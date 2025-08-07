Подготовка к школе 2025: сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября?

Минпросвещения представило новый стандарт формы для школьников
В Минпросвещения России представили пример школьной формы по ГОСТу. Главная особенность формы — отсутствие острых краев и кромок, а также гипоаллергенная ткань. Согласно новому стандарту, стиль формы должен быть деловым, ее покрой удобным для ученика и в сидячем положении, и в движении. Кроме этого прописали, что ткань формы должна быть с хорошей воздухопроницаемостью и способностью отводить влагу. ГОСТ вступит в силу с 3 сентября 2025 года. В Роскачестве поясняли, что большинство российских ГОСТов имеют рекомендательный характер.
На данный момент школьная форма в стране не является обязательной и вводится исключительно по решению школы. Однако, по мнению директора департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александра Реута, форма стирает границы между учениками из семей с разным доходом. Если выбираете одежду первокласснику или ребенок переходит в новую школу, уточните, есть ли у нее свои правила.
Сколько стоит одеть ребенка в школу в 2025 году?
Предсентябрьский забег родителей по магазинам в разгаре. Согласно результатам исследования «Апельсин», средняя сумма, которую родители потратят на базовый набор школьника к 1 сентября, составляет 17 925 рублей. Более 28% опрошенных отметили, что их расходы превысят 25 тысяч рублей. В сравнение точно такой набор в 2024 году стоил в среднем в 14 600 рублей.
Наибольшая статья расходов — школьный гардероб. В эту категорию входит форма, сменная одежда, несколько пар — сменки и спортивная экипировка. Подготовили чек-лист необходимой одежды.
Школьная одежда для девочки
1-3 блузки или рубашки с коротким рукавом и длинным рукавом. Нарядная и повседневная.
1-2 лонгслива или водолазки с длинным рукавом.
1-2 юбки — на теплое время года и на прохладное.
1-2 пары брюк (если брюки разрешены).
2 платья. На прохладное время года и более холодное.
белье, носочки, колготки, гольфы.
спортивная форма.
демисезонная верхняя одежда.
зимняя верхняя одежда.
обувь: туфли, кроссовки + чешки на физ-ру.
Школьная одежда для мальчика
пиджак, джемпер/кардиган/жилетка;
1-2 рубашки/поло с коротким рукавом;
1-2 рубашки/лонгсливов с длинным рукавом;
1-3 пары классических брюк, одна — парадная;
белье, носочки, колготки, гольфы.
спортивная форма.
демисезонная верхняя одежда.
зимняя верхняя одежда.
обувь: туфли, кроссовки и чешки на физ-ру.
Чтобы не промахнуться с выбором формы, ознакомьтесь с дресс-кодом в школе, куда пойдет учиться ребенок.
Собираем портфель: что в нем должно быть
Еще одна серьезная статья расходов к 1 сентября — канцелярские принадлежности. Подготовка к школе — это не только покупка формы, но и многочисленные дополнительные расходы, такие как тетради, пеналы и школьно-письменные принадлежности. Важно ничего не забыть.
Составили список необходимого школьнику для младших классов. Что купить к 1 сентября:
дневник;
10 тетрадей в клетку (12–18 листов);
10 тетрадей в косую линейку (12–18 листов);
пенал;
2 простых карандаша;
4 синие шариковые ручки;
линейка;
ластик;
точилка;
подставка для книг
стакан-непроливайка;
кисти (№ 2, 4, 6);
краски акварельные;
цветные карандаши;
фломастеры;
цветная бумага;
цветной картон;
белый картон;
клей ПВА;
ножницы;
папка для тетрадей;
обложки для тетрадей и учебников;
пластилин, доска к нему;
счетные палочки;
фартук и нарукавники.
Школьный рюкзак: как выбрать
С 1 августа начали действовать новый ГОСТ 35096-2024, который регламентировал каким должен быть ранец школьника. Школьные рюкзаки должны быть легкими, иметь светоотражающие элементы и быть не из легковоспламеняющихся материалов.
Вес пустого ранца для учеников младших классов не должен превышать 700 грамм. Для учеников старших классов рекомендация составляет 1 килограмм.
Рекомендации Роспотребнадзора по классам
Вес пустого рюкзака
Вес рюкзака с учебниками
Для учеников 1-2-х классов
700 г
Не более 1,5 кг
Для учеников 3-4-х классов
700 г
Не более 2 кг
Для учеников 5-6-х классов
1 кг
Не более 2,5 кг
Для учеников 7-8-х классов
1 кг
Не более 3,5 кг
Для учеников 9-11-х классов
1 кг
Не более 4 кг
Важно, чтобы рюкзак был удобен для самого ребенка: он должен легко снимать, надевать его и расстегивать молнию. Отдавайте предпочтения ранцам с широкими лямками и с водоотталкивающим покрытием.
В основном товары для школы родители покупают на онлайн-площадках — сайтах объявлений и маркетплейсах. Сейчас на МП продают готовые наборы: портфель/рюкзак, мешок для сменки, пенал. У вас еще есть время заказать несколько вариантов и выбрать оптимальный именно для вашего ребенка.
Во сколько обойдутся цветы учителю ко Дню знаний
Перед началом нового учебного года традиционно происходит резкий рост цены на букеты. Бюджетный маленький букет будет стоит примерно в 1500 рублей. Стандартный букет — от 2500. Большой от 3500 и выше.
В Госдуме заявили, что к 1 сентября нужно продавать типовые букеты по единой цене. В России необходимо ввести типовые стандартизированные букеты для учителей и продавать их по фиксированным ценам. С такой инициативой к главе Минпромторга РФ обратился депутат, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.
По мнению депутата, из-за сроста спроса обычный скромный букет может стоить несколько тысяч рублей. Если к этому стоимости добавить затраты на подготовку ребенка к школе, то для семейного бюджета это может стать серьезным испытанием.
