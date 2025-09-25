💥Обзор новостей: налоговая реформа-2026, МРОТ с 1 января 2026 года — 27 093 руб, самозанятых не трогают до 2028 года, новогодние каникулы 12 дней

Основные положения налоговой реформы-2026: с ейчас НДС по общей ставке 20%, станет — 22%. Пониженная ставка 10% сохранится для социально значимых групп товаров.

сейчас порог для возникновения обязанности платить НДС для упрощенцев составляет 60 млн. руб. годовой выручки. Будет 10 млн. руб.

сейчас МСП по общему правилу платит страховые взносы 30% с ежемесячных выплат в размере 1,5 МРОТ и 15% с разницы между начисленной суммой вознаграждения и 1,5 МРОТ. Будет: 30% с годового дохода гражданина в размере 2,8 млн. руб. (это пока лимит на 2025 год, в следующем году он , возможно, будет выше) и 15% с разницы между общей суммой годового дохода и этими 2,8 млн. руб. Этот тариф будет действовать для отдельных отраслей. Будут выделены также приоритетные отрасли, где размер страховых взносов будет ниже (останется на нынешнем уровне).

Минимальный размер оплаты труда в России вырастет более чем на 20% и составит 27 093 рублей с 1 января 2026 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, это будет способствовать увеличению зарплат 4,5 млн человек. Премьер также пообещал, что индексация МРОТ будет продолжена. В настоящее время МРОТ равен 22 440 руб.

Самозанятых обещают не трогать до 2028 года. Изменений в режиме НПД до 2028 года не будет. Об этом заявил глава Минэкономики Максим Решетников. «Еще раз хочу подчеркнуть, что изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется, это принципиальная позиция Правительства», — сказал Решетников. Ранее Решетников заявил, что Минэкономразвития будет искать альтернативу спецрежиму для самозанятых.