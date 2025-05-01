Мир! Труд! Май! И отчет из отпуска

Коллеги, всем привет! Вернулась из небольшого отпуска и сразу к вам. Добавлю немного солнца и красоты в свой блог.

Еще раз всем привет! Вернулась сегодня из мини-отпуска и сразу сюда. Соскучилась по Трибуне и по вам, дорогие и уже родные пользователи «Клерка». Отсутствовала всего пару дней, а наш любимый «Клерк» успел обновить логотип, как вам изменения?

Мне нравится, хотя пока непривычно.

Еще хочу отметить работу нового шеф-редактора Владислава Савушкина, который три дня писал для вас утренние обзоры. Влад, спасибо! Классная работа!

А теперь расскажу про свой отпуск. Ездила на Волгу, в Тверскую область. Выбрала парк-отель «Басовское» (не реклама, но вполне себе рекомендация лично от меня).

Волга

Что понравилось: огромная ухоженная территория, сосновый лес и большая березовая роща, в которой стоят домики для проживания.

Роща

Домики для гостей

Сосны на берегу Волги

Мостик

Закрытый бассейн 50 метров. С детской зоной и двумя горками.

Бассейн

Собственный конно-спортивный клуб. С прекрасными ухоженными лошадками. Лошадей много, можно покататься или просто прийти угостить морковкой.

С погодой повезло первые два дня, потом начался дождь. Но нас было не остановить, все равно гуляли.

Пруд с карпами

Кормушка для птичек

Все хорошее быстро заканчивается. Четыре дня пролетели незаметно, но здорово подпитали силой и энергией. До встречи на «Клерке» 5-го мая, читайте, пишите и комментируйте. А также делитесь своими фотографиями и отчетами с майских праздников. Как их проводите? Пишите в комментариях!