💥Обзор новостей: работающим пенсионерам нужно возвращать накопленное, модель материнского капитала изменится, выдачу лицензий на продажу алкоголя упростят

В Госдуме предложили провести перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили на заключение в правительство законопроект о проведении перерасчета пенсий с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров. «Осуществить перерасчет размера страховых пенсий в соответствии с положениями Федерального закона № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2024 года», — сказано в тексте проекта федерального закона. Проектом также предлагается осуществить выплату недополученных в соответствии с российским законодательством сумм страховых пенсий за период с 1 января 2016 года до 31 декабря 2024 года. По словам Миронова, нужно проводить доиндексацию и возвращать работающим пенсионерам накопленное, пишут РИА Новости.

Минтруд готовит изменения модели материнского капитала. Антон Котяков заявил, что система материнского капитала будет обновлена для усиления ее влияния на рождаемость, особенно на появление вторых и последующих детей. По словам министра, действующий подход к выплатам требует «актуализации». «Мы думаем над тем, как развивать материнский капитал, чтобы усилить его вклад в демографию», – подчеркнул глава Минтруда.

Минтруд предложил «принцип двух ключей» для людей в трудной ситуации. Государство готово оказывать поддержку тем гражданам, которые прилагают собственные усилия для преодоления трудной жизненной ситуации. Об этом заявил министр труда Антон Котяков в беседе с РБК. По его словам, речь о так называемом «принципе двух ключей», где помощь государства сочетается с активностью граждан в улучшении своего материального положения, если к этому нет объективных препятствий. По его оценке, такой подход является наиболее эффективным способом борьбы с бедностью. В то же время, если человек оказывается в объективно тяжелых обстоятельствах, когда без государственной поддержки не обойтись, – помощь будет несомненно предоставлена.

ФАС попросила Ozon и Wildberries урегулировать конфликт с продавцами. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила Ozon и Wildberries до 30 октября отчитаться о доработке новых инструментов, вызвавших жалобы со стороны продавцов этих маркетплейсов. ФАС предупредила, что после отчетов Wildberries и Ozon служба проведет дополнительную оценку спорных механизмов. Если окажется, что практики по-прежнему нарушают закон, ФАС может принять меры антимонопольного реагирования вплоть до запрета тех условий маркетплейсов, на которые ранее жаловались продавцы.

Правительство упростит выдачу лицензий на продажу алкоголя. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 6 октября одобрила проект поправок в разработанный Минфином законопроект, упрощающих выдачу лицензий на продажу алкоголя. Законопроект предусматривает сокращение с 1 марта 2026 г. перечня документов для получения лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания. Кроме того, снизятся сроки рассмотрения заявлений на осуществление указанного вида деятельности с 30 до 15 рабочих дней.

За отказ допустить операторов связи в МКД предусмотрены штрафы до 1 млн рублей. Депутаты введут штрафы за нарушения правил взаимодействия операторов связи и лиц, которые управляют многоквартирным домом (МКД). Для должностных лиц они составят от 10 000 до 40 000 руб., для юрлиц – от 100 000 до 500 000 руб., повторное нарушение повлечет штрафы для должностных лиц от 40 000 до 50 000 руб., для юрлиц – от 600 000 до 1 млн руб. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поддержал 6 октября комитет Госдумы по госстроительству.

Организаторам азартных игр запретят рассылать рекламу гражданам с самозапретом. Граждане, оформившие самозапрет на участие в азартных играх, не будут получать рекламу от их организаторов. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок Минфина ко второму чтению в Госдуме инициативы, которая вводит механизм добровольного отказа от участия в азартных играх. Принятие законопроекта позволит устанавливать запрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, на тотализаторах, в казино и залах игровых автоматов. Для этого гражданин сможет направить заявление через портал «Госуслуги» с просьбой о внесении его в реестр лиц, отказавшихся от участия в азартных играх. Ведение этого списка возлагается на Единого регулятора азартных игр. Минимальный срок самозапрета – 12 месяцев.