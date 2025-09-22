💥Обзор новостей: повышение НДС до 22% спровоцирует рост инфляции, блогеры добились отмены «вечной отчетности» по рекламе, женщин в России значительно больше мужчин

Повышение НДС до 22% спровоцирует рост инфляции и ключевой ставки. Инфляция, а за ней и ставка резко взлетят в России сразу после повышения НДС с 20 до 22%, предупреждают в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Это может произойти уже с 1 января. Бизнес переложит все налоговые расходы на обычных россиян, добавляют эксперты. Напомним, в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российское правительство рассматривает возможность повышения НДС с 20 до 22%, чтобы сдержать дефицит бюджета и сохранить резервы. Редакция «Клерк» пообщалась с экспертами и выяснила, что ставка НДС в 22% действительно может быть введена уже в следующем году — но не повсеместно. «На мой взгляд, речь идет о частичном применении: для определенных категорий товаров. Остальные останутся на текущих ставках 10 % 20 % и 5% и 7% для УСН», — сообщила Елена Шедис. Более подробно читайте в сегодняшней статье на нашем сайте.

Сократить разницу между зарплатами мужчин и женщин должно государство, а не бизнес. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. По ее словам взваливать ответственность или переносить задачи, которые обязано выполнять социальное государство, на бизнес — несправедливо. Нужно рассмотреть вопрос о том, что имеющиеся сейчас выплаты увеличивают статистику гендерного разрыва в зарплате. «Но согласитесь, если это многодетная семья, как правило, зарабатыванием денег занят мужчина, а мама воспитывает детей: ей идет пенсионный стаж, мы сейчас его увеличивали, и мама получает только декретные выплаты, и то до полутора лет. А потом единое пособие, которое идет в копилку семье, но не считается зарплатой женщины. Ну как вы заставите работодателя платить женщине, если она, условно, трудоустроена, родила троих детей, но много лет находится в декретном отпуске, особенно если это малый и средний бизнес, который сам просел», — пояснила она «Газете.Ru». Напомним, по итогам 2023 года, зарплаты женщин в России оказались на 30,36% ниже зарплат мужчин.

В России предложили увеличить штраф за курение и распитие алкоголя в подъездах. Депутаты Госдумы от фракции »Справедливая Россия — За правду» направили обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением увеличить штраф за курение и распитие алкоголя в подъездах. Парламентарии предлагают установить базовый штраф в размере до 15 тысяч рублей, а также ввести ответственность за повторное совершение указанных правонарушений в течение одного года, предусмотрев наказание в виде штрафа в двукратном размере от базового до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.

Блогеры добились отмены «вечной отчетности» по интернет-рекламе. Ассоциация блогеров и агентств (АБА) сумела добиться изменений в правилах сбора рекламных данных, в результате чего теперь нет необходимости предоставлять информацию о рекламных кампаниях, опубликованных более года назад. Исключение — видеореклама (YouTube, Rutube, VK Клипы и другие платформы). Для нее сохраняется «вечная отчетность» из-за особенностей работы рекомендательных алгоритмов. Изменения вступили в силу сразу после публикации документа. Прекращение отчетности происходит автоматически — без дополнительных действий.

ЛДПР предлагает депортировать мигрантов без медицинского полиса. ЛДПР предлагает обязать находящихся в России мигрантов иметь действующий полис медицинского страхования, если мигрант нарушит требование, его депортируют. Об этом «Газете.Ru» заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий. В пояснении к проекту говорится, что такая мера поспособствует сохранению устойчивости системы здравоохранения и снижению затрат средств на медицинское обслуживание иностранных граждан.

Женщин в России оказалось значительно больше мужчин. Россия является мировым лидером по проценту женщин в населении. Показатель составляет 63%, а мужчин — всего лишь 37%. . Кроме России, женщин оказалось больше, чем мужчин, в США (52,7% против 47,3%), Бразилии (53,3% против 46,7%), Бангладеш (53,8% против 46,2%), Мексике (54,4% против 45,6%), Японии (55,5% против 44,5%), Германии (52,3% против 47,7%) и Таиланде (55% против 45%).

Ритейлер Wildberries купил себе Международный аэропорт Магас за ₽425 млн в Ингушетии, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов. На старте аукциона цена была ₽250 млн.

РПЦ назвала источник бед в ответ на слова Ткачева о бедах от образованных. Протоиерей Ткачев заявил, что мы живем во время, когда пришли «беды от образованных», и назвал безбожниками многих ученых и академиков. РПЦ ответила, что причина бед — безверие, а верующие и образованные люди спасают мир от конца.

Продажи шашлыка в России снизились на 11,3%. Розничные продажи мяса для шашлыка в России в период высокого летнего сезона сократились на 11,3% год к году. Число покупок сопутствующих товаров снизилось на 2–15%. Причинами послужили относительно холодное лето и рационализация потребления: стремясь меньше тратить на продукты питания, граждане делают выбор в пользу сырого мяса, а не маринованного.

Более половины участников ЕГЭ-2025 по русскому языку не смогли решить задание базового уровня сложности на правописание «ни» и «не» — ФИПИ. По информации ФИПИ, задание 13 выполнили лишь 46% сдающих. «Возникшие в 2025 г. трудности с написанием слова "(не)даром": экзаменуемые не смогли правильно определить значение слова на основе предъявленного контекста», — привели в институте пример ошибки.

Российская сеть магазинов товаров для дома OBI может быть переименована в «Дом Ленты». Это связано со сменой владельца: после перехода ритейлера в портфель «Севергрупп» Алексея Мордашова было решено развивать компанию в качестве суббренда продуктовой сети «Лента». Ребрендинг может обойтись ритейлеру в 200 млн руб.