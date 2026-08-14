😉 Мемы от художников. Пост для поднятия настроения
Продолжаем искать картины великих художников, которые могут стать мемами. Ловите подборку картин, которые отлично подходят для злободневных тем.
Коллеги, сегодня пятница! Давайте отвлечемся немного от работы и развеемся.
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Пишите в комментариях, какая картина понравилась больше всего. Присылайте свои варианты!
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии82
что так напугало русалку
О, моя МЕГА супер любимая рубрика! Класс 💖😊 Спасибо!))
так всё-таки.... шагал или летел?