💥Обзор новостей: предельная база для страховых взносов — 2 979 000 руб, одобрили эксперимент по добровольному страхованию для самозанятых, начался осенний призыв

ФНС: россияне должны оплатить налог на имущество не позднее 1 декабря. ФНС начала рассылать бумажные и электронные уведомления с напоминанием уплаты имущественных налогов для физлиц до 1 декабря текущего года. Уплачивать налог придется независимо от того, пользуется собственник недвижимостью или нет. Если не уплатить налог до 1 декабря, то со следующего дня на сумму задолженности будут начисляться пени. Их размер определяется по формуле: задолженность × количество дней просрочки × 1/300 ставки рефинансирования ЦБ (с середины сентября 2025 года — 17%).

С 1 января 2026 года единая предельная база для исчисления страховых взносов составит 2 979 000 рублей. В 2025 году это значение равно 2 759 000 руб.

Самозанятые и малый бизнес смогут получать кредитные каникулы до 6 месяцев. Кому положено: самозанятые — кредит до ₽10 млн, микропредприятия — до ₽60 млн, малый бизнес — до ₽400 млн, средний бизнес — до ₽1 млрд.

Кабмин одобрил эксперимент по добровольному страхованию для самозанятых. Размер пособия может составить 35 000 или 50 000 рублей. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила предложение Минтруда по проведению эксперимента по добровольному страхованию самозанятых в случае болезни. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с обсуждением, и подтвердил собеседник в кабмине. Система будет работать с 1 января 2026 г. до 31 декабря 2028 г., следует из проекта закона «О проведении эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности».

В России начался осенний призыв. В России начался осенний призыв. В армию должны призвать 135 тыс. человек. Призыв продлится с октября по конец декабря 2025 года. Это самый большой осенний призыв за последние девять лет.

Общепиту улучшили условия освобождения от уплаты НДС. С 1 октября 2025 года вступили в силу изменения в налоговом законодательстве, согласно которым предельный размер доходов для применения освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) повышается до 3 млрд руб. Ранее ограничение составляло 2 млрд руб. Льготу по НДС вправе применять как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, но при соблюдении определенных критериев: доход за предыдущий год — не больше 3 млрд руб. (с 1 октября 2025 года);

доля дохода от услуг общепита за предыдущий год — не менее 70%;

среднемесячная оплата труда за прошлый год — не менее среднеотраслевого регионального уровня (это условие проверяется начиная с 2024 года).

В Госдуме предложили ввести федеральную выплату ко Дню пожилого человека. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили ввести единовременную федеральную выплату для пенсионеров от 70 лет в размере пяти тысяч руб., приурочив ее к Дню пожилого человека. «Нужно вводить федеральную выплату. Она будет свидетельствовать о внимании и уважении к каждому пенсионеру старше 70 лет вне зависимости от экономических возможностей территорий», — заявил автор предложения Сергей Миронов. Как отметил Миронов, сейчас подобные выплаты существуют не во всех российских регионах, а их размеры и условия значительно различаются по стране.

Россиян в октябре ожидает шестидневная рабочая неделя. Шестидневная рабочая неделя в России ожидается осенью 2025 года — с 27 октября по 1 ноября, следует из постановления правительства о переносе выходных дней. Рабочий день субботы — 1 ноября — будет сокращен на час вне зависимости от продолжительности смены сотрудника. Посмотреть производственный календарь можно здесь.

Алкоголь и табак с ноября можно будет купить по биометрии. Сервис подтверждения возраста по биометрии начнет работать на кассах самообслуживания в России в ноябре, пишут «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Сервисом можно будет воспользоваться при покупке товаров с возрастным ограничением — к примеру, алкоголя, табачных изделий или энергетиков (с 1 марта продажа последних несовершеннолетним запрещена).

В России могут ввести талоны на еду для малоимущих. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесет на рассмотрение проект закона о введении продовольственного сертификата для малоимущих россиян. На него смогут претендовать постоянно проживающие в России граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума того или иного субъекта. Номинальная стоимость продовольственного сертификата составит 30% от величины прожиточного минимума.