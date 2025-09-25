💥Обзор новостей: налоговая реформа-2026, МРОТ с 1 января 2026 года — 27 093 руб, самозанятых не трогают до 2028 года, новогодние каникулы 12 дней
Основные положения налоговой реформы-2026:
сейчас НДС по общей ставке 20%, станет — 22%.
Пониженная ставка 10% сохранится для социально значимых групп товаров.
сейчас порог для возникновения обязанности платить НДС для упрощенцев составляет 60 млн. руб. годовой выручки. Будет 10 млн. руб.
сейчас МСП по общему правилу платит страховые взносы 30% с ежемесячных выплат в размере 1,5 МРОТ и 15% с разницы между начисленной суммой вознаграждения и 1,5 МРОТ. Будет: 30% с годового дохода гражданина в размере 2,8 млн. руб. (это пока лимит на 2025 год, в следующем году он , возможно, будет выше) и 15% с разницы между общей суммой годового дохода и этими 2,8 млн. руб. Этот тариф будет действовать для отдельных отраслей. Будут выделены также приоритетные отрасли, где размер страховых взносов будет ниже (останется на нынешнем уровне).
Минимальный размер оплаты труда в России вырастет более чем на 20% и составит 27 093 рублей с 1 января 2026 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, это будет способствовать увеличению зарплат 4,5 млн человек. Премьер
также пообещал, что индексация МРОТ будет продолжена.
В настоящее время МРОТ равен 22 440 руб.
Самозанятых обещают не трогать до 2028 года.
Изменений в режиме НПД до 2028 года не будет. Об этом заявил глава Минэкономики Максим Решетников.
«Еще раз хочу подчеркнуть, что изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется, это принципиальная позиция Правительства», — сказал Решетников.
Ранее Решетников заявил, что Минэкономразвития будет искать альтернативу спецрежиму для самозанятых.
Мишустин подписал постановление о выходных и праздничных днях в 2026 году.
Премьер объявил 31 декабря 2026 года выходным. С учетом нормы ТК РФ о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней в 2026 году будут следующие дни отдыха:
с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней),
с 21 по 23 февраля (3 дня), с 7 по 9 марта (3 дня),
с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по 3 дня),
— с 12 по 14 июня (3 дня),
4 ноября,
31 декабря.
Изменения в налогообложении, которые внес Минфин, являются поддерживающими крепкий рубль, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
«С точки зрения краткосрочных последствий, [корректировка налогов] вызовет большую осторожность Банка России в дальнейшем снижении ставки», — отметил Пьянов.
Он прогнозирует курс доллара в 85-90 рублей на конец 2025 года, пишут «Ведомости».
Владельцев автомобилей без полиса ОСАГО начнут отслеживать на дорогах с помощью камер фотовидеофиксации. Штрафовать за отсутствие гражданской автостраховки их будут не более одного раза в сутки. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 23 сентября. Поправки могут вступить в силу 1 сентября 2026 г. Сейчас статья 12.37 КоАП позволяет выписывать несколько штрафов в день, если нарушение фиксируется неоднократно. Авторы предлагают ограничиться одним штрафом в сутки.
Пенсионеры могут выбрать форму социальных услуг до 1 октября. Речь идет о натуральной или денежной формах.
По словам Машарова, натуральная форма предусматривает предоставление путевки в санаторий, медицинских изделий и лекарств, бесплатного проезда на пригородных электричках, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
В случае, если эта форма не подходит, то можно выбрать денежную компенсацию, подчеркнул он.
До 1 октября необходимо подать заявление в Социальный фонд и указать способ получения по каждой услуге из набора. Выбранный вариант начнет действовать со следующего года.
В Шереметьево столкнулись два самолета, в которых находились сотни пассажиров. Вечером 24 сентября в Шереметьево при рулении задели друг друга два пассажирских самолетов — российский Superjet 100, направлявшийся в Санкт-Петербург, и китайский Airbus A330, прилетевший из Пекина. На борту находились в общей сложности несколько сотен пассажиров, но обошлось без пострадавших.
Китайским зумерам запретили ныть и жаловаться в интернете. С 1 октября в Китае нельзя писать в интернете грустные посты, жаловаться. За нарушение будут блокировать аккаунты в соцсетях.
В Белом доме портрет Байдена заменили на фотографию автопера. С президентской аллеи славы убрали портрет экс-президента США, повесив вместо него фотографию автопера. Трамп поручил начать масштабное расследование из-за автоподписей. Байден говорил, что устно одобрял все решения.
