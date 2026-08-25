«Мера поможет выжить, но не решит все проблемы селлеров» — о господдержке после атак на склады Wildberries

Минфин подготовил меры поддержки селлеров, пострадавших от атак на склады Wildberries. Селлерам предоставят отсрочку на 12 месяцев по налогам и взносам. Силуанов считает, что это даст бизнесу возможность сохранить рабочие места и продолжить деятельность. Эксперты оценивают такую поддержку довольно сдержанно. Подробности в статье.

Селлеры назвали поддержку не помощью, а отсрочкой неминуемого

Правительство начало вводить меры поддержки пострадавшей от массовых атак БПЛА Wildberries и работавших с онлайн-платформой селлеров. Речь идет не о компенсациях, а лишь о о предоставлении на год рассрочки на уплату налогов и страховых взносов.

Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что меры правительства поддержат деловую активность всех предпринимателей, торгующих на маркетплейсе, и позволят им адаптироваться к новым условиям.

Сами селлеры и e-com-эксперты оценивают такую поддержку довольно сдержанно, считая меру от правительства не помощью, а отсрочкой неминуемого. Об этом сообщил «Клерку» Денис Вдовин, собственник бизнеса Deanda:

«Эта поддержка лучше, чем ничего. Мера от правительства — это не помощь, а отсрочка неминуемого».

Насколько эффективной можно считать такую помощь от государства, рассуждает Людмила Ганичева, основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению:

«Поддержка от правительства — это значимая и своевременная помощь, но не панацея. Мера скорее «спасательный круг», который дает время перегруппироваться, а не «исцеление» от всех проблем. Отсрочка — не спасение, а пауза перед тем же платежом. Склад сгорел, товар завис, а через год налоги все равно придется заплатить — просто с рассрочкой».

Что поддержка от правительства даст селлерам

Живые деньги здесь и сейчас. Отсрочка на 12 месяцев по НДС, налогу на прибыль, УСН/АУСН и страховым взносам за период август 2026 — июль 2027 высвобождает оборотку под закупку новой партии товара.

Передышку от проверок. Проверки приостановлены до конца 2026 года, а сроки выставления требований продлены на 6 месяцев — значит, можно заниматься складом, а не перепиской с инспекцией.

Возможность спокойного планирования. После окончания отсрочки долг гасится равными долями в течение года, а не одним платежом.

Почему такой господдержки может быть недостаточно

Отсрочка — не списание. Это перенос платежа, а не прощение долга. Через 2 года (год отсрочки + год рассрочки) платить все равно придется. Строгий критерий отбора. Помощь получат только те, чей ущерб превышает 5% годового дохода. Многие селлеры с меньшими потерями останутся без поддержки. Проблема с ликвидностью. Основная беда селлеров — отсутствие товара на складах и кассовые разрывы. Отсрочка по налогам не решает вопрос мгновенного отсутствия денег на закупку новой партии. Косвенный ущерб не учитывается. Просадка продаж из-за простоя, обвал рейтинга карточек и уход клиентов к конкурентам в расчёт ущерба не идут -мера покрывает только прямой ущерб товару.

«Мера поможет выжить, но не решит все проблемы продавцов. Это возможность «вздохнуть», перестроить логистику и понять, как двигаться дальше. Кто за год восстановит обороты, должен будет выдержать двойную нагрузку в будущем», — пришла к выводу Людмила Ганичева.