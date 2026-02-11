💥Обзор новостей: РКН ограничил работу Telegram, мечтать о зарплате в 1 млн «вредно», паспорт хотят заменить на электронную карту

РКН подтвердил ограничения работы Telegram – сообщил, что будет и дальше их вводить, чтобы добиться исполнения законов России. Доступ к Telegram могут восстановить полностью, когда мессенджер устранит нарушения, заявил депутат Антон Немкин. Если Telegram примет решение работать в правовом поле России и обеспечивать безопасность пользователей, все действительно вернется на свои места.

В Госдуме заявили, что россиянам «вредно» мечтать о зарплате в 1 млн рублей. Чтобы получать зарплату размером 1 миллион рублей в месяц, нужно быть образованным и востребованным специалистом, рассказал в разговоре с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его мнению, большинству россиян не стоит мечтать о такой зарплате. «Большинству людей такие доходы недоступны. Надо быть не просто очень хорошим, но и очень востребованным специалистом, который при этом умеет себя продавать. Зумеры — поколение, в массе своей лишенное в лучшем случае образования. И для их большинства, как и для большинства граждан такие доходы, увы, недостижимы, и грезить о них вредно», — сказал он.

Женщины с детьми до трех лет будут работать без испытательного срока. В ГД в первом чтении приняли законопроект, по которому работодатели не смогут устанавливать испытательный срок при трудоустройстве женщин с детьми до трех лет. Авторы проекта считают, что испытательный срок может провоцировать скрытые формы дискриминации — ситуации, когда работодатель получает возможность отказать в трудоустройстве как специалиста, не прошедшего испытание.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Согласно документу, порядок оплаты сверхурочной работы будет устанавливаться по принципу: первые два часа – с коэффициентом 1,5, последующие часы – с коэффициентом 2, начиная со 121-го часа – с коэффициентом 2. При этом, согласно проекту, конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться коллективным договором или соглашением, а по желанию работника вместо повышенной оплаты сверхурочная работа может компенсироваться. Также законопроект вводит лимит сверхурочной работы в 120 часов в год для работников с вредными условиями труда и еще ряда категорий.

ГД одобрила проект о медосмотре мигрантов в течение 30 дня со дня въезда. Госдума приняла в первом чтении проект, который обязывает трудовых мигрантов пройти медосвидетельствование в течение 30 дней после приезда в РФ. Медицинское освидетельствование при въезде в РФ предлагается осуществлять за счет средств иностранных граждан. Проектом также предлагается запретить медорганизациям передавать третьим лицам права и обязанности по проведению медосвидетельствования иностранных граждан и оформлению медзаключений.

В Госдуме предложили заменить паспорт на электронную карту. Депутаты от фракции «Новые люди» предлагают внедрить единую паспортную карту цифрового формата как основной документ, удостоверяющий личность. Это повысит уровень качества оказания госуслуг и их доступность, сократит потерю времени при получении этих услуг, уменьшит случаи подделок удостоверений личности, их неправомерного использования и фальсификации действий с удостоверениями, считают авторы инициативы.

Минкульт с 1 марта начнет проверять фильмы и сериалы в Интернете, не имеющие прокатных удостоверений, на предмет их соответствия традиционным духовно-нравственным ценностям, рассказали «Ведомостям» в Минкультуры. Инициировать проверку сможет любой желающий.

Российская вакцина от меланомы получила разрешение Минздрава. Российский Минздрав разрешил применение вакцины для терапии меланомы производства НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.