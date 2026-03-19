Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: Аксаков объяснил, когда банки могут блокировать счета, Свинцов исключен из ЛДПР, выборы без Ленина

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

  • Аксаков объяснил, когда банки могут блокировать счета клиентов. Российские банки вправе ограничивать операции по счетам при выявлении подозрительной активности, при этом доступ к средствам сохраняется. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Парламентской газетой».

    «Банк начинает активно действовать, если поступки пользователя носят сомнительный характер. К таким, к примеру, относится слишком большой денежный перевод, несколько переводов одному лицу максимальными суммами, многократное снятие наличных», – отметил Аксаков. Он уточнил, что в подобных случаях кредитные организации стремятся защитить средства клиента, а не ограничить их использование.

    При этом блокировка не означает полной потери доступа к деньгам. Как пояснил депутат, клиент сохраняет возможность распоряжаться средствами через отделение или перевести их на другой счет.

  • Госдума одобрила в первом чтении ужесточение правил для взрослых детей мигрантов. Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий детей трудовых мигрантов по достижении совершеннолетия покинуть Россию в течение 30 дней (если у них нет других законных оснований для проживания) или оформить патент. Соответствующий документ опубликован на сайте думской электронной базы.

  • Минфин попросил отложить запрет на ставки для должников и недееспособных. Минфин внезапно вступился за букмекеров и заблокировал законопроект о запрете ставок для должников, недееспособных и несовершеннолетних граждан. Глава Минфина Антон Силуанов направил письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой перенести рассмотрение законопроекта, запрещающего букмекерам принимать ставки у недееспособных граждан и лиц с долгами по исполнительным производствам. Инициативу предложили отложить до осени 2026 года. В аппарате Григоренко получение письма подтвердили.

  • Госдума одобрила в первом чтении запрет на образы мертвых и сгенерированных людей в агитации. Ограничение агитации вызвало вопросы. Коммунистка Анжелика Глазкова поинтересовалась у представлявшего поправки зампреда думского комитета по госстроительству Дмитрия Вяткина («Единая Россия»), почему КПРФ как партия, основанная Владимиром Лениным, не может использовать его образ в своей агитации.

    Дмитрий Вяткин заявил, что инициатива направлена в первую очередь на защиту ушедших из жизни людей от некорректного использования их изображений. За принятие поправок в первом чтении проголосовали 344 депутата, 54 выступили против, еще один воздержался.

  • Депутат Свинцов исключен из ЛДПР. «Решением Президиума Высшего Совета ЛДПР от 18 марта 2026 года депутат Свинцов А.Н. исключен из Либерально-демократической партии России в связи с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений»,— указано в официальном заявлении партии. Господин Свинцов присутствовал на заседании президиума лично. Направляясь туда, он заявил журналистам, что пребывает в хорошем настроении.

  • Артуры и Карины чаще других становятся бизнесменами в России, следует из ЕГРИП. Также в бизнесе много Арменов, Ашотов, Алин и Диан, а Геннадии, Николаи, Веры, Нины и Лиды реже всех становятся предпринимателями. Есть и другие закономерности, например, Елены чаще выбирают сферу бухгалтерского учета, а Натальи — рыболовство.

  • Из-за проблем с интернетом москвичи стали чаще отправлять SMS и звонить по телефону — операторы связи. Совершать больше звонков и писать текстовые сообщения начали после того, как в городе возникли сбои мобильного интернета.

    В первую неделю ограничений абоненты T2 из Москвы отправили на 15,5% больше СМС, чем в предыдущую неделю. На 3-4% совершили больше звонков, сообщили РБК представители сотового оператора.

    С 9 по 15 марта мобильный интернет-трафик в Москве, по оценке представителей «Т-Мобайла» и «Сбермобайла», снизился на 8-9% по сравнению с первой неделей марта. При этом трафик в мессенджере Telegram за этот же период рухнул на 85%, отметили в «СберМобайле».

  • В России запретили показывать зарубежное кино с 1 по 10 мая. Российские кинотеатры на время майских праздников снова откажутся от неофициальных релизов. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Россияне останутся без продолжения «Дьявол носит Prada», байопика о Майкле Джексоне и других зарубежных фильмов.

  • 19 марта на Земле начнется сильная магнитная буря. Выброс солнечной плазмы дойдет до Земли 19 марта, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ на своем сайте. Прогнозируемая сила геомагнитной бури в пике составит уровень G2–G3, что соответствует сильной буре.

Комментарии

30
  В Виктория
    Главный бухгалтер

    Не знаю хорошая новость или нет. Вчера все писали о неком Илье Ремесло, который резко переобулся, либо фляга свистанула, либо он что-то действительно знает о физическом состоянии президента.

    Наблюдаем.

