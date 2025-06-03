Как при торговле через маркетплейсы в 2025 году вести учет на УСН с объектом «доходы»

Что написали налоговики

✅Доходы в целях применения УСН необходимо учитывать в сумме всех поступлений за реализованные товары (без учета НДС), а не в той сумме, которую вам перечислил маркетплейс, удержав комиссионное вознаграждение и стоимость услуг, не включенных в него.

✅В общем случае доходы признаются на день поступления денежных средств на счета в банке или кассу организации.

✅Если товары реализуются через маркетплейс, датой получения дохода при УСН считается дата возникновения у организации права распоряжаться этим доходом. Такой датой считается дата поступления оплаты от покупателя маркетплейсу. Хотя эти средства еще на счете маркетплейса, они принадлежат продавцу, и продавец как принципал может ими распоряжаться.

✅Продавцу безопаснее признать доходы на дату поступления денежных средств маркетплейсу от покупателя, не дожидаясь зачисления средств на ваш счет.

✅Если маркетплейс предоставляет покупателю собственную скидку, которую в дальнейшем возмещает продавцу, сумма возмещения включается в доходы на дату её получения.

✅При возврате покупателем товаров продавец уменьшает доходы на сумму выручки от их реализации (без учета НДС). По разъяснениям Минфина России, в этом случае нужно применять порядок, который предусмотрен п. 1 ст. 346.17 НК для возврата авансов. Следовательно, уменьшить доходы следует в том отчетном (налоговом) периоде, в котором произведен возврат.