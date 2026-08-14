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🔴 Бесплатный вебинар: Как вести бухучет бухгалтеру малого предприятия торговли
Наталия Лукина
Общество
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😉 Мемы от художников. Пост для поднятия настроения

Продолжаем искать картины великих художников, которые могут стать мемами. Ловите подборку картин, которые отлично подходят для злободневных тем.

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Коллеги, сегодня пятница! Давайте отвлечемся немного от работы и развеемся.

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Пишите в комментариях, какая картина понравилась больше всего. Присылайте свои варианты!

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

305 подписчиков1 448 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Бухгалтеры

Больше задач за те же деньги: как 2026 год изменил работу бухгалтеров

В 2026 году бизнесу приходится работать в более жестких условиях: налогов и обязательств стало больше, денег и запаса прочности — меньше. А что в это время происходит с бухгалтерами? Мы спросили читателей «Клерка» и собрали истории из профессии о том, как меняется работа штатных специалистов и бухгалтеров на аутсорсинге.

Больше задач за те же деньги: как 2026 год изменил работу бухгалтеров
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