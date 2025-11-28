Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в декабре 2025
Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
Мастер-класс — возможность не только разобраться с нюансами заполнения отчетных форм, но и пройти пошагово каждую строку вместе с экспертом и сразу получить ответы по конкретным рабочим ситуациям.
Анонс вебинаров декабря 2025
№
Тема вебинара
Дата
Время (мск)
1
Налоговая реформа-2026: разбор изменений в НДС, УСН, прибыли и взносах
2 декабря
15:00
2
Кадровые локальные акты — 2026: составляем, изменяем дополняем
4 декабря
15:00
3
9 декабря
11:00
4
Мастер-класс Сопровождение выездной налоговой проверки: от первого требования до подписания акта
9 декабря
15:00
5
Финансовое планирование на 2026 год: как выжить и расти в новой реальности
10 декабря
11:00
6
11 декабря
10:00
7
Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026
16 декабря
15:00
8
18 декабря
11:00
9
Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С
23 декабря
11:00
10
Управление финансами для бухгалтера и руководителя: показатели, отчетность, навыки
29 декабря
13:00
Календарь практических консультаций с экспертами
Практические консультации с экспертами в декабре 2025 года:
Название консультации
Дата
Время
Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой
5 декабря
15:00
1С-2026: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским
8 декабря
15:00
Налоги-2026: изменения в НК РФ. Консультация с экспертом Надеждой Камышевой
19 декабря
15:00
24 декабря
11:00
