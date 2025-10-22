⚡️В Госдуме начали обсуждать налоговую реформу-2026: налоговые льготы — самая неэффективная мера поддержки

Сегодня, 22 октября, в Госдуме началось обсуждение бюджета на 2026-2028 г. и первое чтение законопроекта № 1026190-8. Предложения Андрея Макарова, немного обнадеживают. Он предложил дать бизнесу время для адаптации к новым правилам. А Вячеслав Володин предложить пригласил бизнес сообщества на обсуждения проекта.

«Вячеслав Володин: почему мы не пригласили бизнес-объединения на наше заседание? Где они? Почему мы не пригласили их? В Европарламенте закрытые слушания, а у нас демократия».

Ближе к 18.00 в Думу будут приглашены представители всех четырех бизнес-объединений. Четырьмя главными бизнес-объединениями в России считаются: Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП) России, «ОПОРА РОССИИ» и «Деловая Россия».

Начал выступать Антон Силуанов, по его словам, ожидаемая инфляция в 2025 году составит 6,8%.

«Поправки, предлагаемые Комитетом Думы, обсуждались с Правительством. Мы уверены, что найдем сбалансированное решение ко второму чтению», — сообщил министр.

Мы не поднимаем для банков ставки налогов потому, что экономике нужны кредиты. Поэтому предложение по повышению ставок по налогам для банков мы не поддерживаем. А предложение поднять НДФЛ до 40% для богатых не приведет к желаемому росту доходов бюджета, — заявил Силуанов.

«Финансовый блок называется так не потому, что мы все блокируем», — Силуанов.

Для выступления перед депутатами был приглашен Андрей Макаров, председатель комитета Госдумы по бюджеты и налогам.

Макаров рассказал о доходах и расходах. Динамика макроэкономических показателях растет.

«Несмотря ни на что, они растут! Это — доказательство того, что страна развивается», — заявил Андрей Михайлович.

«Налоговые льготы — самая неэффективная мера поддержки», — Макаров.

