💥Обзор новостей: рост поступлений от НДФЛ в прекратится уже в 2027 году, льготный тариф страховых взносов для IT-сектора повысят, введут лицензии на торговую табака

Власти ожидают роста поступлений от НДФЛ в следующем году, при этом с 2027 года темпы будут снижаться. В следующем году увеличение доходов бюджета от этого НДФЛ продолжится (плюс 291,4 млрд рублей, или более 27%), а их общая сумма составит более 1 трлн после 774,6 млрд, которые прогнозируют по итогу 2025-го. При этом с 2027 года поступления от НДФЛ начнут снижаться — сначала до 843,7 млрд (минус 20,9% год к году), а в 2028-м — до 816,8 миллиарда (минус 3,2% год к году). Как отметили в минфине, на динамику этого показателя влияет совокупность факторов: рост фонда заработной платы, индекса потребительских цен и прогнозируемые показатели ключевой ставки.

Минфин планирует повысить льготный тариф страховых взносов для IT-сектора до 15%. Такое предложение изложено в проекте Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2026–2028 гг. Отдельно отмечается, что текущая льготная ставка 7,6% сохраняется на доходы работников сверх предельной взносооблагаемой базы. В 2025 г. эта величина составляет 2,759 млн руб. в год, показатель ежегодно индексируется. По сведениям источника, знакомого с обсуждением, рассматривался также вариант повышения льготного тарифа для IT-компаний до 15% на всю сумму дохода.

В 2026 году собираются ввести лицензии на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией. Правительственный проект № 1024775-8, который внесен в Госдуму 25 сентября 2025 года, предусматривает введение лицензий уже с 1 марта 2026 года. Под лицензирование попадут следующие виды деятельности: закупка, хранение и поставка табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья и никотинового сырья (оптовая торговля);

розничная продажа табачной продукции и никотинсодержащей продукции (розничная торговля);

развозная торговля табачной продукцией и никотинсодержащей продукцией (развозная торговля).

Выдачу и аннулирование лицензий на оптовую торговлю, а также аннулирование лицензий на розничную торговлю и развозную торговлю будет осуществлять Росалкогольтабакконтроль, а выдачу лицензий на розничную торговлю и развозную торговлю — исполнительные органы субъектов РФ.

Глава ВТБ Костин: мне бы какой курс ни был, все хорошо будет. Костин отметил, что курс рубля важен для бюджета и экспортеров, а для него «какой курс ни был, все хорошо будет». До этого он говорил о необходимости «отруливать» к курсу «90 плюс» за доллар.

Полный запрет на экспорт бензина затянется до конца года. Правительство до конца 2025 г. продлит запрет на экспорт бензина из России для всех категорий экспортеров, включая производителей нефтепродуктов. Об этом сообщил курирующий экономику вице-премьер Александр Новак.

Госдума одобрила штрафы за неготовность к отопительному сезону. Согласно новым пунктам, ответственность коснется теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями. Если они не устранят нарушения, указанные в акте оценки готовности к отопительному сезону, им будут грозить штрафы. Для должностных лиц они варьируются от 2000 до 4000 руб., а для юрлиц – от 5000 до 10 000 руб.

Росстат: Чечня стала лидером по суммарному коэффициенту рождаемости за 2024 год. По итогам 2024 года лидерами по суммарному коэффициенту рождаемости (СКР) в России стала Чечня, за ней идут Тува и Ямало-Ненецкий автономный округ, тогда как самый низкий показатель зафиксирован в Ленинградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

На Камчатке ввели режим повышенной готовности из-за медведей. Режим повышенной готовности введен в Петропавловске-Камчатском из-за участившихся случаев появления медведей, сообщил глава города Евгений Беляев. Накануне в Петропавловске-Камчатском медведь напал на женщину, от полученных травм пострадавшая скончалась в больнице. Хищник атаковал женщину на территории школы.

В паспорт можно внести сведения о группе крови и резус-факторе. Любой гражданин России имеет право бесплатно поставить в паспорт штамп с информацией о группе крови и резус-факторе, рассказала «РИА Новости» член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. Парламентарий уточнила, что штамп можно получить в поликлинике по месту прикрепления или на станции переливания крови. Услуга предоставляется бесплатно по полису ОМС. Для получения штампа от гражданина потребуются паспорт, СНИЛС и паспорт донора (при наличии).

Через 50–70 лет климат в Москве может стать тропическим. Умеренно-континентальный климат Москвы может трансформироваться в тропический в течение следующих 50–70 лет, поделился с ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок.

Мошенники ломают аккаунты на «Госуслугах» через Lamoda: злоумышленники рассылают от имени сервиса данные якобы для подтверждения заказа, и жертвы добровольно передают нужные мошенникам цифры.

Примерно 30% женщин с доходом выше среднего считают, что брак не обязателен для рождения ребенка. Около 30% женщин с зарплатой выше средней считают, что для рождения ребенка не обязательно вступать в брак — такое мнение выразили 3 из 10 женщин. Об этом говорится в исследовании SuperJob. При этом мужчины с зарплатой от 100 тыс. руб. в месяц являются главными сторонниками вступления в брак ради деторождения (46%), а среди женщин с тем же уровнем дохода больше всего тех, кто уверен, что для рождения ребенка замуж выходить необязательно.