Арбитражный апелляционный суд. В документе суда говорится, что препарат позволяет лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания. «Афтотид» уже применяют при лечении на добровольцах.
В иске Минпромторг требовал расторжения договора с «Лина М» 2014 года на сумму 150 млн руб. Согласно документу, компания должна была провести научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу (НИОКР). Ведомство настаивало на возврате 117 млн руб. неотработанного аванса и взыскании свыше 80 млн руб. процентов.
Выплаты работающим и неработающим пенсионерам отличаются на ₽2,8 тыс. В России у неработающих пенсионеров пенсия на 2,8 тыс. руб. в месяц больше, чем у работающих, следует из данных Социального фонда. Так, средний размер пособия работающих пенсионеров на 1 февраля 2025 года составил 20 928,65 руб. в месяц, неработающих — 23 800,81 руб. Таким образом, разница между выплатами оказалась в 2 872,16 руб. С 1 апреля правительство проиндексировало социальные пенсии на 14,75%. Страховые пенсии с начала года увеличили на 9,5%.
10 млн россиян установили самозапреты на кредиты с 1 марта. Наиболее активно этой возможностью пользовались жители Москвы (1,14 млн самозапретов), Московской области (0,72 млн), Санкт-Петербурга (0,55 млн), Ростовской области (0,32 млн) и Республики Башкортостан (0,31 млн).
Россияне закроют ипотеки к пенсии. Срок кредита в РФ достиг 26 лет и побил очередной рекорд — только за февраль показатель увеличился на 5 месяцев, сообщили в ЦБ.
Все из-за подорожания жилья. Чтобы ежемесячный платёж оставался посильным, банки и заёмщики увеличивают срок погашения.
В России предложили использовать искусственный интеллект в судебной системе. Соответствующий законопроект готовят к внесению в Госдуму. Сначала ИИ будет работать с простыми делами, такими как судебные приказы, а позже — с разводами и взысканием долгов.
На Красной площади начали устанавливать трибуны к Параду Победы.
Доступ на нее уже ограничен. В центре Москвы появилась разметка для репетиций парада. На улицах города размещают праздничные баннеры. Известно, что на 9 Мая в столицу приедут делегации из более чем 20 стран.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии22
Доброе утро, коллеги! Не забыли покормить котиков?))
Замурчательного четверга!
Котик-менеджер) Придумайте описание))
Коти прекрасный! Доброе утро, Влад!))
Добрейшего утречка)))
Котик-менеджер известен своей гибкостью и целеустремленностью. А также наблюдательностью и хваткой. Если он задался целью достичь какой-то цели, то обязательно ее добьется. С подчиненными предпочитает быть милым, но держит дистанцию, а в исключительных ситуациях может показать коготки)))
Ты только открыл глаза/поднял веки, а он уже смотрит на тебя и готов нарезать 100500 задач! Да и вообще, это он сам тебя разбудил для великих свершений))) Но сначала покушац))
А так-то прикольный экземпляр может получится. Независимый и всегда выспавшийся))))) Отличное сочетание!
Класс!
Поздравляю с днём эспрессо!
О! Какой прекрасный день! Спасибо, что сообщили, Ирина!
Маск планирует заселить Землю людьми с «высоким интеллектом»
а трамп - это был его пилотный проект. v.1.0
а тех у кого пониже он куда денет?
Луна или Марс?
Нет, на Марс он как раз хочет высокоразвитых
Ну так надо в "США и Европе" срочно сократить женщинам рабочий день на час, выдавать беременным школьницам по 100 тыщ, ....
чего там ещё было для повышения этого.... чёт уже подзабыл
Кароче нужно устроить встречу Маска с нашими милоновыми и иже с ним - они ему всё подробно объяснят!
Вот это новости в фармацевтике! Безопасность препарата доказана - судом! На судье проверяли или на судебных приставах?
Не знаю что сказать... На ИИ проверить безопасность препарата не получится))))
ООО Лина М 7703329169 - рекомендую ознакомиться даже не с самим делом, а самой компанией. ссч 24 = 1 чел. и так далее
Они там из-за аванса и неосновательного обогащения судились, как я поняла испытания проходили нормально)
а погуглите "афтотид испытания" - когда и кто публиковался по такому запросу
Не вижу сам отчет по испытанию, вижу, что проводили совсем недавно.
Меня почему-то в последнее время очень пугает фраза "не имеет аналогов в мире". Обычно это обозначает или полное фуфло, или что-то жутко недоработанное.
Безусловно, но вдруг - прорыв?) Давайте надеяться на лучшее))
а вы почитайте арбитраж по этому делу. это не займет много времени. оказывается, работы по госконтракту должны были закончиться аж в 2017 году (!)
Или Минпромторгом РФ взятку ждет