ЦОК Общая ПРОФК 26.06 Мобильный
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: Wildberries получил предупреждение ФАС, УСН, НДС и НПД скорректируют, задолженность по зарплате выросла

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Wildberries получил предупреждение ФАС из-за того, что маркетплейс обязал продавцов открывать счета в «Вайлдбериз банке». Компания разместила документ на своей площадке и указала, что с 30 июня 2025 года без открытия счета в «Вайлдберриз банке» невозможна регистрация новых продавцов, а также продолжение работы ранее присоединившихся к маркетплейсу предпринимателей, сообщает антимонопольная служба.

    По мнению ФАС, предполагаемое поведение компании может нарушать закон о защите конкуренции. WB уже обновила оферту для продавцов, теперь там есть требование об открытии счета в Вайлдберриз Банке. МП изучит предостережение, выданное ФАС, как только оно поступит ее адрес, об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

  • Путин поручил подготовить предложения по корректировке УСН. Кабмин и «Деловая Россия» должны представить предложения по их корректировке, в том числе предусмотрев для занимающихся торговлей организаций и ИП снижение размера дохода, по достижении которого они признаются плательщиками налога на добавленную стоимость, и поэтапный отказ от применения ими упрощенной системы налогообложения.

    Срок исполнения поручений — 1 декабря 2025 года.

  • Путин поручил проработать вопросы снижения НДС для общепита. Правительству поручено обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на совершенствование налогообложения предприятий общественного питания.

    В том числе рассмотреть возможность зачисления фиксированной части НДС, уплачиваемого такими налогоплательщиками, в бюджеты муниципальных образований, на территориях которых оказываются услуги.

    Сделать это надо до 1 октября 2025 года.

  • Путин поручил улучшить налоговую систему для самозанятых. Президент поручил до 1 ноября представить предложения по совершенствованию налогового режима для самозанятых. «Правительству Российской Федерации: проанализировать эффективность проведения эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", осуществить оценку случаев, связанных с привлечением работодателями лиц, применяющих указанный налоговый режим, в целях оптимизации налогообложения, и представить предложения по совершенствованию этого налогового режима с учетом срока завершения эксперимента», — говорится в документе.

  • Задолженность по зарплате в РФ в мае выросла до 1,66 млрд рублей. Суммарная задолженность по зарплате в России на конец мая составила более 1,66 миллиарда рублей, сообщил в среду Росстат. По сравнению с предыдущим месяцем суммарная задолженность по заработной плате выросла на 180,4 млн рублей (или на 12,2%).

  • Банк России предложил новые даты внедрения цифрового рубля. ЦБ предложил перенести дату массового внедрения цифрового рубля на 1 сентября 2026 года. Изначально планировалось, что цифровой рубль будет внедрён крупными банками с 1 июля 2025 года.

  • Глава СПЧ призвал высылать мигрантов, чьи дети не ходят в школу. Мигранты, чьи дети не посещают российские школы, должны уехать на родину, заявил глава СПЧ Фадеев. По его словам, «скопления неприкаянных детей и подростков» на улицах угрожают стать «серьезным криминогенным фактором».

  • Депутата Ярослава Нилова исключили из ЛДПР за нарушение партийной дисциплины. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что председателя комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова исключили из партии за нарушения партийной дисциплины и клевету. Нилов пообещал оспорить это решение в суде.

  • Для «нормальной» жизни россиянам нужна зарплата в размере 100–200 тыс. рублей, считает профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Зайнуллин.

    По его словам, в зависимости от стоимости расходов в регионе, куда входит плата за жилье, коммунальные услуги, питание, одежда, транспорт и обучение, оптимальным будет уровень зарплаты в 100–150 тысяч рублей.

  • В России предложили запустить ипотеку под 0% для многодетных семей.

    Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил обнулить ставку при оформлении семейной ипотеки родителями с тремя или более детьми. Обращение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

  • В РСПП создана группа по продвижению нравственных ценностей в рекламе. Комиссия РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере создала рабочую группу по формированию лучших практик распространения духовно-нравственных ценностей через рекламные инструменты.

  • Кабмин расширил список заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. В список вошли группы заболеваний, среди которых болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, а также осложнения при беременности, родах и в послеродовом периоде.

  • В Махачкале в жилом доме сорвался в шахту лифт с людьми. В результате падения лифта были госпитализированы пять человек, включая одного ребенка. На момент аварии в лифте находились девять человек. Плюс один страх в копилочку.

  • Красную книгу России передали в ведение департамента охоты. Минприроды передало департаменту охоты работу с Красной книгой. Ученые-биологи заявили, что это может привести к исключению из книги видов, имеющих ценность для трофейной охоты.

  • Официальные курсы ЦБ РФ с 26 июня — 78,1959 руб./$1 и 91,0599 руб./EUR1.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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