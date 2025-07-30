💥Обзор новостей: предлагают ввести автоматические пенсионные отчисления для самозанятых, отпуск для отцов и 13-ю зарплату учителям
Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
В Совфеде поддержали идею ввести автоматические пенсионные отчисления для самозанятых. В Совете Федерации предложили автоматически удерживать пенсионные взносы из налогов самозанятых. Сенаторы считают, что 13 миллионов человек, платящих 4–6% налогов, должны дополнительно перечислять еще 2% в СФР. Инициативу назвали жизненно необходимой. Ранее, 24 июля сообщалось, что депутат Мособлдумы Анатолий Никитин предложит правительству ввести обязательные пенсионные отчисления для самозанятых.
В Госдуме предложили ввести отпуск для отцов при рождении ребенка. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) разработал законопроект, предусматривающий введение обязательного двухнедельного оплачиваемого отпуска для отцов при рождении ребенка. В пояснительной записке к инициативе отмечается, что в настоящее время в российском законодательстве отсутствует специальный гарантированный отпуск для отца после рождения ребенка, что создает пробел в системе поддержки семьи.
В Госдуме предложили выплачивать учителям 13-ю зарплату. Лидер партии «Справедливая Россия - За правду», глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением выплачивать учителям тринадцатую зарплату за работу во время ОГЭ и ЕГЭ. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что за напряженную работу во время ОГЭ и ЕГЭ учителям редко и мало доплачивают, что стало проблемой учителей в большинстве регионов России.
Россияне стали чаще жаловаться на банки. Основные причины — блокировки операций, счетов, карт, приостановка онлайн-обслуживания, следует из отчета ЦБ.
В первом полугодии число претензий выросло на 28,6% и составило 111,7 тыс.
Число россиян с зарплатой от одного миллиона рублей в месяц в 2025 году превысило 45 тысяч человек, выяснило РИА Новости на основе данных Росстата. Доля россиян с зарплатой выше миллиона рублей в 2025 году составила 0,16 процента от общего числа работников против 0,08 процента в 2023 году.
КС: плату за вывоз мусора рассчитывают по площади, а не по числу проживающих. Плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) рассчитывается исходя из общей площади жилого помещения, независимо от типа жилья — будь то квартира или индивидуальный дом, постановил суд. КС отметил, что под общей площадью жилого помещения понимается сумма площадей всех его частей, включая вспомогательные, предназначенные для удовлетворения бытовых нужд, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.
60% работников Москвы и Подмосковья мечтают о сиесте на работе в жару. Идею внедрить сиесту в рабочий график чаще всего поддерживает молодежь — 68% респондентов в возрасте до 34 лет, а люди старше 45 лет поддержали это предложение в 49% случаев. Большая часть опрошенных сотрудников также отметили, что в связи с жаркой погодой работодатели разрешили им некие вольности в дресс-коде — 71%, следует из опроса SuperJob.
В Узбекистане уволили чиновника, посадившего себе на колени сотрудницу.
Скриншот с инцидентом попал в соцсети. Пресс-секретарь министра занятости назвал это действие противоречащими правилам этикета. С чиновником уже расторгли трудовой договор. По информации Uznews, чиновником оказался начальник Каттакурганского районного отдела занятости и сокращения бедности.
Мощное землетрясение произошло на Камчатке. Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим с 1952 года. Землетрясение произошло в 161 км от побережья Камчатки на глубине 32 км. Изначально ему присвоили магнитуду 7,5, затем оценку повысили до 8,5 и позже — до 8,7.
После подземных толчков в районе Авачинского залива объявили угрозу цунами. МЧС предупредило о возможном подходе больших волн и рекомендовало жителям держаться подальше от берега, а судам — уйти в океан.
На Курилы обрушилась первая волна цунами. В регионе после толчков магнитудой 7,9 объявили угрозу цунами. Около 04:15 мск на прибрежную зону у Северо-Курильска обрушилась первая волна. Частично затоплены порт и рыбопромышленное предприятие.
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Комментарии92
Доброе утро, коллеги! Как у вас настроение сегодня?
@Наталия Лукина,
доброе утро! Настроение пока не упало)))
@Ирина Е, прекрасная новость!))
@Наталия Лукина,
Какая-то неделя странная, каждое утро хочется спать...
Доброго утра всем!
@Ирина, доброе утро) Еще чуть-чуть и можно выспаться)
@В Виктория, Да здравствует Рок-Н-Ролл!!!
@В Виктория, доброе утро!) Базилио, ты ли это?))
@Наталия Лукина, ага, новое прочтение, рок-н-рольное ))
а про... соседствующие составляющие будет что-нибудь?
@Наталия Лукина, О ! Тоже котик! ))))))))))))))))))
@В Виктория, Базилио ушел в рок-н-рол, а Алиса в Яндекс?)))
@Ирина Е, все возможно, не слежу за ними )))
@Ирина Е, алиса занялась сексом и наркотиками
ЛДПР, не примут
Вот никогда этого не понимала. Мусорит же не квартира, а проживающие в ней
Нам с жарой +40 совсем не работать?
А вообще, дресс-код - это что-то про офисных, какая им разница жара или не жара, если они сидят под сплитами целый день. А для тех, кто работает в цехе или на открытом воздухе есть свои условия
@Алейда, доброе утро!
Тоже не понимаю тут логику
@Наталия Лукина, логика до смешного простая, если брать с человека "маловато будет, маловато"
@Ирина, то есть, с однокомнатных "резиновых" квартир брать по минимуму - не маловато?
@Ирина Е, в однокомнатных "резиновых" чаще только прописаны, а если живут, то без прописки. Ещё большой пласт квартир, которые сдаются (т.е. там по документам вообще никто не живёт). Короче, самое простое, что придумали, это брать за площадь, она же со временем не меняется, а люди-человеки могут приехать, могут уехать, могут родиться и могут умереть
В принципе, логика есть: чем больше квартира, тем больше в ней со временем накапливается мусора, а уж во время ремонта... И тут ещё работает принцип распределения расходов по уровню доходов, полагаю. Типа, купил большую квартиру - значит, есть деньги на её обслуживание.
Но у нас в регионе как раз другая логика: тариф на проживающего, да и он у нас совсем смешной.
А логика тут простая. Дело не в том кто мусорит, а в том по какой базе распределить....
Управляющей компании для своей работы на год нужно собрать... условно 100 лимонов. Это нормально всё считается... Здесь надеюсь не нужно расписывать детали и тонкости. Планироанием в каком бы то ни было виде относительно все занимаются.
Ну а теперь остаётся вопрос - по какому принципу эти 100 лимонов собирать с каждого? Где-то делят на число проживающих - такие населённые пункты есть. Где-то - по площади... Есть и другие способы.
В отношении площади.... Ну... некоторая справедливость и в этом есть.
Сидят две бабушки. Одна живёт в хрущёвке 20 метров. Другая - в царских палатах 250 метров. Вопрос - они одинаково за ТКО платить должны? Однозначного ответа откровенно как-то и не получается...
В какой-то мере... вроде как одни и те же упаковки будут от хлеба и молока. А в какой-то.... из хором могла бы и больше, чем ютящейся в одной комнате....
А вот с этим - категорически не согласен!
У того, который с индивидуальным домом мусора будет куда как больше (и на много большье) того, который в квартире живёт!
Говорю, как живущий в индивидуальном.
Кстати, у нас плата собирается за человека! И тарифы совсем разные для проживающих в квартире и в своём доме! Для со своим - дороже.
@Arhimed0,
А с чего это они должны платить по-разному? Тем более в отношении мусора. Отопление я бы поняла: больше площадь - больше отапливать. А вода, мусор, электричество. Бабка в 250 м может вообще мусорить по минимуму, а в 20 засирать всё в радиусе километр
По итогу - для мусорного предприятия будет одинаково. Не придумывайте.
@Ирина,
Извините, но я совершенно не вижу в каком способе проще, а в каком легче. В этом плане - совершенно всё одинаково!
Ну... с площадью, можно сказать ЧУТЬ-ЧУТЬ попроще - не меняется. Ну а с людями-человеками.... Ну так договорятся и им предоставят из местной Администрации сведения о появившихся и исчезнувших.
Отойдём от мусора - есть другие виды услуг, где плата давно уже была за количество человек? Нормально собирали? Нормально узнавали о том кто прописан? Так и тут.
@Arhimed0, а вот и нет. Сами же пример про бабушек приводили. Взять с 2-х чел. по 1 руб. или с 270 кв.м. по тому же 1 руб.
@Ирина, с 2-х человек придется брать 540 руб.
Тариф за кв. м выглядит намного меньше )
@LIrina-1973,
и у нас - с проживающего. Только я бы не сказл что прямо так уж смешной. ...
Скажем так... ну... нормальный такой тариф....
@Arhimed0, нашла смс-ку от Сбера: 59,73р. с человека. Разве не смешной?
@LIrina-1973,
59,73р. с человека. Разве не смешной?
Фига се!... У нас раза в 3 больше!
Да... что-то около 180 рябчиков выйдет. Точно не помню.
непонятно. удерживать из налогов, или дополнительно к налогам перечислять еще 2%?
@1337452@, да, если из налогов, это одно, а если дополнительно - совсем другое уже дело.
@1337452@, дополнительно предложил один, из налогов - другой. Вот и получилось "из налогов дополнительно".
@Ирина, скорее всего
@1337452@, конечно дополнительно. Денег то не хватает.
Так по 2% каждый год... доберутся и до.... что самозанятые будут платить больше чем крупнейшие!
@Ирина, а ньюсмейкер слепил их этого заголовок))))