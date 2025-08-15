Изменения в СОУТ: результату о спецоценки работники будут получать через Госуслуги

Что такое СОУТ?

Специальная оценка условий труда (СОУТ) — это комплекс мероприятий по анализу рабочего места на наличие вредных факторов, которые могут влиять на здоровье и самочувствие сотрудников.

По результатам СОУТ рабочим местам присваивают классы. Всего есть четыре класса условий труда:

Оптимальные (1 класс).

Допустимые (2 класс).

Вредные (3 класс).

Опасные (4 класс).

Вредными считаются те, что могут привести к профессиональному заболеванию, а опасными — к травме. Проверяют все: уровень шума, пыль, вибрацию, излучение, плохое освещение, концентрацию химических веществ, температуру воздуха, повышенную нагрузку на зрение и.тд.

Если по итогам спецоценки рабочее место признали вредным или опасным, то сотрудникам положены льготы от компании-работодателя, это могут быть как выплаты, дополнительные дни к отпуску или сокращенное время работы.

Какие льготы положены работникам при 3-м и 4-м классе