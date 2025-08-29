ЦОК КПП 8 ФСБУ 29.08 Мобильная
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Играем в «Три в ряд» на Клерке. Кто станет чемпионом?

Мозги размяли, сериалы обсудила, а теперь давайте поиграем! А еще лучше побъем рекорд tot (Бориса Мальцева) в игре «Три в ряд». Кто станет новым чемпионом?😉

Клерк запустил на сайте игру «Три в ряд». Пока рекорд у пользователя tot, кто побьет его результат и станет новым чемпионом?

Правила игры: нужно собрать 3 или более одинаковых финансовых элемента в ряд. Набирайте целевое количество очков за отведенное время, чтобы перейти на следующий уровень!

Это просто и увлекательно!

Переходите по ссылке, собирайте ряд и становитесь новым чемпионом! Кто победит, на того добавим ссылку с именем в игру: можно будет собирать подписчиков и восхищение клерков.

