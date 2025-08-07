Подготовка к школе 2025: сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября?

Минпросвещения представило новый стандарт формы для школьников

В Минпросвещения России представили пример школьной формы по ГОСТу. Главная особенность формы — отсутствие острых краев и кромок, а также гипоаллергенная ткань. Согласно новому стандарту, стиль формы должен быть деловым, ее покрой удобным для ученика и в сидячем положении, и в движении. Кроме этого прописали, что ткань формы должна быть с хорошей воздухопроницаемостью и способностью отводить влагу. ГОСТ вступит в силу с 3 сентября 2025 года. В Роскачестве поясняли, что большинство российских ГОСТов имеют рекомендательный характер.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

На данный момент школьная форма в стране не является обязательной и вводится исключительно по решению школы. Однако, по мнению директора департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александра Реута, форма стирает границы между учениками из семей с разным доходом. Если выбираете одежду первокласснику или ребенок переходит в новую школу, уточните, есть ли у нее свои правила.