Налоговая реформа-2026 принята: что ждет бизнес в следующем году

Сегодня депутаты рассмотрели законопроект о налоговой реформе-2026 в третьем чтении. Рассказываем, как компании и предприниматели будет работать в 2026 году. Собрали в таблице изменения, сохраняйте в избранном.

Лимиты для освобождения от НДС на УСН и ПСН в 2026 году

НДС-лимит на УСН и ПСН будет снижаться до 10 млн руб. поэтапно, а не резко, как это было предусмотрено в первой версии законопроекта. Лимиты дохода для освобождения от НДС будут такие:

в 2026 году – 20 млн руб.;

в 2027 году – 15 млн руб.;

с 2028 года – 10 млн руб.

Обратите внимание, что по итогам 2025 года лимит доходов, позволяющих применять ПСН в 2026 году, составит 20 млн руб. На 2027 год патент сохранится только у тех, чей доход за 2026 год будет менее 15 млн. руб. Рекомендуем не покупать патент сразу на год, ведь если превысите лимит, пересчитывать придется с начала его действия.

Отмена льгот по страховым взносам для МСП

Субъекты МСП потеряют льготу (15%) по страховым взносам. В 2026 году пониженный тариф к выплатам сверх полутора МРОТ законодатели оставят только для МСП, чей основной вид деятельности ОКВЭД попал в перечень, утвержденный Правительством.

Напомним, пониженный тариф страховых взносов для субъектов МСП был введен как антикризисная мера в разгар пандемии в 2020 году.

Как это будет работать для сотрудника с зарплатой 100 тыс руб: 100 000 руб. × 30% = 30 000 руб. Для сравнения в 2025 году с льготой было всего 19 064 руб. Из-за отмены льгот месячная нагрузка увеличилась на 11 тыс.

С 2026 года фиксированный взнос ИП «за себя» увеличивается до 57 390 рублей.

Взносы с зарплаты директора придется платить, даже если ее у него нет или зарплата ниже МРОТ

С 2026 года организация будет обязана платить страховые взносы за руководителя, даже если он официально не получает доход. Теперь даже за «спящие» компаниям с директором без зарплаты придется платить взносы с МРОТ.

Если свои полномочия руководитель осуществляет неполный месяц, то база будет определяться от суммы МРОТ пропорционально количеству календарных дней этого месяца. МРОТ в 2026 — 27 093 руб. Предельная база в 2026 году — 2 979 000 рублей.

Как это будет работать в 2026 году: 27 093 руб. (МРОТ) × 30% = 8 127,90 руб (в месяц).

Перечень расходов на УСН «Доходы-расходы» стал открытым

С 1 января 2026 года перечень расходов на УСН перестанет быть закрытым.Туда вносят новый пункт: иные расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25 НК РФ (как на ОСНО). Кроме того, на УСН разрешат учитывать расходы не только на создание и приобретение нематериальных активов, но и на их:

достройку;

дооборудование;

реконструкцию;

модернизацию;

техническое перевооружение.

Упрощенцем оставили право на ошибку

Освободили от штрафов по ст. 119 НК тех, кто впервые начинает платить НДС в 2026 году. То есть в 2026 году компании и ИП на упрощенке не будут платить штраф за несдачу первой декларации по НДС.

Также упрощенцем оставили возможность сменить пониженную ставку ставку НДС на общую до истечения трех лет. Перейти на 22% можно будет только в течение первого года уплаты НДС.

В 2026 году не будут сдвигать срок уплаты налогов

Депутаты отказались от идеи , которая меняла срок уплаты налогов, пришедшийся на выходной. Планировалось, что платить налог надо будет не в следующий рабочий день, а в последний рабочий день перед выходным или праздником.

В настоящее время днем окончания срока уплаты налога (взноса, сбора) считается рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем, на который выпал последний день уплаты. Это правило будет действовать и в 2026 году.

Продлили льготные пени на 2026 год

Льготный механизм расчета налоговых пеней, действующий для организаций в 2025 году, будет продлен до конца 2026 года. Ставка пеней в первые 30 календарных дней просрочки —1/300 ставки ЦБ; с 31-го по 90-й день просрочки —1/150 ставки ЦБ; с 91-го дня — снова 1/300 ставки ЦБ. Временный порядок мягче общего, по которому с 31-го дня применяется только ставка 1/150.

Какие налоговые изменения произойдут в 2026 году Одобрили Отклонили НДС 22% Предложение оставить лимит по УСН для обязанности платить НДС 60 млн руб Лимит доходов за 2025 год — 20 млн рублей, общий для ПСН и УСН: 20 млн — в 2026, 15 млн — в 2027 и 10 млн — в 2028 году Ввести пошлину за внесение данных о маркированных товарах в ГИС Проводить проверки будут по экстерриториальному принципу Не будут увеличивать численность сотрудников АУСН с 5 С 01.01.2026 у упрощенцев не будет НДС, если доход за 2025 год не превысит 20 млн рублей Освобождение от НДС операций с банковскими картами Новое правило по переходу с НДС 5% на НДС 22% работает для тех, кто впервые начал применять пониженную ставку НДС. В течение первых четырех кварталов применения пониженной ставки можно будет отказаться от нее и перейти на ставку 22% с правом на вычет Возможность выемки и осмотра в ходе обычной проверки Субъекты МСП потеряют льготу по страховым взносам. Начнут действовать обязательные взносы за директоров Право плательщиков НДС по ставке 5% (7%) применять вычеты С 2026 года доходы ИП по банковским вкладам будут облагаться только НДФЛ Предложение о досрочной уплате налога, если срок выпадает на выходной Регионы больше не смогут принимать решение о пониженной ставки, теперь решение принимает только Правительство Предложения установить лимит 50 млн, 40, 30 или 45 для северных регионов (отклонено ввиду отсутствия обоснования) Расширить понятие «сезонное производство», включив случаи падения спроса более чем на 50% Инициатива обязать УСН платить НДС (20/15/10 млн) с 2027 года, а не с 2026 года не поддержана Сохранить ПСН для торговли и перевозок Сохранить действующие в 2025 льготы для УСН для территорий, граничащих с зоной СВО Расширили перечень расходов по УСН Повышение НДФЛ для богатых и сверхбогатых граждан В отгрузочном счете-фактуре надо будет указывать реквизиты авансового счета-фактуры Отложить снижение порога выручки, с которого бизнес будет платить НДС Отменят декларации по прибыли за обособленные подразделения только с 2027 год Разрешат получать социальный вычет на оплату фитнеса родителям пенсионерам Общепиту и обрабатывающим производствам сохранят пониженные страховые взносы Декларации по прибыли за обособленные подразделения отменят только с 2027 года Сохранение 32 тарифов на травматизм от 0,2% до 8,5% Освободили от штрафов по ст. 119 НК тех, кто впервые начинает платить НДС в 2026 году ИТ-компании выдыхают — нулевую ставку НДС для российского ПО сохранили

