Играем в «Три в ряд» на Клерке. Кто станет чемпионом?
Мозги размяли, сериалы обсудила, а теперь давайте поиграем! А еще лучше побъем рекорд tot (Бориса Мальцева) в игре «Три в ряд». Кто станет новым чемпионом?😉
Клерк запустил на сайте игру «Три в ряд». Пока рекорд у пользователя tot, кто побьет его результат и станет новым чемпионом?
Правила игры: нужно собрать 3 или более одинаковых финансовых элемента в ряд. Набирайте целевое количество очков за отведенное время, чтобы перейти на следующий уровень!
Переходите по ссылке, собирайте ряд и становитесь новым чемпионом! Кто победит, на того добавим ссылку с именем в игру: можно будет собирать подписчиков и восхищение клерков.
Коллеги, у нас новая игра! Вперед к победе!
Надо перемещать символы, тогда ряд исчезает!
Вот блин, я только от косынки отойти успела, а тут уже новая игра появилась)