❗️Правила Трибуны на «Клерке» изменились. Один день— одна публикация

Как у любого сайта и у любого СМИ у «Клерка» есть свои правила. Сейчас мы приняли решение изменить правила публикаций в «Трибуна». Авторы, обратите внимание!

«Трибуна» на «Клерке» — это персональные некоммерческие блоги пользователей. В ней пользователи ведут блоги от своего имени и делятся знаниями с другими читатели. Общие правила можно почитать тут.

Что изменилось

❌После обсуждений и некоторых сомнений, мы приняли решение ввести новое правило в Трибуне — публикуем один пост от одного автора в сутки. Максимум два, если статьи действительно интересные, полезные и актуальные. Например, вышел новый законопроект по налоговой теме, письмо ФНС, Минфина или вы нашли интересную судебную практику.

❌Если в одно время вышло сразу несколько постов от разных авторов на одну тему, редакция определяет приоритетный порядок вывода материалов на главную страницу «Клерка».

❌Мы не публикуем материалы, где есть ссылки на бот-чаты, такие материалы остаются в вашем блоге, их не увидят пользователи и у них не будет индексации в поисковиках.

❌Мы не публикуем обложки, где есть логотипы и текст на обложках.

❗️Обратите внимание. «Трибуна» — это персональные некоммерческие блоги пользователей, поэтому здесь запрещена любая реклама. Если вы планируете в блоге прямо или косвенно рекламировать какие-либо продукты и свои услуги, вам необходимо завести коммерческий блог:

По всем вопросам, связанными с Трибуной, обращайтесь в личку или пишите на почту n.lukina@klerk.ru.