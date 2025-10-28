💥Обзор новостей: НДС поднимают, чтобы снизить ключевую ставку, ФНС заявила об обелении доходов населения за счет самозанятости, новый бланк для перехода на УСН

В России поднимают НДС, чтобы ЦБ смог снизить ключевую ставку. «При прочих равных без повышения НДС пришлось бы держать высокие ставки в экономике дольше», — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме. Также она сообщила, что вклад повышения НДС в инфляцию может быть до 0,8 п. п. Это прямое влияние. Может еще быть косвенное. Кроме этого, повышение НДС позволит лучше сбалансировать бюджет РФ в среднесрочной перспективе, пишет «Ъ».

С 2026 года будет новый бланк для перехода на УСН и отказа от упрощенки. Вместо пяти разных уведомлений по УСН будет один бланк с пятью разделами. ФНС разместила проект нового единого уведомления по УСН (КНД 1154004). Этот бланк заменит собой пять ныне действующих форм. В новой единой форме будет 5 разделов: раздел 1 – «Переход на применение УСН», раздел 2 – «Изменение объекта налогообложения УСН», раздел 3 – «Отказ от применения УСН», раздел 4 – «Прекращение деятельности, в отношении которой применялась УСН», раздел 5 – «Утрата права на применение УСН». Новый бланк будет применяться с 1 июля 2026 года.

ФНС заявила об обелении доходов населения за счет самозанятости. Режим налога на профдоход (НПД) выполняет заявленную изначально цель по обелению доходов населения, так как рост числа самозанятых происходит за счет теневого сектора, а не тех, кто находится в трудовых отношениях, делают вывод авторы исследования. К таким выводам пришла ФНС по результатам комплексного исследования структуры доходов самозанятых. Число граждан, не декларирующих никаких доходов, за шесть лет (с 2019 по 2024 г.) уменьшилось более чем в 4 раза – с 5,8 млн человек до 1,3 млн, следует из данных ФНС.

Трехдневная рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября, следует из производственного календаря на 2025 год. Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Россияне в связи с праздником будут отдыхать три дня подряд — со 2 по 4 ноября, поскольку выходной день с субботы, 1 ноября, будет перенесен на 3 ноября. Таким образом, россияне на следующей неделе будут работать только со среды по пятницу — с 5 по 7 ноября.

Госдума приняла закон о призыве на военную службу в течение года. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон о призыве на военную службу в течение календарного года — с 1 января по 31 декабря — на основании указа президента. При этом в документе указано, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Пенсионерам, имеющим низкий доход, хотят предоставлять компенсацию за лекарства. Речь о тех людях, чей доход ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума в регионе проживания. Такой законопроект подготовлен депутатами фракции «Справедливая Россия». Он предполагает компенсацию стоимости препаратов, назначенных врачом. В настоящее время право на бесплатное обеспечение лекарствами имеют только льготные категории россиян, пишут «Известия».

Скидки маркетплейсов при оплате товаров картами их собственных банков несправедливы, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность, например, платить карточками какого-то банка и указать другую цену. А платформы могут, но это не совсем справедливая конкуренция», – сказала председатель Банка России. По ее словам, регулятор обсуждает с банками и маркетплейсами изменения в закон о цифровых платформах, которые обеспечили бы равный доступ кредитных организаций к работе на платформах или унифицировали условия переводов.

Каждый 10-й самозанятый будет делать взносы на пенсию. Счетная палата подготовила заключение на проект бюджета Социального фонда. Согласно документу, каждый десятый самозанятый начнет отчислять добровольные взносы на пенсию. В 2025 году таких самозанятых будет 527 тыс., а к 2028 году число вырастет в три раза — до 1,5 млн человек. Годом ранее таких было всего 53 тыс. К 2028-му их число, по прогнозу, увеличится втрое — до 1,5 млн человек. Если самозанятый не делает пенсионных отчислений, он сможет рассчитывать только на социальную пенсию, которая значительно ниже страховой. С 2026 года появится два варианта страховой суммы — 35 или 50 тыс. рублей. Тариф взноса — 3,84% от выбранной суммы. Важно, что все перечисления будут проходить на добровольной основе.

В Госдуме предложили отменять штрафы водителям, если нарушение произошло из-за ямы на дороге. Авторы инициативы – депутаты от фракции «Новые люди». Они заявили в обращении к Мишустину, что многие водители получают такие штрафы, а нормы в законодательстве, которая позволила бы учесть, что нарушение произошло из-за необходимости объехать яму, сейчас нет.