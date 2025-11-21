💥Обзор новостей: определились с налоговой реформой-2026, МРОТ — 27 093 рублей, День бухгалтера

Дорогие коллеги, поздравляем вас с Днем бухгалтера! Желаем вам безупречных отчетов, легких проверок, вменяемых требований и чтобы баланс сходился легко и быстро. Здоровья, профессиональных успехов и благополучия! А наши любимые законодатели делают все, чтобы ранняя деменция у нас не началась — мозг от налоговых реформ не перестает работать никогда!

Ставка по НДС с 1 января 2026 года увеличится с 20% до 22%. Лимит доходов за 2025 год — 20 млн рублей, общий для ПСН и УСН, до уплаты НДС 20 млн — в 2026, 15 млн — в 2027 и 10 млн — в 2028 году. Подробнее о всех изменениях читайте тут.

Бизнес на УСН, который впервые перешел на уплату НДС по ставке 5% или 7%, в течение уже первого года сможет однократно от них отказаться, не дожидаясь истечения 3-х летнего срока.

Расширили перечень расходов по УСН, он фактически станет открытым.

Взносы с зарплаты директора придется платить в 2026 году, даже если ее у него нет или зарплата ниже МРОТ.

В 2026-2027 годах увеличатся ставки акцизов на алкогольную, табачную и сахаросодержащую продукцию.

Минимальный размер оплаты труда в России вырастет в следующем году более чем на 20 %. Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон об установлении МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей в месяц.

Банки предлагают запретить программы лояльности на маркетплейсах. Главы Сбербанка, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки и косвенные формы финансирования, включая бонусные программы, возвраты и маркетинговые субсидии.

Маркетплейсы предупредили о резком росте цен при запрете на скидки. Wildberries предупреждает, что в случае запрета на скидки цены для покупателей увеличатся на 15-20%.

Самозанятым таксистам могут разрешить работать без постоянной регистрации. Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который позволит самозанятым таксистам получать разрешение на работу не по месту постоянной регистрации, пишет ТАСС.

В правительство направили проект о создании системы предотвращения травли. В правительство РФ направили законопроект, который предполагает создание в России единой системы предотвращения буллинга среди детей и молодежи. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что под травлей подразумевается поведение, направленное на унижение чести и достоинства личности. Для борьбы с этим явлением Минпросвещения и Минобрнауки совместно с Министерством здравоохранения, Росмолодежью и МВД утвердят единый порядок профилактических мероприятий.

Заксобрание Красноярского края приняло закон об эвтаназии бездомных животных. Региональный закон, позволяющий усыплять бездомных животных вступит в силу 1 марта 2026 г. Согласно новым нормам, усыпление бездомных животных разрешается в трех случаях: при немотивированной агрессии, неизлечимых заболеваниях и несовместимых с жизнью травмах.

Депутат предложил бездомных собакам отправлять СВО вместо эвтаназии. Депутат Борис Мельниченко (КПРФ) предложил вместо эвтаназии отправлять бездомных собак в зону боевых действий на Украине, приравняв их к военнообязанным. Об этом он заявил в ходе дискуссии в законодательном собрании Красноярского края. По мнению депутата, бездомные животные смогут участвовать в миннопрочесывательных работах. Мельниченко добавил, что это позволило бы сэкономить 70 млн руб. бюджета, которые стоит направить на укрепление границы.

Во дворах Подмосковья в общепите с 1 марта ограничат продажу алкоголя. Продажу алкоголя в общепите во дворах в Подмосковье ограничат с 1 марта, алкоголь в таких магазинах можно будет купить только с 13:00 до 15:00. Закон об этом приняла Мособлдума. Ограничения распространяются на объекты общепита, вход в которые находится со стороны двора.

Роман Стивена Кинга «Оно» временно сняли с продажи в России. Тираж романа американского писателя Стивена Кинга временно отозван из продажи, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе издательства АСТ. «Тираж на время отозван из продажи для актуализации вопроса по маркировке продукции», — сообщила пресс-служба в ответ на запрос агентства. Ранее СМИ сообщили о снятии романа с продажи на маркетплейсах Ozon и Wildberries (в настоящее время книга недоступна), а также в книжных магазинах. Стивен Кинг приостановил сотрудничество с российскими издательствами весной 2022 года.

Более четверти населения Африки, 452 млн человек, испытывает голод. Об этом заявил глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) при Африканском союзе Брюс Бибер. По словам Бибера, каждый четвертый человек на континенте ежедневно голодает, включая тысячи детей, которые даже умирают недоедания.

ЦБ РФ установил курс доллара на 21 ноября на уровне 80,73 рубля. Центральный банк России установил официальный курс доллара США на пятницу, 21 ноября, на уровне ₽80,7321, евро — ₽92,6047, юаня — ₽11,2795.