❗️Правила Трибуны на «Клерке» изменились. Один день— одна публикация
«Трибуна» на «Клерке» — это персональные некоммерческие блоги пользователей. В ней пользователи ведут блоги от своего имени и делятся знаниями с другими читатели. Общие правила можно почитать тут.
Что изменилось
❌После обсуждений и некоторых сомнений, мы приняли решение ввести новое правило в Трибуне — публикуем один пост от одного автора в сутки. Максимум два, если статьи действительно интересные, полезные и актуальные. Например, вышел новый законопроект по налоговой теме, письмо ФНС, Минфина или вы нашли интересную судебную практику.
❌Если в одно время вышло сразу несколько постов от разных авторов на одну тему, редакция определяет приоритетный порядок вывода материалов на главную страницу «Клерка».
❌Мы не публикуем материалы, где есть ссылки на бот-чаты, такие материалы остаются в вашем блоге, их не увидят пользователи и у них не будет индексации в поисковиках.
❌Мы не публикуем обложки, где есть логотипы и текст на обложках.
❗️Обратите внимание. «Трибуна» — это персональные некоммерческие блоги пользователей, поэтому здесь запрещена любая реклама. Если вы планируете в блоге прямо или косвенно рекламировать какие-либо продукты и свои услуги, вам необходимо завести коммерческий блог:
По всем вопросам, связанными с Трибуной, обращайтесь в личку или пишите на почту n.lukina@klerk.ru.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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