Как при торговле через маркетплейсы в 2025 году вести учет на УСН с объектом «доходы»

Что написали налоговики
✅Доходы в целях применения УСН необходимо учитывать в сумме всех поступлений за реализованные товары (без учета НДС), а не в той сумме, которую вам перечислил маркетплейс, удержав комиссионное вознаграждение и стоимость услуг, не включенных в него.
✅В общем случае доходы признаются на день поступления денежных средств на счета в банке или кассу организации.
✅Если товары реализуются через маркетплейс, датой получения дохода при УСН считается дата возникновения у организации права распоряжаться этим доходом. Такой датой считается дата поступления оплаты от покупателя маркетплейсу. Хотя эти средства еще на счете маркетплейса, они принадлежат продавцу, и продавец как принципал может ими распоряжаться.
✅Продавцу безопаснее признать доходы на дату поступления денежных средств маркетплейсу от покупателя, не дожидаясь зачисления средств на ваш счет.
✅Если маркетплейс предоставляет покупателю собственную скидку, которую в дальнейшем возмещает продавцу, сумма возмещения включается в доходы на дату её получения.
✅При возврате покупателем товаров продавец уменьшает доходы на сумму выручки от их реализации (без учета НДС). По разъяснениям Минфина России, в этом случае нужно применять порядок, который предусмотрен п. 1 ст. 346.17 НК для возврата авансов. Следовательно, уменьшить доходы следует в том отчетном (налоговом) периоде, в котором произведен возврат.
Как вам позиция ФНС? Вызывает вопросы?
Приходите на VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Клерка» — «Летняя сессия». Вместе с экспертами-практикам разберем неоднозначные трактовки, судебную практику и сложные моменты при работе с маркетплейсами. Наша коференция будет длиться три дня — с 18 по 20 июня. И целый день — 19 июня лучшие эксперты страны будут говорить про мааркетплейсы. Сессия называется «Маркетплейсы: от импорта до проверок».
Темы и спикеры сессии «Маркетплейсы: от импорта до проверок»
🎤Бухгалтер маркетплейса — Ольга Кошкина, главный бухгалтер, практика 19 лет, руководитель сети консалтинговых компаний,более 300 компаний на ежедневном обслуживании. Спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы).
Расскажет про документооборот с маркетплейсами, сложности с первичкой, про учет бонусов, отчетах и настройках 1С для работы с МП.
🎤НДС при работе на маркетплейсе — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
Будет говорить про особенности работы с НДС при работе на маркетплейсах, про счета-фактуры, УПД и их отражение в книге продаж. А также про заполнение декларации по НДС.
🎤Сверка взаиморасчетов с маркетплейсом Яндекс, ВБ, Озон, Мегамаркет — Мария Антонова, аттестованный аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита. Преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.
Разберет, как провести сверку с «Вайлдберриз», «Озон» и «Яндекс Маркет», объяснит, что делать, если МП отказывается предоставить документы и как быть при наличии расхождений между данными бухгалтерии и маркетплейсом.
🎤115-ФЗ, взаимодействие банков и ФНС — Максим Иванов, партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, финансист с 16-летним стажем. выстроил финансовую модель в 68 средних и крупных бизнесах, снизил банковские и финансовые риски в 152 компаниях.
Расскажет, какие операции попадают под банковский контроль у физлиц и юрлиц, про признаки сомнительных операций, про виды блокировки счетов. Приведет практику оспаривания решений по 115-ФЗ. И объяснит, что ФНС запрашивает у банков.
🎤Импортный товар на маркетплейсах: бухгалтерские тонкости и практика — Клинова Елена, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».
Даст исчерпывающую информацию про актуальность учета импорта товара в 2025 году при торговле на площадках маркетплейс. Система «Честный Знак». Разберет виды импорта (классический и из стран ЕАЭС). Подробно обсудит валютное законодательство. Даст практическое руководство: импорт из ЕАЭС с последующей продажей на Wildberries. А также таможенное декларирование в ФТС и уплату НДС. Также говорить будет про отчетность и бухгалтерские нюансы по импортированному товару и штрафы.
🎤Налоговые проверки селлеров: требования ФНС — Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам.
Рассмотрит обмен информацией между ФНС и маркетплейсами. Поговорит про сложности работы с НДС, учет агентских в выручке на УСН «Доходы», налоговую миграцию на УСН 1%, приведет актуальную практику наказаний и защиты. И обсудит с вами важную тему — дробление выручки на разных ИП: риски и меры безопасности.
⚡️Переходите на сайт конференции и регистрируйтесь! Уже порядка 1,5 тыс. участников купили билет! Внимание: с 4 июня повышаем цены.
Сейчас вы можете купить онлайн-билет за 2 699 рублей, в который входит запись мероприятия, материалы спикеров и сертификат участника, участие в розыгрышах ценных призов, подписка Клерк.Премиум на 1 месяц, профи-набор для бухгалтера на аутсорсе, запись выступлений и материалы спикеров Купить билет.
Или приобрести билет, в который входит только доступ к онлайн-выступлениям экспертов все дни конференции и сертификат участника, участие в розыгрышах ценных призов и возможность задать вопрос экспертам за 699 рублей. Купить билет.
🔔У конференций «Клерка» есть официальный Telegram-канал. Вся информации о спикерах, программе выступлений, раздаточных материалах, призах будет в одном месте. Чтобы не пропустить ничего важного, подпишитесь и включите уведомления! Подписывайтесь
Присоединяйтесь к конференции 18-20 июня и узнайте из первых уст про самые значимые события в мире бухгалтерии и налогов! Здесь соберутся те, кто говорит на одном языке, присоединяйтесь! Ждем вас!
Начать дискуссию