Даже если удары БПЛА по складам признают форс-мажором, необходимо установить: мог ли Wildberries предотвратить ущерб товарам или не мог. Интервью с судебным юристом

Форс-мажор — это чрезвычайное событие, которое невозможно предвидеть или предотвратить. Удары БПЛА уже стали регулярным риском для ритейла. Не селлеры обязаны доказывать отсутствие форс-мажора, а Wildberries должен доказать, что товары селлеров были уничтожены ввиду действия непреодолимой силы и свою добросовестность. Читайте интервью с судебным юристом.

Александр Малютин, судебный юрист | Эксперт в области банкротства, субсидиарной ответственности и недействительности сделок. Автор Telegram-канала «Прочел в законе»

— Wildberries ссылается на новый пункт оферты, по которому атаки БПЛА признаются форс-мажором, что освобождает площадку от выплат. Действительно ли этот пункт уменьшает шанс селлеров получить максимальную компенсацию?

— На мой взгляд, наличие или отсутствие в пункте договора указания на то, что удар БПЛА — это форс-мажор, ситуацию не меняет. Форс-мажор возникает не из условий договора, форс-мажор подчиняется закону и в целом вытекает из правовой доктрины.

Для того, чтобы событие было признано форс-мажором оно должно соответствовать следующим критериям: Чрезвычайность — обстоятельство должно быть исключительным, не свойственным обычным условиям деятельности. Непредотвратимость — любой другой участник оборота в аналогичной ситуации, действуя разумно и осмотрительно, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий. Внешний характер события – оно не должно зависеть от воли сторон или от их действий.

Если какое-то событие является обычным для сферы деятельности сторон, то его нельзя договором признать форс-мажором. Если в условном Якутске зимой температура опускается до минус 40 градусов, то нельзя считать, что форс-мажор, независимо от того, что написано в договоре.

Другое дело, что стороны могут указать определенное событие как самостоятельное основание для освобождения от ответственности. Но, называть его форс-мажором будет некорректно.

Поэтом, думаю, что независимо от того до какой даты был принят товар (до изменений условий оферты или после), то в случае судебного разбирательства исход будет зависеть от того сочтет ли суд уничтожение товара из-за форс-мажорных обстоятельств или не сочтет.

— Признание ударов БПЛА по складам форс-мажором освобождает Wildberries от обязательств?

— Нет, даже если сам удар БПЛА по складам признают форс-мажором, то еще необходимо установить: мог ли Wildberries хотя бы предотвратить ущерб товарам или не мог. Если установят, что такая возможность была, хотя бы для товара определенного селлера, то уже спорным будет являться «гибель» конкретного товара форс-мажором.

Еще один важный момент: если первые удары по складам были неожиданностью и скорее соответствовали критериями форс-мажора, то вопрос можно ли считать последующие удары чрезвычайными и непредотвратимыми в части минимизации ущерба. Если можно было предположить, что удары по складам будет, а Wildberries со своей стороны хотя бы не предложил продавцам забрать свой товар, то вполне вероятно, что для таких ситуаций защититься через ссылку на форс-мажор будет уже сложнее.

Кроме того, Wildberries является еще и профессиональным хранителем. Он отвечает за недостачу имущества и его «гибель» и именно на нем бремя доказывания, что имущество было уничтожено ввиду действия непреодолимой силы. Не продавец обязан доказывать отсутствие форс-мажора, а Wildberries обязан доказать его наличие и свою добросовестность.

— Какие документы подготовить на случай, если придется оспаривать расчеты по потерям маркетплейса в суде?

— Прежде всего, важно сохранить данные об остатках товаров (до ударов и после) из личных кабинетов селлеров.

Дополнительно селлерам нужно собрать: акты приемки и поставки, УПД, накладные, подтверждающие количество и себестоимость товара;

скриншоты и, желательно, видеозапись экрана личного кабинета с отображением текущей даты и времени системы;

все уведомления платформы об изменении оферты, об инциденте, о статусе компенсации;

переписку с техподдержкой, включая запрос результатов инвентаризации по конкретным артикулам.

Да и в целом чем больше сохранить информации или личного кабинета – тем лучше.

Кроме того, как сообщают продавцы площадки, Wildberries затрудняет вывоз товаров с уцелевших складов. То есть заявки на вывоз не обрабатываются. Здесь имеет смысл не просто фиксировать факт подачи заявки на вывоз (скриншот, номер заявки, статус), но и направить письменную претензию именно по этому конкретному эпизоду, то есть отдельно от претензии по факту утраты товара. Это фиксирует нарушение обязанности хранителя по ст. 904 ГК и создает самостоятельное доказательство возможной недобросовестности Wildberries, не связанное с квалификацией самой атаки БПЛА.

— Что еще должно быть в претензии?

— Претензия должна содержать: реквизиты сторон и договора, ссылку на актуальный номер и дату оферты. Описание нарушения. То есть, какой товар, на каком складе, в какую дату утрачен или поврежден. Перечень утраченного товара с артикулами и его количество. Расчет суммы требования. То есть считать можно по формуле компенсации из оферты или требовать полную стоимость товара. Правовое обоснование требования и само требование (что просим и в какой срок просим выплатить деньги).

— В какие сроки претензию надо подать? Куда?

— Как такового срока нет, можно исходить из общего срока исковой давности в три года. Претензия подается через личный кабинет селлера, но и имеет смысл направить Почтой России на юридические адрес компании.

— Какой срок на рассмотрение досудебной претензии?

— Срок ответа на претензию установлен офертой (п.8.9.) в 30 дней.

— Что делать если на претензию не пришел ответ или ее не удовлетворили?

— Если не ответили или не удовлетворили, то уже либо идти в суд, либо смириться.

— Какие документы нужны для подачи иска в арбитражный суд?

— Исковое заявление подается по правилам ст. 125–126 АПК с приложением. В документах обязательно должны быть:

доказательство соблюдение 30 дневного досудебного порядка;

доказательства оплаты государственной пошлины;

выписка из ЕГРЮЛ в отношении ответчика и выписка из ЕГРИП (ЕГРЮЛ, если продавец – это компании) в отношении истца;

доказательства на которые ссылается истец (оферта, иные документы на которых основано требование);

расчет исковых требований.

— Как вы считаете, есть ли шанс у селлеров получить через суд полную компенсацию за сгоревший товар?

— На мой взгляд, определенные шансы есть у тех селлеров, чьи товары находились на складах, которые были атакованы позже, тем более если продавец подавал заявку на вывоз товара. В таком случае уже можно будет говорить, что Wildberries, будучи профессиональным хранителем, не предпринял мер по минимизации потерь продавцов.

Тем не менее, такие споры будут сложными и с совершенно неочевидным исходом. Нельзя исключать даже, что будут требовать проведения судебной экспертизы, например, на предмет того, как устроена пожарная безопасность складов.

— Банкротство — законный способ остановить нарастающий ущерб. В каких случаях эта процедура действительно необходима селлерам?

— Прежде чем запускать процедуру необходимо в принципе понять, а действительно ли уже возникли признаки неплатежеспособности и активов на погашение долгов нет. Формальные признаки для инициирования банкротства ИП/гражданина – это задолженность от 500 000 рублей и просрочка более 3 месяцев. В реальности банкротство возможно сейчас и с меньшей суммой долга.

Надо иметь ввиду, что если речь об ИП, то он будет отвечать и своим личным имуществом, за исключением того, на которое невозможно обратить взыскание. Поэтому, начать надо с аналитики своего финансового положения и последствий банкротства.

Считаю, что процедура действительно необходима в тех случаях, когда из-за уничтожения товаров дальнейший бизнес фактически невозможен и исполнение обязательств тоже невозможно. Ну и важный момент: надо, чтобы у предпринимателя не было историй по выводу активов или попытки их сокрыть. То есть процедура подходит для добросовестного предпринимателя, который реально пострадал от всех событий.

— Как продавцу запустить процедуру банкротства?

— Чтобы запустить процедуру: нужно прежде всего подготовить заявление о признании себя банкротом, представить доказательства наличия денежных обязательств, подготовить список кредиторов, список имущества и иные документы в соответствии с требованием закона. Выбрать СРО в котором будет выбран управляющий и подать заявление в суд.

— Какие советы можете дать селлерам в это тяжелое для них время?

Я бы дал совет пока понаблюдать за развитием ситуации и событий. Кто знает, может, со временем всплывет какой-то факт, который можно будет толковать против Wildberries, а может, кто-то успеет просудиться, и суд установит, что есть вина Wildberries. Либо, наоборот, будет судебный процесс, в котором суд придет к выводу, что имел место форс-мажор. Тогда уже и дальнейшее решение будет принимать проще.

А еще я рекомендую с осторожностью относиться к юристам, которые обещают гарантированно выиграть дело, или тем, кто уже активно зазывает на банкротство. Каждая история требует холодного подхода и взвешивания всех юридических рисков.