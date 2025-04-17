ФНС наступает: как продавцам маркетплейсов выжить в 2025 году?

Почему ФНС взялась за маркетплейсы?

Онлайн-торговля в России бьет рекорды: за последние пять лет объем продаж на маркетплейсах вырос в разы. Но вместе с ростом пришли и проблемы. Маркетплейсы вроде Ozon и Wildberries пробивают чеки от своего имени, показывая полную сумму продаж, а не чистый доход продавца. Результат? Расхождения в декларациях стали нормой. В 2024 году продавец мог указать 246,1 млн рублей, а ФНС, глядя на чеки, насчитывала 266,6 млн. В 2025 году контроль стал еще жестче: площадки начали передавать данные о расчетах напрямую в налоговую. Теперь скрыть доходы — все равно что прятаться от солнца в ясный день.

Интересный факт: В 2023 году расхождения были редкостью, а в 2025 году запросы на уточнение деклараций получают тысячи продавцов по всей стране!