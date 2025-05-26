💥Обзор новостей: домохозяйкам предложили установить выплаты, в ГД оценили идею запрета на кредиты, родившимся после 1995 года предложили отменить пенсии

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
В Госдуму внесли проект о ежемесячных выплатах домохозяйкам.
Законопроект о ежемесячной выплате регионального прожиточного минимума для домохозяек внесли в Госдуму, сообщает «РИА Новости». Текст пояснительной записки опубликовал и депутат Ярослав Нилов (ЛДПР).
Выплаты установят для лиц, которые ведут домашнее хозяйство, включая уход за детьми старше 1,5 лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, а также заботятся о престарелых родителях, нуждающихся в уходе.
Законопроект о внедрении новой формы рубля в бюджетные процессы внесен в Госдуму. Белый дом готовится к использованию цифрового рубля в расходных операциях бюджетов. Как следует из внесенного в Госдуму 22 мая законопроекта, с октября этого года нововведения будут «обкатываться» на ограниченном перечне бюджетных трат, с 2026 года с использованием цифрового рубля могут осуществляться уже все федеральные расходы, а с 2027-го — и региональные.
В России заработал реестр должников по алиментам.
Общедоступный реестр алиментщиков заработал на сайте Федеральной службы судебных приставов. Найти его можно на главной странице в разделе «Узнай о своих долгах».
Женщин-пенсионеров в РФ почти в два раза больше, чем мужчин. Женщин-пенсионеров в России 27 324 300, а мужчин — 13 845 500, по данным Соцфонда РФ. Общее же число пенсионеров в нашей стране — 41 169 800 человек.
В Госдуме оценили идею тотального запрета на кредиты. Введение тотального запрета на кредиты позволит защитить людей не только от мошенников, но и от импульсивных решений и долгов. Об этом, комментируя предложение МВД, «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. 24 мая замначальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов заявил, что в ведомстве обсуждают возможность введения полного запрета на кредиты для россиян для защиты от мошенников. По его словам, каждого россиянина, который захочет взять кредит, будут консультировать в МВД.
Блогер Лерчек задолжала ФНС более 28 млн рублей. Валерия Чекалина (Лерчек) имеет перед Федеральной налоговой службой задолженность в размере свыше 28 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. 22 мая Чекалиных оставили под домашним арестом до 26 июня 2025 года.
В Россию стали в три раза чаще завозить шампанское. С 2021 по 2024 год количество деклараций на ввоз шампанского в Россию выросло в три раза, несмотря на санкции и уход с рынка крупнейшего производителя, группы Moet Hennessy. Эксперты говорят о том, что место крупного игрока заняли более мелкие производители.
В России предложили отменить пенсии для родившихся после 1995 года,
с такой инициативой выступил бывший банкир МДМ-банка и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев. По его словам, забота о пожилых должна лечь на плечи детей, а не государства. Это, как считает бизнесмен, мотивирует россиян рожать больше. «Почему бы не объявить, что пенсионные взносы в Социальный фонд прекратят собирать через 10 лет, а граждан, например, начиная с 1995 года рождения не ждет государственная пенсия вообще? <...> Соответственно, пусть сами в свои 30 лет решают, копить им деньги или рожать детей, которые не оставят их в старости», — говорится в посте Малофеева в Telegram. В Госдуме уже его идею назвали «полной ерундой», а в Совфеде напомнили о Конституции, гарантирующей соцвыплаты.
Часть бюджетных мест в вузах России будут выделять по госзаданию. Бюджетные места в вузах России будут распределяться по-новому, объявил глава Минобрнауки. С 2026 года значительная часть мест будет распределяться по госзаданию, исходя из дефицита кадров в России. Оставшиеся места будут распределяться на конкурсной основе.
«Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России по футболу. Новым чемпионом России стал «Краснодар», удержавший в заключительном туре первенства преимущество в одно очко над доминировавшим в нем с конца прошлого десятилетия «Зенитом». На счету «Краснодара» 67 очков. «Зенит» в параллельном матче разгромил дома грозненский «Ахмат» (3:0), но этого не хватило для чемпионства (66 очков). Бронзовые медали выиграл московский ЦСКА (59).
Установка кондиционеров резко подорожала в России. Средняя стоимость монтажа достигла 25 тысяч рублей, что на 5 тысяч выше показателей начала 2024 года.
День предпринимательства в России ежегодно отмечают 26 мая. Профессиональный праздник закреплен указом президента от 18 октября 2007 года. Президент России Владимир Путин 26 мая встретится с представителями российских российских компаний в честь праздника.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии51
Доброе утро, коллеги! Врываемся в новую рабочую неделю на бодром
А дальше как пойдёт...
Доброе утро! Надеюсь не такое странное будет
@VikaV2193, надеюсь, но как пойдет))))
Надеюсь, что утро будет добрым, день будет добрым, вечер тоже будет добрым!!!
Главное, не забыть о чашечке кофе!
@buhkompas, всем срочко кофейку
ни с того ни с сего от такого количества добра ... и затошнит! с непривычки!
У меня кот сегодня проспал)
Я встала, а он после меня)
Кто и что празднует?
Так домохозяйки! Не удалось посчитать сколько они бутылок купят.
Мы! Веселые пузырьки поднимают настроение))
@nlukina,
КОЛИЧЕСТВО ДЕКЛАРАЦИЙ увеличилось! А не количество ШАМПАНСКОГО !
а в каждой декларации по.... условно, по одной бутылки!
А почему у него комментарии отключены? Боится?
Видимо, накидали уже ему, вот и отключил)))
не думаю что боится. Просто... заранее знает что ему напишут!