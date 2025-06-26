💥Обзор новостей: Wildberries получил предупреждение ФАС, УСН, НДС и НПД скорректируют, задолженность по зарплате выросла

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Wildberries получил предупреждение ФАС из-за того, что маркетплейс обязал продавцов открывать счета в «Вайлдбериз банке». Компания разместила документ на своей площадке и указала, что с 30 июня 2025 года без открытия счета в «Вайлдберриз банке» невозможна регистрация новых продавцов, а также продолжение работы ранее присоединившихся к маркетплейсу предпринимателей, сообщает антимонопольная служба. По мнению ФАС, предполагаемое поведение компании может нарушать закон о защите конкуренции. WB уже обновила оферту для продавцов, теперь там есть требование об открытии счета в Вайлдберриз Банке. МП изучит предостережение, выданное ФАС, как только оно поступит ее адрес, об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Путин поручил подготовить предложения по корректировке УСН. Кабмин и «Деловая Россия» должны представить предложения по их корректировке, в том числе предусмотрев для занимающихся торговлей организаций и ИП снижение размера дохода, по достижении которого они признаются плательщиками налога на добавленную стоимость, и поэтапный отказ от применения ими упрощенной системы налогообложения. Срок исполнения поручений — 1 декабря 2025 года.

Путин поручил проработать вопросы снижения НДС для общепита. Правительству поручено обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на совершенствование налогообложения предприятий общественного питания. В том числе рассмотреть возможность зачисления фиксированной части НДС, уплачиваемого такими налогоплательщиками, в бюджеты муниципальных образований, на территориях которых оказываются услуги. Сделать это надо до 1 октября 2025 года.

Путин поручил улучшить налоговую систему для самозанятых. Президент поручил до 1 ноября представить предложения по совершенствованию налогового режима для самозанятых. «Правительству Российской Федерации: проанализировать эффективность проведения эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", осуществить оценку случаев, связанных с привлечением работодателями лиц, применяющих указанный налоговый режим, в целях оптимизации налогообложения, и представить предложения по совершенствованию этого налогового режима с учетом срока завершения эксперимента», — говорится в документе.

Задолженность по зарплате в РФ в мае выросла до 1,66 млрд рублей. Суммарная задолженность по зарплате в России на конец мая составила более 1,66 миллиарда рублей, сообщил в среду Росстат. По сравнению с предыдущим месяцем суммарная задолженность по заработной плате выросла на 180,4 млн рублей (или на 12,2%).

Банк России предложил новые даты внедрения цифрового рубля. ЦБ предложил перенести дату массового внедрения цифрового рубля на 1 сентября 2026 года. Изначально планировалось, что цифровой рубль будет внедрён крупными банками с 1 июля 2025 года.

Глава СПЧ призвал высылать мигрантов, чьи дети не ходят в школу. Мигранты, чьи дети не посещают российские школы, должны уехать на родину, заявил глава СПЧ Фадеев. По его словам, «скопления неприкаянных детей и подростков» на улицах угрожают стать «серьезным криминогенным фактором».

Депутата Ярослава Нилова исключили из ЛДПР за нарушение партийной дисциплины. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что председателя комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова исключили из партии за нарушения партийной дисциплины и клевету. Нилов пообещал оспорить это решение в суде.

Для «нормальной» жизни россиянам нужна зарплата в размере 100–200 тыс. рублей, считает профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Зайнуллин. По его словам, в зависимости от стоимости расходов в регионе, куда входит плата за жилье, коммунальные услуги, питание, одежда, транспорт и обучение, оптимальным будет уровень зарплаты в 100–150 тысяч рублей.

В России предложили запустить ипотеку под 0% для многодетных семей. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил обнулить ставку при оформлении семейной ипотеки родителями с тремя или более детьми. Обращение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

В РСПП создана группа по продвижению нравственных ценностей в рекламе. Комиссия РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере создала рабочую группу по формированию лучших практик распространения духовно-нравственных ценностей через рекламные инструменты.

Кабмин расширил список заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. В список вошли группы заболеваний, среди которых болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, а также осложнения при беременности, родах и в послеродовом периоде.

В Махачкале в жилом доме сорвался в шахту лифт с людьми. В результате падения лифта были госпитализированы пять человек, включая одного ребенка. На момент аварии в лифте находились девять человек. Плюс один страх в копилочку.

Красную книгу России передали в ведение департамента охоты. Минприроды передало департаменту охоты работу с Красной книгой. Ученые-биологи заявили, что это может привести к исключению из книги видов, имеющих ценность для трофейной охоты.