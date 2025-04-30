Почему мы обновили логотип «Клерк»: от сложной формы к лаконичной иконке с подписью

Это не просто косметическое изменение, а стратегический шаг, необходимый для роста, узнаваемости и масштабируемости бренда.
Предыдущая команда дизайнеров уже пыталась пару лет назад стартануть этот процесс, но тогда это выросло в глобальную битву и не привело к результату. Но время идет, все меняется. И наш бренд не исключение.
Эволюция брендов в сторону упрощения. Почему это в тренде?
В последние годы крупнейшие технологические компании перешли к упрощённым формам визуальной идентичности. Это отражает стремление к минимализму, функциональности и адаптивности.
Таким образом, минимализм — не просто тренд, а необходимое условие для существования бренда в цифровой экосистеме.
Зачем мы сделали редизайн
1. Масштабируемость продуктов
Наш старый логотип — слово «Клерк» с интегрированной красной скрепкой — был визуально насыщенным и сложным для адаптации в различных продуктах: от мобильных приложений до веб-интерфейсов, маркетинговых материалов и социальных сетей.
Новый логотип с отдельной иконкой:
легко вписывается в любые интерфейсы;
хорошо читается даже при малом размере (favicon, аватарки, иконки приложений);
даёт возможность использовать знак и текст по отдельности, что особенно важно в мультипродуктовой экосистеме.
2. Повышение узнаваемости
Иконка-скрепка стала самостоятельным символом, ассоциирующимся с нашим брендом. Отделив её от слова, мы усилили узнаваемость как знака, так и самого названия.
3. Современный визуальный стиль
Упрощённая типографика делает логотип:
более современным;
лёгким для восприятия;
универсальным в цифровой и офлайн-среде.
Первым в глаза бросается то, что толщина шрифта в начертании надписи стала больше. Это связано с тем, что и сам Клерк стал мощнее и основательнее.
Заключение
Обновление логотипа — это шаг вперёд. Мы сохраняем преемственность (скрепка осталась с нами как ключевой символ), но делаем её частью более гибкой и масштабируемой визуальной системы. Так, как это сделали крупнейшие технологические и медиа-компании.
Теперь наш бренд «Клерк» готов к росту — и визуально, и стратегически.
Комментарии3
Вот между прочим я все еще хочу футболку с таким лого)))
В мобильной версии уведомления (самая часто используемая функция) вынесена наверх, далеко и высоко! А у меня практически лапки, не дотянуться до нее))
Лого с надписью за одно целое воспринимал, пока люди не подсказали, что они отдельно друг от друга) Это про левый верхний угол.
Но скорее всего я один такой😄