⚡️Налоговая реформа 2026: Минфин раскрыл подробности

С 1 января 2026 года налоговая система России снова меняется. Правительство наконец-то внесло в Госдуму законопроект.

Минфин наконец-то рассказал подробности будущего закона. Правительство внесло в Госдуму законопроект. В случае принятия они вступят в силу 1 января 2026 года.

Как налоги изменится в 2026 году

👉 Для обеспечения сбалансированности бюджета размера ставки НДС поднимают с 20 до 22 процентов. При этом с целью пресечения схем дробления предусматривается сокращение предельного размера доходов с 60 млн руб. до 10 млн.

«Повышение НДС позволяет отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета, что означает более низкую траекторию процентных ставок и более высокую траекторию роста экономики (по сравнению со сценарием несбалансированного бюджета)», — пояснил Антон Силуанов.

👉 Также до 10 млн руб. будет понижается лимит доходов, позволяющий применять ПСН.

👉 ПСН больше не смогут применять предприниматели, которые:

занимаются торговлей в стационарных торговых объектах;

оказывают автотранспортные услуги по перевозке грузов.

👉 Для МСП отменят льготный тариф к выплатам в пределах МРОТ. Для ИТ-компаний сделают регрессивную шкалу: 15 процентов в пределах базы и 7,6 процента — сверх нее.

👉 Кроме этого согласно проекту увеличивается предельный срок инвестиционного налогового кредита с 5 до 10 лет. И устанавливает единые условия для налоговой льготы в виде освобождения от налогообложения доходов от реализации находящихся в собственности налогоплательщика более пяти лет акций и долей участия в уставном капитале российских организаций.

