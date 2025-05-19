💥Обзор новостей: привилегии банков в части выплат пособий и пенсий сократят, пенсионный возраст для участников СВО снизят, выплаты ОСАГО будут без учета износа машины

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Правительство планирует сократить привилегии крупнейших банков в части выплат социальных пособий и пенсий. Власти, в частности, ЦБ и ФАС, намерены исключить «преимущественный доступ» крупных банков к выплатам обычных и военных пенсий и социальных пособий. Инициатива расширит возможности россиян по выбору кредитных организаций для социального и пенсионного обслуживания, выяснил РБК.

Мошенники начали использовать личные данные на сайтах судов для выманивания кода авторизации, в том числе для входа в личный кабинет на портале госуслуг, сообщает ТАСС. Узнав личную информацию с сайтов судов, злоумышленники звонят жертвам под предлогами, связанными с судебными заседаниями, и просят назвать код из СМС. В МВД призвали граждан быть бдительными и посоветовали не верить на слово незнакомым людям, а проверять информацию только на официальных ресурсах.

В Думе предложили снизить пенсионный возраст для участников спецоперации. В Госдуме рассмотрят введение новых льгот для участников военной операции на Украине, которые будут включать снижение пенсионного возраста и частичное списание ипотечных кредитов, пишут «Известия». Нина Останина предлагает уменьшить пенсионный возврат для женщин до 55 лет, а для мужчин — до 60, то есть так, как это было до 2018 года.

В Госдуме решили отменить ограничения для доплаты к пенсии за иждивенцев. Пенсионерам хотят позволить получать прибавку к пенсии за всех членов семьи, которые находятся на иждивении, без ограничения по их количеству, сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В настоящее время пенсионеры получают выплаты за иждивенцев, однако существуют ограничения. «Почему количество членов семьи в таком случае ограничено тремя? Вносим законопроект, который снимает это искусственное ограничение. Сколько членов семьи есть на иждивении, столько и прибавки к пенсии», — написал Нилов в своем телеграм-канале.

В Госдуму внесен законопроект о налогах для программы долгосрочных сбережений. Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом стимулировании участия бизнеса в программе долгосрочных сбережений (ПДС) граждан. Согласно этим поправкам, часть сберегательных взносов работодателей в пользу работников можно будет учесть в расходах, снизив таким образом налог на прибыль. Кроме того, такое софинансирование предполагается освободить от обложения страховыми взносами — также в определенных пределах. Одновременно с этим для граждан вводится отсутствующая сейчас необходимость уплаты НДФЛ с выплат, которые они в будущем будут получать по договорам ПДС.

Россияне смогут получить выплату по ОСАГО без учета износа машины. Это будет новый вариант компенсации, который позволит автовладельцам рассчитывать на более крупную сумму. Сейчас страховые учитывают износ авто и по старым машинам компенсация деньгами может быть меньше, чем реально требуется для восстановления авто. Теперь человек сможет получить первую выплату, обратиться за ремонтом в свой автосервис, и, если денег не хватит, страховая, по новым правилам, компенсирует разницу. Такой законопроект готовится к внесению с Госдуму.

Для жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) хотят ввести запрет на управление многоквартирными домами. Их предлагают ликвидировать после завершения строительства. Такой законопроект подготовили депутаты Госдумы от «Единой России». Они утверждают, что ЖСК могут управлять домами недобросовестно: накапливать долги и формально подходить к домовому имуществу.

Лионель Месси — лучший футболист в истории. Месси признали лучшим футболистом в истории по версии IFFHS. Международная федерация футбольной истории и статистики включила в тройку лучших Пеле и Марадону, а Криштиану Роналду поставила на четвертую строчку.

Легендарный вратарь Лев Яшин признан лучшим голкипером в истории футбола. Рейтинг составила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS). В топе также оказались итальянец Джанлуиджи Буффон и немец Мануэль Нойер. Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) признала Яшина лучшим вратарем XX века.

Для граждан Абхазии и Южной Осетии упростили получение российского гражданства. Путин подписал указ, по которому граждане Абхазии и Южной Осетии смогут получить российский паспорт в упрощенном порядке. Им не придется доказывать владение русским языком, знание истории и основ законодательства России. Кроме того, российские паспорта им могут выдать прямо на территории этих республик.

Минздрав обозначил главные задачи до 2030 года. Обновление инфраструктуры здравоохранения, решение проблемы кадрового дефицита в отрасли и более активная работа с факторами появления хронических заболеваний станут главными направлениями работы Минздрава в ближайшие годы.

Павел Деревянко сделал предложение своей девушке перед матчем «Динамо». Актер является болельщиком «Динамо». Перед игрой 29-го тура РПЛ с «Акроном» он предложил своей девушке Зое выйти за него замуж, она ответила согласием.

PlayStation начала массово блокировать аккаунты пользователей из России. Даже смена региона в настройках профиля не помогает избежать блокировки. Предположительно, компания наказывает тех, кто продлевал подписку через неофициальные сервисы и посредников.