Кто будет применять ФСБУ 4 2023 бухгалтерская финансовая отчетность в 2025 году?

С отчетности за 2025 год необходимо применять бухгалтерский стандарт ФСБУ 4/2023. Новый стандарт меняет как отчетные бланки, так и порядок их заполнения. Поговорили с Анной Тетерлевой об изменениях и о том, как к ним подготовиться бухгалтерам. Подробно обсудим тему на конференции Клерка — «БУХ.СОВЕТ 2026».

Анна Тетерлева, к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

— С этого года компании должны применять к бухгалтерской отчетности СБУ 4/2023. Что изменилось?

С введением ФСБУ 4/2023 утратило силу ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и приказ Минфина № 66н со старыми формами баланса. Соответственно, в учетной политике на 2025 год не нужно упоминать старые ПБУ. Все отчеты строятся по новому стандарту. Если раньше указывали «Форма баланса по приказу 66н» – теперь следует заменить на «в соответствии с ФСБУ 4/2023».

— В чем заключается новая логика представления?

Новая логика ФСБУ 4/2023 заключается в переходе от жестко регламентированных бланков к принципам формирования отчетности. Главный принципиальный отличительный признак — это целостность (отчетность рассматривается как единый документ, а не просто комплект форм) и гибкость, которая предоставляется организации для наиболее точного отражения ее финансового положения.

— Когда надо применять ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»?

С 1 января 2025 года вступил в силу новый Федеральный стандарт бухучета – ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность», который применяется уже при составлении отчетности за 2025 год. Осенью 2025 года организации должны вести учет и формировать промежуточную отчетность за 9 месяцев по новым правилам.

— Кто должен отчитываться по ФСБУ 4/2023?

Кто должен сдавать отчеты по новому стандарту:

Все организации, за исключением бюджетных, а также организаций, которые подотчетны Центробанку. Это, например, банки, некредитные финансовые организации – НФО, страховые компании и прочие.

Стандарт не используют компании, если они составляют отчетность для внутренних целей, то есть не по Закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Например, для управленческих целей. Помимо этого стандарт не применяется при составлении консолидированной финансовой отчетности. Она составляется по принципам МСФО (п. 1 ст. 3 Закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ).

— Что входит в состав отчетности?

Стандарт четко регламентирует состав бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, и приложения к ним – отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и пояснения. Состав промежуточной отчётности по ФСБУ 4/2023 соответствует годовому (если она составляется), но общего требования сдавать квартально — нет. Например, отчетность за 9 месяцев 2025 года должна включать ОДДС, ОИК и пояснения, чего раньше не требовалось. Объем квартальной отчетности увеличивается.

— ФСБУ 4/2023 вводит новые формы отчетности, устанавливая требования к их структуре. Что принципиально нового?

Согласно ФСБУ 4/2023, состав бухгалтерской отчетности теперь различается для коммерческих и некоммерческих организаций. Промежуточная отчетность, если она составляется, должна быть представлена в том же объеме, что и годовая.

Годовая и промежуточная бухгалтерская отчетность коммерческой организации состоит из: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним: отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Годовая и промежуточная бухгалтерская отчетность НЕ коммерческой организации состоит из: бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств и приложений к ним: отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.

Упрощенная бухгалтерская отчетность состоит из: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, пояснений.

— На что обратить внимание бухгалтерам при составлении отчетности?

Для подготовки к составлению отчетности по новым правилам, рекомендую сосредоточиться на нескольких практических шагах.

Пересмотрите и утвердите формы отчетности в учетной политике. Это первоочередная задача. Разработайте на основе образцов ФСБУ 4/2023 окончательные формы баланса, ОФР и других отчетов и закрепите их в качестве приложения к учетной политике. Даже если вы оставляете формы без изменений, их нужно утвердить официально.

Проверьте обновления в бухгалтерских программах. Ведущие разработчики, например «1С», уже выпустили обновления, реализующие требования ФСБУ 4/2023. Убедитесь, что ваша версия программы актуальна. Изучите новые возможности по настройке структуры отчетов, чтобы гибко управлять детализацией.

Установите критерии существенности. Пропишите в учетной политике, какие показатели вы считаете существенными. Можно использовать количественный критерий (например, 5% от оборота или валюты баланса) или качественный (наличие недвижимости, судебных споров и т.д.). Это основа для принятия решений о детализации или объединении статей.

Убедитесь в согласованности с форматами для ГИРБО. При сдаче отчетности в органы статистики (ГИРБО) она должна соответствовать техническим форматам ФНС. Перед первой сдачей отчетности за 2025 год проверьте, что ваши утвержденные формы не противоречат этим требованиям, чтобы избежать ошибок при отправке.

Проанализируйте необходимость выделения краткосрочной части долгосрочных обязательств. Обратите особое внимание на долгосрочные займы, кредиты и обязательства по аренде (лизингу). Их часть, которая должна быть погашена в течение 12 месяцев после отчетной даты, нужно выделить в составе краткосрочных обязательств.

— Что указывать в пояснении к бухгалтерской отчетности с учетом изменений нового федерального стандарта?

Согласно ФСБУ 4/2023, пояснения к бухгалтерской отчетности стали более структурированными и детализированными. Основной акцент делается на раскрытии существенной информации, позволяющей пользователям отчетности получить достоверное представление о финансовом положении компании.

Расширены требования к пояснениям. ФСБУ 4 требует раскрывать учетную политику, существенные оценки, информацию о резерве по сомнительным долгам, об оценочных обязательства и прочее в пояснительной записке. Особенно важно для годовой отчетности 2025: готовиться к более подробным пояснениям, чем по старым правилам. Например, нужно описать принципы формирования резервов, обесценения активов, события после отчетной даты и т.д. – того, чего раньше могли не раскрывать (малый бизнес, впрочем, вправе составлять отчетность в упрощенном объеме, но общие требования стали строже).

Пояснения можно составлять в текстовой, табличной или смешанной форме. Главное — чтобы содержание соответствовало требованиям стандарта.

— В декабре вы будете выступать в качестве спикера на IX Всероссийской бухгалтерской конференции Клерка — Бух.Совет 2026. Волнуетесь, когда выступаете на масштабных мероприятиях? Когда начинаете готовиться к ним?

Я уже более 10 лет активно читаю семинары, вебинары и лекции, включая работу в ВУЗе со студентами. Накопленный достаточно большой практический опыт позволяет натренировать навык выступлений. Тем не менее, перед каждым выступлением я обязательно готовлюсь и, конечно же, волнуюсь и переживаю. Было бы лукавством сказать о том, что я после 10 лет выступлений могу не волноваться и не переживать перед мероприятиями.

Какого-то четкого срока, когда я начинаю готовиться к выступлению, я назвать не могу. Я постоянно нахожусь в процессе актуализации своих знаний, постоянно отслеживаю изменения. Исходя из этого можно сказать, что эта самая подготовка к семинарам у меня ведется постоянно. Обозначить, что она начинается «здесь» и заканчивается «здесь», невозможно. Я постоянно, практически на ежедневной основе актуализирую свои знания и таким образом обновляю и актуализирую материал, с которым выступаю перед аудиторией.

Конечно же, перед аудиторией на IX Всероссийской бухгалтерской конференции Клерка — Бух.Совет 2026 будет самая актуальная актуальная информация, а также в основу выступления будет положен мой опыт многочисленных аудиторских проверок, в которых сама непосредственно участвую.

— Спасибо, Анна! Увидимся на Бух.Совете!

И вам спасибо, до встречи!