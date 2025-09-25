ЦОК КПП ОСНО 25.09 Мобильная
🔴 Вебинар. Как перейти в маркетинг и начать зарабатывать от 100.000₽ без опыта →
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: налоговая реформа-2026, МРОТ с 1 января 2026 года — 27 093 руб, самозанятых не трогают до 2028 года, новогодние каникулы 12 дней

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

  • Основные положения налоговой реформы-2026:

    • сейчас НДС по общей ставке 20%, станет — 22%.

      Пониженная ставка 10% сохранится для социально значимых групп товаров.

    • сейчас порог для возникновения обязанности платить НДС для упрощенцев составляет 60 млн. руб. годовой выручки. Будет 10 млн. руб.

    • сейчас МСП по общему правилу платит страховые взносы 30% с ежемесячных выплат в размере 1,5 МРОТ и 15% с разницы между начисленной суммой вознаграждения и 1,5 МРОТ. Будет: 30% с годового дохода гражданина в размере 2,8 млн. руб. (это пока лимит на 2025 год, в следующем году он , возможно, будет выше) и 15% с разницы между общей суммой годового дохода и этими 2,8 млн. руб. Этот тариф будет действовать для отдельных отраслей. Будут выделены также приоритетные отрасли, где размер страховых взносов будет ниже (останется на нынешнем уровне).

  • Минимальный размер оплаты труда в России вырастет более чем на 20% и составит 27 093 рублей с 1 января 2026 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, это будет способствовать увеличению зарплат 4,5 млн человек. Премьер

    также пообещал, что индексация МРОТ будет продолжена.

    В настоящее время МРОТ равен 22 440 руб.

  • Самозанятых обещают не трогать до 2028 года.

    Изменений в режиме НПД до 2028 года не будет. Об этом заявил глава Минэкономики Максим Решетников.

    «Еще раз хочу подчеркнуть, что изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется, это принципиальная позиция Правительства», — сказал Решетников.

    Ранее Решетников заявил, что Минэкономразвития будет искать альтернативу спецрежиму для самозанятых.

  • Мишустин подписал постановление о выходных и праздничных днях в 2026 году.

    Премьер объявил 31 декабря 2026 года выходным. С учетом нормы ТК РФ о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней в 2026 году будут следующие дни отдыха:

    с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней),

    с 21 по 23 февраля (3 дня), с 7 по 9 марта (3 дня),

    с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по 3 дня),

    — с 12 по 14 июня (3 дня),

    4 ноября,

    31 декабря.

  • Изменения в налогообложении, которые внес Минфин, являются поддерживающими крепкий рубль, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

    «С точки зрения краткосрочных последствий, [корректировка налогов] вызовет большую осторожность Банка России в дальнейшем снижении ставки», — отметил Пьянов.

    Он прогнозирует курс доллара в 85-90 рублей на конец 2025 года, пишут «Ведомости».

  • Владельцев автомобилей без полиса ОСАГО начнут отслеживать на дорогах с помощью камер фотовидеофиксации. Штрафовать за отсутствие гражданской автостраховки их будут не более одного раза в сутки. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 23 сентября. Поправки могут вступить в силу 1 сентября 2026 г. Сейчас статья 12.37 КоАП позволяет выписывать несколько штрафов в день, если нарушение фиксируется неоднократно. Авторы предлагают ограничиться одним штрафом в сутки.

  • Пенсионеры могут выбрать форму социальных услуг до 1 октября. Речь идет о натуральной или денежной формах.

    По словам Машарова, натуральная форма предусматривает предоставление путевки в санаторий, медицинских изделий и лекарств, бесплатного проезда на пригородных электричках, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

    В случае, если эта форма не подходит, то можно выбрать денежную компенсацию, подчеркнул он.

    До 1 октября необходимо подать заявление в Социальный фонд и указать способ получения по каждой услуге из набора. Выбранный вариант начнет действовать со следующего года.

  • В Шереметьево столкнулись два самолета, в которых находились сотни пассажиров. Вечером 24 сентября в Шереметьево при рулении задели друг друга два пассажирских самолетов — российский Superjet 100, направлявшийся в Санкт-Петербург, и китайский Airbus A330, прилетевший из Пекина. На борту находились в общей сложности несколько сотен пассажиров, но обошлось без пострадавших.

  • Китайским зумерам запретили ныть и жаловаться в интернете. С 1 октября в Китае нельзя писать в интернете грустные посты, жаловаться. За нарушение будут блокировать аккаунты в соцсетях.

  • В Белом доме портрет Байдена заменили на фотографию автопера. С президентской аллеи славы убрали портрет экс-президента США, повесив вместо него фотографию автопера. Трамп поручил начать масштабное расследование из-за автоподписей. Байден говорил, что устно одобрял все решения.

⚡️Что ждет бизнес в 2026 году? Узнаете на Бух.Совете

Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026. Мероприятие пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москва-Сити. Обсудим самые важные налоговые изменения 2025 и 2026 года, в том числе и повышение НДС!

На конференции вас будут ждать выступления топовых спикеров, фуршет, общение с коллегами и экспертами. Заведете новые интересные знакомства и деловые контакты! Каждый получит практические инструменты и актуальные решения для развития своей карьеры или бизнеса, полезные призы, подарки и сертификат участника. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — приходите! Мероприятие будет с рассадкой, сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Держим цену на участие в конференции до 1 октября, потом будем поднимать. Забронируйте место на главном бухгалтерском событии зимы уже сейчас!

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

229 подписчиков1 123 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

9
Главная Тарифы