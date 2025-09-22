💥Обзор новостей: НДС 22% — новое испытание для бизнеса, минимальную эффективную ставку налога на прибыль для крупных компаний одобрили, кредитный рынок оживает

В ближайшее время в России почти наверняка планируется повышение основной ставки НДС с 20% до 22%. «Правительство надеется залатать бюджетную «дыру» за счет простых граждан и бизнеса — ведь повышение НДС однозначно приведет к росту стоимости практически всех товаров и услуг. Это усилит инфляцию, снизит спрос и, как обычно, больше всего ударит по малому бизнесу и самым незащищенным слоям населения. Окончательное решение может быть принято уже при утверждении бюджета на 2026 год, сейчас ведется подготовка законопроекта» — поделилась с «Клерком» своим мнением Анна Тетерлева, к.э.н., доцент, аттестованный аудитор.

Проголосовать, поднимут ли ставку НДС с 20 до 22% или нет, можно в нашем телеграм-канале « БУХмолния »!

Комитет Госдумы поддержал ипотечные каникулы для многодетных семей. «Законопроектом предусматривается право заемщика получить льготный период по ипотечному кредиту в случае рождения или усыновления первого ребенка на срок до шести месяцев, а в случае рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей — на срок до 18 месяцев», — говорится в заключении комитета.

Правительство РФ одобрило минимальную эффективную ставку налога на прибыль для крупных компаний. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс, позволяющие установить минимальную эффективную ставку налога на прибыль в размере 15% для участников международных групп компаний. Поправки должны вступить в силу в 2026 году, пишут «Ведомости». Инициатива Минфина позволяет приспособить введенный в странах ОЭСР с 2024 года механизм Pillar 2 с выгодой для российского бюджета. Законопроект предусматривает, что налог с прибыли российских «дочек» международных холдингов с 2026 года будет доплачиваться до уровня 15% в России, а не в иностранных государствах. По оценкам Минфина, в 2027 году это может принести в федеральный бюджет 15,8 млрд руб.

Если организация в течение года внесла изменения в план работы по ведению воинского учета, то обновленный план нужно согласовать с военкоматом. Об этом сказано в письме Минобороны от 02.11.24 № 315/2/4190.

Лимит в 100 тыс. руб на взаиморасчеты наличными с самозанятыми не распространяется. Наличные расчеты между юрлицами и физлицами осуществляются без ограничения суммы, при этом самозанятый не является участником наличных расчетов, т.е. ни юрлицом, ни ИП, указанными в Указаниях ЦБ о правилах наличных расчетов: письмо УФНС по г. Москве от 10.06.2020 № 20-21/093682@.

Путин продлил разрешение иностранцам платить за российский газ в разных банках. Путин подписал указ, продлевающий до 31 декабря разрешение иностранным покупателям платить за российский газ не только в Газпромбанке, но и в других кредитных организациях. Соответствующий документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов. Указ вступает в силу со дня его подписания. Предыдущий указ должен был утратить силу 1 октября 2025 г.

В ЦБ заявили о начале оживления кредитного рынка. В России постепенно оживает кредитный рынок, в особенности автокредитование и ипотечные займы, рассказал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. «Оживление в различных сегментах кредитного рынка уже сейчас происходящее. Но если говорить про кредит населению, то здесь явный рост автокредитов в последние месяцы. Ипотека, в том числе и рыночная ипотека, начинает тоже оживать», – отметил он (цитата по ТАСС).

В Госдуме предложили запретить высаживать пенсионеров из автобуса. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества предложил запретить принудительную высадку из автобусов, троллейбусов, трамваев пенсионеров старше 75 лет, если они едут без сопровождения и не подтвердили оплату проезда или наличие льготы.

В правительстве РФ обсудили ликвидацию опасных объектов. Главные усилия сосредоточены на формировании перечня из 50 наиболее опасных объектов, которые планируется устранить до 2030 г., а также на завершении трех крупнейших проектов: очистке территорий «Усольехимпрома», Байкальского ЦБК и полигона «Красный Бор».

Оставлять в подъездах коляски, детские санки, велосипеды и другие личные вещи нельзя. Такие действия подпадают под статью 20.4 Кодекса России об административных правонарушениях. За захламление путей эвакуации граждане могут получить предупреждение или штраф в размере от 5 до 15 тыс. руб.

«Авито» может построить собственный датацентр. Для этого компания уже приобрела земельный участок в Московской области. Сейчас «Авито» обсуждает с потенциальными подрядчиками строительство датацентра мощностью 5 МВт с возможностью расширения до 20 МВт, окончательных договоренностей пока нет.