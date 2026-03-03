Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в марте 2026
Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
Мастер-класс и практическая консультация — возможность не только разобраться с нюансами заполнения отчетных форм, но и получить ответы на горячие вопросы от эксперта, задать вопросы по конкретным рабочим ситуациям.
Анонс вебинаров марта 2025
Не пропустите полезные материалы. Переходите по ссылкам и регистрируйтесь.
№
Тема вебинара
Дата
Время (мск)
1
4 марта
11:00
2
Бухгалтерская отчетность за 2025 год: составляем по новым правилам
5 марта
11:00
3
АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения
10 марта
15:00
4
Мастер-класс. Заполняем декларацию по УСН за 2025 год в 1С: Предприятие 8.3
11 марта
11:00
5
Налоговое администрирование 2026. Практическая консультация с преподавателем курса
13 марта
11:00
6
Как бухгалтеру перейти на аутсорс и зарабатывать больше в 2026 году
17 марта
11:00
7
Что изменится в документообороте и процедурах по охране труда (СОУТ, СИЗ, медосмотры)
18 марта
11:00
8
23 марта
11:00
9
24 марта
15:00
10
Финансовая модель бизнеса и другие инструменты финансового планирования для бухгалтера и собственника
26 марта
11:00
