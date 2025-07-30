💥Обзор новостей: предлагают ввести автоматические пенсионные отчисления для самозанятых, отпуск для отцов и 13-ю зарплату учителям

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В Совфеде поддержали идею ввести автоматические пенсионные отчисления для самозанятых. В Совете Федерации предложили автоматически удерживать пенсионные взносы из налогов самозанятых. Сенаторы считают, что 13 миллионов человек, платящих 4–6% налогов, должны дополнительно перечислять еще 2% в СФР. Инициативу назвали жизненно необходимой. Ранее, 24 июля сообщалось, что депутат Мособлдумы Анатолий Никитин предложит правительству ввести обязательные пенсионные отчисления для самозанятых.

В Госдуме предложили ввести отпуск для отцов при рождении ребенка. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) разработал законопроект, предусматривающий введение обязательного двухнедельного оплачиваемого отпуска для отцов при рождении ребенка. В пояснительной записке к инициативе отмечается, что в настоящее время в российском законодательстве отсутствует специальный гарантированный отпуск для отца после рождения ребенка, что создает пробел в системе поддержки семьи.

В Госдуме предложили выплачивать учителям 13-ю зарплату. Лидер партии «Справедливая Россия - За правду», глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением выплачивать учителям тринадцатую зарплату за работу во время ОГЭ и ЕГЭ. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что за напряженную работу во время ОГЭ и ЕГЭ учителям редко и мало доплачивают, что стало проблемой учителей в большинстве регионов России.

Россияне стали чаще жаловаться на банки. Основные причины — блокировки операций, счетов, карт, приостановка онлайн-обслуживания, следует из отчета ЦБ. В первом полугодии число претензий выросло на 28,6% и составило 111,7 тыс.

Число россиян с зарплатой от одного миллиона рублей в месяц в 2025 году превысило 45 тысяч человек, выяснило РИА Новости на основе данных Росстата. Доля россиян с зарплатой выше миллиона рублей в 2025 году составила 0,16 процента от общего числа работников против 0,08 процента в 2023 году.

КС: плату за вывоз мусора рассчитывают по площади, а не по числу проживающих. Плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) рассчитывается исходя из общей площади жилого помещения, независимо от типа жилья — будь то квартира или индивидуальный дом, постановил суд. КС отметил, что под общей площадью жилого помещения понимается сумма площадей всех его частей, включая вспомогательные, предназначенные для удовлетворения бытовых нужд, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

60% работников Москвы и Подмосковья мечтают о сиесте на работе в жару. Идею внедрить сиесту в рабочий график чаще всего поддерживает молодежь — 68% респондентов в возрасте до 34 лет, а люди старше 45 лет поддержали это предложение в 49% случаев. Большая часть опрошенных сотрудников также отметили, что в связи с жаркой погодой работодатели разрешили им некие вольности в дресс-коде — 71%, следует из опроса SuperJob.

В Узбекистане уволили чиновника, посадившего себе на колени сотрудницу. Скриншот с инцидентом попал в соцсети. Пресс-секретарь министра занятости назвал это действие противоречащими правилам этикета. С чиновником уже расторгли трудовой договор. По информации Uznews, чиновником оказался начальник Каттакурганского районного отдела занятости и сокращения бедности.

Мощное землетрясение произошло на Камчатке. Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим с 1952 года. Землетрясение произошло в 161 км от побережья Камчатки на глубине 32 км. Изначально ему присвоили магнитуду 7,5, затем оценку повысили до 8,5 и позже — до 8,7. После подземных толчков в районе Авачинского залива объявили угрозу цунами. МЧС предупредило о возможном подходе больших волн и рекомендовало жителям держаться подальше от берега, а судам — уйти в океан.