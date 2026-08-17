💥Обзор новостей: к АУСН присоединились новые банки, в 2026 году на пенсию могут выйти мужчины 64 лет и женщины 59 лет, создадут единый перечень причин для брака с 16 лет

К АУСН-эксперименту присоединились новые банки. ФНС РФ расширила перечень уполномоченных кредитных организаций, при открытии расчетного счета в котором организации и ИП вправе применять АУСН. Полный перечень банков, в которых могут обслуживаться плательщики АУСН, а также список регионов, где действует этот спецрежим, размещен на специальной странице сайта ФНС.

Стало известно, кто может выйти на пенсию в 2026 году. Мужчины в возрасте 64 лет и женщины при достижении 59 лет могут в 2026 году выйти на страховую пенсию по старости, сообщили в пресс-службе Социального фонда России. Уточняется, что для возникновения права на соответствующую пенсию необходимо иметь не менее 15 лет стажа работы и 30 пенсионных баллов.

С 1 сентября 2026 года изменятся требования к режиму рабочего времени водителей. С 1 сентября 2026 года вступает в силу Приказ Минтранса России от 14.04.2026 № 160. Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в неделю. Ежедневная работа (смена) водителя не может превышать 10 часов.

В Госдуме предложили создать единый перечень оснований для брака с 16 лет. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила создать единый для всех регионов РФ перечень уважительных причин для разрешения вступления в брак в 16-17 лет. По действующему законодательству, вступать в брак можно с 18 лет, однако при наличии уважительной причины брачный союз разрешается заключать и с 16 лет. На данный момент единого перечня таких причин нет. Их устанавливают муниципалитеты самостоятельно, что, по мнению Останиной, противоречит Семейному кодексу.

Добровольные взносы бизнеса в бюджет составили рекордные 384 млрд рублей. Показатель за семь с половиной месяцев 2026 г. уже превысил в 1,5 раза объем поступлений за весь прошлый год (251,3 млрд руб). Кроме того, это почти в 2,5 раза больше, чем было собрано на начало августа 2025 г. (173,4 млрд руб.). Если в предыдущие годы основную часть средств по этой статье (она появилась только в 2022 г.) бюджет получал за счет «налога на выход» иностранцев, то в этом – источником поступлений могли стать добровольные пожертвования крупных российских бизнесменов, анонсированные весной.

Беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка — пожар локализован. По предварительным данным, пострадавших нет. Пресс-служба Wildberries сообщила, что ее логистический комплекс в Подмосковье получил незначительные повреждения: «обломки задели стену здания. Последствия оперативно ликвидированы» На объекте, как пишет компания, была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. Товары не пострадали.

Медорганизации обяжут сообщать в МВД о ВИЧ-инфекциях иностранцев. Медицинские организации должны будут передать в МВД и Роспотребнадзору сведения об инфекциях иностранцев, в том числе ВИЧ-инфекциях, и случаях употребления наркотиков, если они выявлены во время оказания медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России. Ведомство разработало соответствующий проект приказа. Проект разработан для реализации закона, обязующего иностранцев проходить медосмотр в течение 30 дней с моменте въезда в Россию и далее — ежегодно. При этом оплачивать прохождение осмотра должны сами граждане других стран.

Пользователей ИИ предложили обязать маркировать созданные нейросетями материалы. Маркировка изображений, аудио и видео, созданных с помощью больших моделей ИИ, может стать обязательной вместо добровольной. Это следует из проекта поправок к принятому в июле закону об ИИ и ГК. В действующей редакции человеку или компании, которые применили большую фундаментальную модель при создании аудио- или визуального материала, должна быть предоставлена возможность разместить предупреждение об использовании ИИ. Крупные сайты, социальные сети и другие платформы с суточной аудиторией более 500 000 российских пользователей должны предоставить техническую возможность поставить такую отметку, указано в законе.

Минпросвещения ограничило число уроков в школах до семи в день. В день школьники не должны посещать более семи уроков. Об этом говорится в методических рекомендациях министерства просвещения России. Для первоклассников предусмотрен отдельный режим нагрузки. В сентябре и октябре им разрешено проводить не более трех уроков в день, а в ноябре и декабре – до четырех. Продолжительность занятий в этот период должна составлять 35 минут, а с января по май уроки могут длиться до 40 минут. Для учащихся других классов установлены следующие ограничения: во 2-4-х классах допускается не более пяти уроков в день, при этом один раз в неделю возможно проведение шестого занятия за счет включения физической культуры. В 5-6-х классах максимум составляет шесть уроков, а в 7-11-х – семь.

Россияне заплатили почти ₽100 млрд за просмотр кино и сериалов онлайн. Рынок онлайн-кинотеатров по итогам первой половины 2026 года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го и достиг 99,5 млрд руб. Об этом говорится в отчете информационно-аналитического агентства Telecom Daily. Основную сумму поступлений — а именно 96,2 млрд руб. — обеспечила платная подписная модель монетизации. Еще 3,2 млрд руб. принесла реклама. Для сравнения: по итогам всего 2025 года динамика рынка была выше: к 2024-му оборот отрасли вырос на 40% и достиг 200,4 млрд руб. Несмотря на замедление темпов роста, ключевыми драйверами отрасли оказались спортивный контент и сериалы собственного производства.

Выдача льготной ипотеки в России рухнула вдвое за месяц. В июле 2026 года банки на льготных условиях выдали россиянам 21,81 тыс. жилищных кредитов на сумму 165,88 млрд руб. Это суммарный показатель по всем ныне действующим ипотечным программам с господдержкой. Он оказался вдвое меньше, чем месяцем ранее. В количественном выражении спрос на льготную ипотеку за месяц снизился ровно на 50%, а в денежном — на 51%. Произошло это после июньского ажиотажа на рынке льготных сделок.

В Подмосковье 5 тыс. абонентов остались без света из-за повреждения сетей. Более 5 тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов попали под отключение электроэнергии в подмосковных Ликино-Дулеве и Орехово-Зуеве, сообщает «Мособлэнерго».

В работе сервисов Microsoft произошел массовый сбой. Пользователи GitHub, Microsoft Copilot и Microsoft Teams по всему миру столкнулись с масштабным сбоем в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.