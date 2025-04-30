Почему мы обновили логотип «Клерк»: от сложной формы к лаконичной иконке с подписью

Привет! На связи Вова Мазуров, руководитель дизайнеров в Клерке. Мы приняли важное решение — перейти от старого логотипа с изображением канцелярской скрепки, интегрированной в слово «Клерк», к более лаконичному, современному логотипу с иконкой и простым написанием слова.

Это не просто косметическое изменение, а стратегический шаг, необходимый для роста, узнаваемости и масштабируемости бренда.



Предыдущая команда дизайнеров уже пыталась пару лет назад стартануть этот процесс, но тогда это выросло в глобальную битву и не привело к результату. Но время идет, все меняется. И наш бренд не исключение.

Эволюция брендов в сторону упрощения. Почему это в тренде?

В последние годы крупнейшие технологические компании перешли к упрощённым формам визуальной идентичности. Это отражает стремление к минимализму, функциональности и адаптивности.

Apple давно отказалась от реалистичного логотипа с цветными полосами и объёмом, сделав ставку на монохромное, плоское яблоко. Это позволяет использовать знак на любых носителях без потери узнаваемости.

Яндекс в 2021 году обновил визуальный стиль, оставив только первую букву "Я" как универсальный символ платформы и экосистемы. Это упростило брендинг для десятков сервисов: Яндекс Go, Яндекс Музыка, Яндекс Карты и др.

Google постепенно убрала объём и тени, сосредоточившись на ровной геометрии и шрифте Product Sans, создав цельную экосистему продуктов с единым стилем.

Один из самых ярких российских примеров — эволюция бренда Тинькофф в Т-Банк: Этот редизайн стал частью масштабной перезагрузки, при которой Тинькофф избавился от образа «классического банка» и стал технологической платформой, подчёркивая свою digital-идентичность.

Таким образом, минимализм — не просто тренд, а необходимое условие для существования бренда в цифровой экосистеме.

Зачем мы сделали редизайн

1. Масштабируемость продуктов

Наш старый логотип — слово «Клерк» с интегрированной красной скрепкой — был визуально насыщенным и сложным для адаптации в различных продуктах: от мобильных приложений до веб-интерфейсов, маркетинговых материалов и социальных сетей.

Новый логотип с отдельной иконкой:

легко вписывается в любые интерфейсы;

хорошо читается даже при малом размере (favicon, аватарки, иконки приложений);

даёт возможность использовать знак и текст по отдельности, что особенно важно в мультипродуктовой экосистеме.

2. Повышение узнаваемости

Иконка-скрепка стала самостоятельным символом, ассоциирующимся с нашим брендом. Отделив её от слова, мы усилили узнаваемость как знака, так и самого названия.

Пример как трансформируется бренд в сервисах: подписка «Премиум» и «Корпоративный Премиум», Обучение, Работа и т.д.

3. Современный визуальный стиль

Упрощённая типографика делает логотип:

более современным;

лёгким для восприятия;

универсальным в цифровой и офлайн-среде.

Первым в глаза бросается то, что толщина шрифта в начертании надписи стала больше. Это связано с тем, что и сам Клерк стал мощнее и основательнее.

Заключение

Обновление логотипа — это шаг вперёд. Мы сохраняем преемственность (скрепка осталась с нами как ключевой символ), но делаем её частью более гибкой и масштабируемой визуальной системы. Так, как это сделали крупнейшие технологические и медиа-компании.

Теперь наш бренд «Клерк» готов к росту — и визуально, и стратегически.