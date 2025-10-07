ЦОК КПП МП 03.10 Мобильный в1
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру уйти из рутины в IT и увеличить доход в 2 раза →
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: работающим пенсионерам нужно возвращать накопленное, модель материнского капитала изменится, выдачу лицензий на продажу алкоголя упростят

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

  • В Госдуме предложили провести перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили на заключение в правительство законопроект о проведении перерасчета пенсий с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров. «Осуществить перерасчет размера страховых пенсий в соответствии с положениями Федерального закона № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2024 года», — сказано в тексте проекта федерального закона. Проектом также предлагается осуществить выплату недополученных в соответствии с российским законодательством сумм страховых пенсий за период с 1 января 2016 года до 31 декабря 2024 года. По словам Миронова, нужно проводить доиндексацию и возвращать работающим пенсионерам накопленное, пишут РИА Новости.

  • Минтруд готовит изменения модели материнского капитала. Антон Котяков заявил, что система материнского капитала будет обновлена для усиления ее влияния на рождаемость, особенно на появление вторых и последующих детей. По словам министра, действующий подход к выплатам требует «актуализации».

    «Мы думаем над тем, как развивать материнский капитал, чтобы усилить его вклад в демографию», – подчеркнул глава Минтруда.

  • Минтруд предложил «принцип двух ключей» для людей в трудной ситуации. Государство готово оказывать поддержку тем гражданам, которые прилагают собственные усилия для преодоления трудной жизненной ситуации. Об этом заявил министр труда Антон Котяков в беседе с РБК.

    По его словам, речь о так называемом «принципе двух ключей», где помощь государства сочетается с активностью граждан в улучшении своего материального положения, если к этому нет объективных препятствий. По его оценке, такой подход является наиболее эффективным способом борьбы с бедностью.

    В то же время, если человек оказывается в объективно тяжелых обстоятельствах, когда без государственной поддержки не обойтись, – помощь будет несомненно предоставлена.

  • ФАС попросила Ozon и Wildberries урегулировать конфликт с продавцами. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила Ozon и Wildberries до 30 октября отчитаться о доработке новых инструментов, вызвавших жалобы со стороны продавцов этих маркетплейсов. ФАС предупредила, что после отчетов Wildberries и Ozon служба проведет дополнительную оценку спорных механизмов. Если окажется, что практики по-прежнему нарушают закон, ФАС может принять меры антимонопольного реагирования вплоть до запрета тех условий маркетплейсов, на которые ранее жаловались продавцы.

  • Правительство упростит выдачу лицензий на продажу алкоголя. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 6 октября одобрила проект поправок в разработанный Минфином законопроект, упрощающих выдачу лицензий на продажу алкоголя. Законопроект предусматривает сокращение с 1 марта 2026 г. перечня документов для получения лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания. Кроме того, снизятся сроки рассмотрения заявлений на осуществление указанного вида деятельности с 30 до 15 рабочих дней.

  • За отказ допустить операторов связи в МКД предусмотрены штрафы до 1 млн рублей. Депутаты введут штрафы за нарушения правил взаимодействия операторов связи и лиц, которые управляют многоквартирным домом (МКД). Для должностных лиц они составят от 10 000 до 40 000 руб., для юрлиц – от 100 000 до 500 000 руб., повторное нарушение повлечет штрафы для должностных лиц от 40 000 до 50 000 руб., для юрлиц – от 600 000 до 1 млн руб. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поддержал 6 октября комитет Госдумы по госстроительству.

  • Организаторам азартных игр запретят рассылать рекламу гражданам с самозапретом. Граждане, оформившие самозапрет на участие в азартных играх, не будут получать рекламу от их организаторов. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок Минфина ко второму чтению в Госдуме инициативы, которая вводит механизм добровольного отказа от участия в азартных играх. Принятие законопроекта позволит устанавливать запрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, на тотализаторах, в казино и залах игровых автоматов. Для этого гражданин сможет направить заявление через портал «Госуслуги» с просьбой о внесении его в реестр лиц, отказавшихся от участия в азартных играх. Ведение этого списка возлагается на Единого регулятора азартных игр. Минимальный срок самозапрета – 12 месяцев.

  • Министр труда дал совет выпускникам школ по поступлению. Выпускникам 2026 года и позднее стоит рассмотреть для поступления такие направления, как IT, гостеприимство, рабочие специальности с фокусом на современном оборудовании, заявил РБК министр труда Антон Котяков.

⚡️Что ждет бизнес в 2026 году? Узнаете на Бух.Совете

Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026. Мероприятие пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москва-Сити. Обсудим самые важные налоговые изменения 2025 и 2026 года, в том числе и повышение НДС!

На конференции вас будут ждать выступления топовых спикеров, фуршет, общение с коллегами и экспертами. Заведете новые интересные знакомства и деловые контакты! Каждый получит практические инструменты, полезные призы, подарки и сертификат участника. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — приходите! Мероприятие будет с рассадкой, сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Забронируйте место на главном бухгалтерском событии зимы уже сейчас!

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

230 подписчиков1 139 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

11
Главная Тарифы