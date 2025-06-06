Свое место: где и как работают сотрудники Клерка
Пинг-понг прямо в офисе, удобный пуфик и пицца по пятницам — вот о чем мечтает даже самый суровый бухгалтер. Все это и многое другое есть в Клерке. Инсайдерская информация из офиса. Приходите, смотрите, а если понравится, становитесь частью команды.
У нас в «Клерке» можно увидеть и не такое!
Впервые в истории компании сами сотрудники показывают закулисную жизнь клерковчан:
✅Как работают отделы продаж
✅Как создаются новости в редакции
✅Как мы отдыхаем и поздравляем коллег с важными событиями в их жизни
✅Как поживают офисные цветы и растения. Спорим, вы точно не знали, что в «Клерке» есть цветочная фея? Светлана превратила наш офис в настоящую оранжерею.
А еще зацените, какие же красивые закаты у нас по вечерам.
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