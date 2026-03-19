💥Обзор новостей: Аксаков объяснил, когда банки могут блокировать счета, Свинцов исключен из ЛДПР, выборы без Ленина

Аксаков объяснил, когда банки могут блокировать счета клиентов. Российские банки вправе ограничивать операции по счетам при выявлении подозрительной активности, при этом доступ к средствам сохраняется. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Парламентской газетой». «Банк начинает активно действовать, если поступки пользователя носят сомнительный характер. К таким, к примеру, относится слишком большой денежный перевод, несколько переводов одному лицу максимальными суммами, многократное снятие наличных», – отметил Аксаков. Он уточнил, что в подобных случаях кредитные организации стремятся защитить средства клиента, а не ограничить их использование. При этом блокировка не означает полной потери доступа к деньгам. Как пояснил депутат, клиент сохраняет возможность распоряжаться средствами через отделение или перевести их на другой счет.

Госдума одобрила в первом чтении ужесточение правил для взрослых детей мигрантов. Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий детей трудовых мигрантов по достижении совершеннолетия покинуть Россию в течение 30 дней (если у них нет других законных оснований для проживания) или оформить патент. Соответствующий документ опубликован на сайте думской электронной базы.

Минфин попросил отложить запрет на ставки для должников и недееспособных. Минфин внезапно вступился за букмекеров и заблокировал законопроект о запрете ставок для должников, недееспособных и несовершеннолетних граждан. Глава Минфина Антон Силуанов направил письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой перенести рассмотрение законопроекта, запрещающего букмекерам принимать ставки у недееспособных граждан и лиц с долгами по исполнительным производствам. Инициативу предложили отложить до осени 2026 года. В аппарате Григоренко получение письма подтвердили.

Госдума одобрила в первом чтении запрет на образы мертвых и сгенерированных людей в агитации. Ограничение агитации вызвало вопросы. Коммунистка Анжелика Глазкова поинтересовалась у представлявшего поправки зампреда думского комитета по госстроительству Дмитрия Вяткина («Единая Россия»), почему КПРФ как партия, основанная Владимиром Лениным, не может использовать его образ в своей агитации. Дмитрий Вяткин заявил, что инициатива направлена в первую очередь на защиту ушедших из жизни людей от некорректного использования их изображений. За принятие поправок в первом чтении проголосовали 344 депутата, 54 выступили против, еще один воздержался.

Депутат Свинцов исключен из ЛДПР. «Решением Президиума Высшего Совета ЛДПР от 18 марта 2026 года депутат Свинцов А.Н. исключен из Либерально-демократической партии России в связи с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений»,— указано в официальном заявлении партии. Господин Свинцов присутствовал на заседании президиума лично. Направляясь туда, он заявил журналистам, что пребывает в хорошем настроении.

Артуры и Карины чаще других становятся бизнесменами в России, следует из ЕГРИП. Также в бизнесе много Арменов, Ашотов, Алин и Диан, а Геннадии, Николаи, Веры, Нины и Лиды реже всех становятся предпринимателями. Есть и другие закономерности, например, Елены чаще выбирают сферу бухгалтерского учета, а Натальи — рыболовство.

Из-за проблем с интернетом москвичи стали чаще отправлять SMS и звонить по телефону — операторы связи. Совершать больше звонков и писать текстовые сообщения начали после того, как в городе возникли сбои мобильного интернета. В первую неделю ограничений абоненты T2 из Москвы отправили на 15,5% больше СМС, чем в предыдущую неделю. На 3-4% совершили больше звонков, сообщили РБК представители сотового оператора. С 9 по 15 марта мобильный интернет-трафик в Москве, по оценке представителей «Т-Мобайла» и «Сбермобайла», снизился на 8-9% по сравнению с первой неделей марта. При этом трафик в мессенджере Telegram за этот же период рухнул на 85%, отметили в «СберМобайле».

В России запретили показывать зарубежное кино с 1 по 10 мая. Российские кинотеатры на время майских праздников снова откажутся от неофициальных релизов. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Россияне останутся без продолжения «Дьявол носит Prada», байопика о Майкле Джексоне и других зарубежных фильмов.