Наталия Лукина
Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в марте 2026

Собрали для вас анонсы вебинаров и мастер-классов на март 2026 года.

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Мастер-класс и практическая консультация — возможность не только разобраться с нюансами заполнения отчетных форм, но и получить ответы на горячие вопросы от эксперта, задать вопросы по конкретным рабочим ситуациям.

Анонс вебинаров марта 2025

Не пропустите полезные материалы. Переходите по ссылкам и регистрируйтесь.

Тема вебинара

Дата

Время (мск)

1

Электронные перевозочные документы в 2026 году

4 марта

11:00

2

Бухгалтерская отчетность за 2025 год: составляем по новым правилам

5 марта

11:00

3

АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения

10 марта

15:00

4

Мастер-класс. Заполняем декларацию по УСН за 2025 год в 1С: Предприятие 8.3

11 марта

11:00

5

Налоговое администрирование 2026. Практическая консультация с преподавателем курса

13 марта

11:00

6

Как бухгалтеру перейти на аутсорс и зарабатывать больше в 2026 году

17 марта

11:00

7

Что изменится в документообороте и процедурах по охране труда (СОУТ, СИЗ, медосмотры)

18 марта

11:00

8

ИИ на службе ФНС и налоговое администрирование в 2026 году

23 марта

11:00

9

Импорт товаров 2026: схема, расходы и налоговые риски

24 марта

15:00

10

Финансовая модель бизнеса и другие инструменты финансового планирования для бухгалтера и собственника

26 марта

11:00

