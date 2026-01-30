Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в феврале 2026

Собрали для вас анонсы вебинаров и мастер-классов на февраль 2026 года.

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Мастер-класс и практическая консультация — возможность не только разобраться с нюансами заполнения отчетных форм, но и получить ответы на горячие вопросы от эксперта, задать вопросы по конкретным рабочим ситуациям.

Анонс вебинаров февраля 2025

Не пропустите полезные материалы. Переходите по ссылкам и регистрируйтесь.

Не пропустите полезные материалы. Переходите по ссылкам и регистрируйтесь.

Ежемесячно на вебинарах мы разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.

Сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Все мастер-классы от экспертов бесплатны для подписчиков!

Подписаться

Уже 24 (!) года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.