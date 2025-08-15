Изменения в СОУТ: результату о спецоценки работники будут получать через Госуслуги

Что такое СОУТ?
Специальная оценка условий труда (СОУТ) — это комплекс мероприятий по анализу рабочего места на наличие вредных факторов, которые могут влиять на здоровье и самочувствие сотрудников.
По результатам СОУТ рабочим местам присваивают классы. Всего есть четыре класса условий труда:
Оптимальные (1 класс).
Допустимые (2 класс).
Вредные (3 класс).
Опасные (4 класс).
Вредными считаются те, что могут привести к профессиональному заболеванию, а опасными — к травме. Проверяют все: уровень шума, пыль, вибрацию, излучение, плохое освещение, концентрацию химических веществ, температуру воздуха, повышенную нагрузку на зрение и.тд.
Если по итогам спецоценки рабочее место признали вредным или опасным, то сотрудникам положены льготы от компании-работодателя, это могут быть как выплаты, дополнительные дни к отпуску или сокращенное время работы.
Какие льготы положены работникам при 3-м и 4-м классе
3-й класс
4-й класс
повышение оплаты труда не менее чем на 4% от оклада
повышение оплаты труда не менее чем на 4% от оклада
повышение оплаты труда не менее чем на 4% от оклада (для II–IV категорий 3-го класса)
повышение оплаты труда не менее чем на 4% от оклада
сокращённая рабочая неделя продолжительностью не более 36 часов (для III, IV категорий 3-го класса)
сокращенная рабочая неделя продолжительностью не более 36 часов
средства индивидуальной защиты
средства индивидуальной защиты
молоко и лечебно-профилактическое питание, либо денежная выплата, эквивалентная его стоимости
молоко и лечебно-профилактическое питание, либо денежная выплата, эквивалентная его стоимости
Кто и как часто обязан проводить СОУТ?
Проводить СОУТ обязаны все работодатели — организации и ИП, включая представителей малого и среднего бизнеса. Но ее проводят не на всех рабочих местах. Не проводят ее не для рабочих мест работников на удаленке и надомников. Также СОУТ могут не проводить ИП без работников по трудовому договору, сам же индивидуальный предприниматель не является для себя работодателем.
Специальную оценку условий труда нужно провести хотя бы один раз. Если по результатам оценки в компании или ИП установят 1-й или 2-й класс условий труда, то просторно ее можно не проводить (если на этих рабочих местах не будет несчастных случаев и выявления профзаболеваний). Если установят 3-й и 4-й класс — то СОУТ придется проводить не реже чем раз в пять лет.
Организация, проводящая СОУТ, должна внести сведения в ФГИС СОУТ в течение 10 рабочих дней со дня утверждения отчета.
Когда необходима внеплановая спецпроверка
В течение 12 месяцев
В течение 6 месяцев
ввели новые рабочих мест
получены предписания ГИТ
изменились технологические процессы и замена оборудования, которые влияют на условия работы
изменился состав используемых материалов и средств защиты
произошел несчастный случай или выявлено профессиональное заболевание
профсоюз предложил
Когда нужно ознакомить с результатами СОУТ работников?
С результатами специальной оценки труда работодатель обязан ознакомить каждого сотрудника. Сделать это нужно в письменной форме в течение 30 календарных дней (без учета отпусков, командировок и периодов временной нетрудоспособности) с даты утверждения отчета о проведении СОУТ. Новых работников компания обязана проинформировать о результатах спецоценки и об имеющихся опасных или вредных производственных факторах при вводных инструктажах.
Обратите внимание. В законодательстве не прописано, кто должен проводить ознакомление с результатами СОУТ, стоит прописать ответственного за это в приказе.
Процесс ознакомления долгий, особенно в больших организациях. Поэтому Минтруд решил облегчить работодателям жизнь и внести изменения в процедуру информирования работников. Ведомство предлагает добавить еще один способ информирования — через личный кабинет на Госуслугах.
«Проектом приказа предусматривается проактивное информирование работников о результатах спецоценки условий труда через личный кабинет на портале Госуслуг. Раньше работник ждал, когда его вызовут для ознакомления с результатами спецоценки и обучения по охране труда. Теперь же он сможет в любой момент зайти в свой личный кабинет на Госуслугах и узнать, какие условия труда были выявлены на его рабочем месте по результатам спецоценки», — пояснил заместитель директора департамента условий и охраны труда Минтруда России Андрей Воротилкин.
Планируют, что в личном кабинете будет доступна информация также и о результатах обучения по охране труда. Это значит, что даже в случае потери «бумажного» документа работник всегда сможет получить информацию о пройденном обучении по охране труда.
