Собираем Бух.Совет 2026! Если ваша работа связана с налогами — приходите
🎤Коллеги, ждем вас 11-12 декабря на двухдневной IX Всероссийской бухгалтерской конференции Бух.Совет 2026!
Прекрасная локация — NOVOTEL в Москва-Сити, лучшие спикеры-практики — Эльвира Митюкова, Оксана Каверина, Дмитрий Ряховский и многие другие крутые эксперты, полноценное горячее питание и кофе-брейки — мы предусмотрели, чтобы вам хватило энергии на все выступления, и вы не тратили время (и деньги) на обед. И хотя до Нового года еще половина месяца, душа уже требует праздника, поэтому для поднятия настроения вас будет ждать шампанское!
🥂Что может сравниться с бокалом игристого за интересным разговором?
🎁По традиции во время конференции будет проходить множество активностей: розыгрыши призов и подарков от партнеров, а также от Клерка. В прошлый раз победители уходили от нас не только с новыми знаниями, но и с беспроводными наушниками, колонками, сертификатами на бесплатное обучение, подписками на Клерк.Премиум и другими ценными и приятными призами.
Два дня будем разбирать все самое актуальное и наболевшее. Вот лишь некоторые из тем, которые поднимут спикеры на «Бухсовете»:
✅Налоговая реформа-2026: изменения в УСН, НДС, НДФЛ и других налогах
✅Налоговое планирование 2025: как рассчитать нагрузку и оптимизировать расходы
✅ФСБУ 4/2023: чек-лист для отчетности за 2025 перед сдачей
✅ЕНС: новые правила работы , порядок сверки, расхождения
✅Топ претензий ФНС по налогам и зарплате: опасные схемы и разумные альтернативы
Мероприятие будет с рассадкой, сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Держим цену на участие в конференции до 1 октября, потом будем поднимать. Забронируйте место на главном бухгалтерском событии зимы уже сейчас!
В билет входят:
📍Очное участие в 2 днях конференции
📍Кофе-брейки и горячий обед каждый день
📍Общение и нетворкинг
📍Участие в розыгрыше призов
📍Сертификат участия в печатном виде
📍Пакет участника, фотоотчет
📍Выбор места в зале
📍Видеозапись всех выступлений
📍Презентации и доклады спикеров
🔔Следите за анонсами, скоро мы начнем подробно рассказывать по доклады выступающих.
Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — приходите! Присоединяйтесь к конференции 11--12 декабря узнайте из первых уст про самые значимые события в мире бухгалтерии и налогов!
