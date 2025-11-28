ЦОК ОК ОБЩ 28.11 М 1
Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в декабре 2025

Собрали для вас анонсы вебинаров, мастер-классов и практических консультаций в декабре 2025 года. Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ. Учитесь, осваивайте новые знания и работайте с комфортом! Забирайте в избранное, чтобы не потерять.
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Мастер-класс — возможность не только разобраться с нюансами заполнения отчетных форм, но и пройти пошагово каждую строку вместе с экспертом и сразу получить ответы по конкретным рабочим ситуациям.

Анонс вебинаров декабря 2025

Тема вебинара

Дата

Время (мск)

1

Налоговая реформа-2026: разбор изменений в НДС, УСН, прибыли и взносах

2 декабря

15:00

2

Кадровые локальные акты — 2026: составляем, изменяем дополняем

4 декабря

15:00

3

НДС – 2026 для селлеров маркетплейса на ОСНО и УСН

9 декабря

11:00

4

Мастер-класс Сопровождение выездной налоговой проверки: от первого требования до подписания акта

9 декабря

15:00

5

Финансовое планирование на 2026 год: как выжить и расти в новой реальности

10 декабря

11:00

6

IХ Всероссийская бухгалтерская конференция. БУХ.СОВЕТ 2026

11 декабря

10:00

7

Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026

16 декабря

15:00

8

АУСН: критерии применения, порядок работы, план перехода

18 декабря

11:00

9

Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С

23 декабря

11:00

10

Управление финансами для бухгалтера и руководителя: показатели, отчетность, навыки

29 декабря

13:00

Календарь практических консультаций с экспертами

Теперь у подписчиков Клерк.Премиум появилась особая возможность — не просто слушать лекции, а напрямую работать со специалистами по самым важным вопросам бухгалтерии.

Практические консультации с экспертами в декабре 2025 года:

Название консультации

Дата

Время

Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой

5 декабря

15:00

1С-2026: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским

8 декабря

15:00

Налоги-2026: изменения в НК РФ. Консультация с экспертом Надеждой Камышевой

19 декабря

15:00

ВЭД-2026. Консультация с экспертом Еленой Клиновой

24 декабря

11:00

Выбирайте тему консультации, заранее оставляйте свой вопрос и эксперт разберет его в прямом эфире. В ответ вы получаете не абстрактную теорию, а конкретные рекомендации именно под вашу ситуацию. 

Информации об авторе

