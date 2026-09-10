Проблемы с ЭТрН после 1 сентября 2026: бизнес рассказал, с какими трудностями столкнулся из-за электронных накладных

Проблемы с ЭТрН после 1 сентября 2026
С 1 сентября 2026 года ввели обязательное оформление в электронном виде перевозочных документов (закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ). Переход затрагивает транспортные накладные, заказы-заявки, экспедиторские документы, а также авиа и железнодорожные накладные.
Участники рынка грузоперевозок говорят, что система работает, но не без сложностей. Не все участники рынка готовы к работе с ЭПД. Водители воспринимают переход на ЭТрН как усложнение привычной работы. Сложности вызывает и само заполнение: путают грузоотправителя и грузополучателя, указывая ГП вместо ГО. Логисты и собственники опасаются, что из-за ошибки в оформлении документы не дойдут и часть цепочки не сможет подписать свои титулы.
Ольга Смирнова, логист АО Мульти Транс:
Проблем на данный момент много. Отправитель, перевозчик, экспедитор и получатель часто действуют несогласованно. Если одна из сторон не обновила внутренние регламенты или вовремя не подписала свой титул документа, встает вся цепочка. Также происходят задержки с формированием QR-кодов. Многие частные перевозчики пока еще не понимают как работать в ЭДО.
Финансовый директор ООО «Логионика» Юлия Ивкова выделила следующие сложности, которые могут возникнуть у грузоперевозчиков:
Контрагент не видит ЭТрН у себя в ЭДО.
У контрагента отсутствует транспортный ЭДО. Получить официальную информацию об операторах ЭДО можно на сайте ФНС.
Трудно определить, какой сценарий перевозки описывает ваш случай и распространяются ли на вас исключения для применения бумажной ТН.
Лицо, осуществляющее погрузку, (ЛОП) не подписывает ЭТрН.
Погрузка/выгрузка происходит во внерабочее время.
Сейчас вы вряд ли получите замечания от проверяющих органов, если подпишете свой титул с опозданием, указав при этом корректное время прибытия и убытия транспортного средства. Но важно помнить, что в ближайшее время вам необходимо выстроить свои бизнес-процессы так, чтобы подписание ваших титулов ЭТрН производилось в должный момент, — подчеркнула Ивкова.
Незавершенная ЭТрН и бумажная транспортная накладная — новый налоговый риск
Представитель АО Мульти Транс также обратила внимание на ситуацию, в которой грузополучатели не закрывают/подписывают ЭТрН. Груз доставлен, товар принят, но грузополучатель не подписал Т3 — сведения о фактическом состоянии груза и обстоятельствах приемки грузополучателем: ЭТрН висит в статусе ожидания, перевозчик не может подписать Т4 и завершить документооборот.
В итоге бухгалтерия не может закрыть расходы на перевозку. Возникает потенциальный риск отказа в признании расходов по налогу на прибыль. Незавершенная электронная накладная станет дополнительным признаком того, что перевозка могла быть нереальной.
Юлия Ивкова, финансовый директор ООО «Логионика»:
В настоящее время нет рабочих инструментов, чтобы это исправить, но можно оформить бумажную ТН, чтобы подстраховаться, а также включить в договор условие о штрафе за неподписание ЭТрН. С перевозчиками и грузоотправителями таких проблем, как правило, не возникает, потому что без подписанной ЭТрН они рискуют не получить оплату.
Дополнительные риски возникают также при использовании бумажных накладных. Это нарушение, если перевозка не попадает в перечень исключений Минтранса (приказ от 01.06.2026 № 262). Игнорирование электронного формата перевозочных документов станет маркером для адресных проверок и может повлечь доначисление налогов, а также пеней за каждый день просрочки.
Чек-лист: как избежать проблем с ЭТрН
Проверьте текущие процессы. Определите, кто оформляет транспортные накладные, как они подписываются и где хранятся.
Обучите сотрудников: логистов, водителей и экспедиторов. Изучите инструкции оператора и настройте работу с ЭТрН внутри компании.
Проверьте есть ли у вашего оператора ЭДО подключение к системе ГИС ЭПД и настроен ли роуминг с операторами контрагентов.
Выбирайте проверенного оператора ЭДО, у которого уже отлажен роуминг, готова интеграция с учетными системами и есть мобильное приложение для подписания документов в рейсе.
При техническом сбое зафиксируйте его факт: сделайте скриншот, сообщите о проблеме перевозчику и оператору. Составьте внутренний акт о технической проблеме с указанием даты и времени завершения выгрузки.
Правила заполнения ЭТрН в целом такие же, как и для ТН, поэтому с заполнением ЭТрН вы обязательно справитесь. Самый сложный и объемный титул ЭТрН – это первый титул. Вероятно, в первое время вам понадобиться потратить существенное количество времени на заполнение и уточнение всех данных, необходимых для оформления ЭТрН, но вы быстро набьете руку. Если у вас есть какие-то сомнения по заполнению документа или выбору вашего сценария перевозки, помните, что вы всегда можете поискать информацию на сайтах операторов ЭДО или обратиться за помощью к вашим контрагентам, взять консультацию у бухгалтера или юриста. Таким образом, чтобы разобраться с ЭТрН, в первую очередь нужно только ваше желание, — заверила грузоперевозчиков Юлия Ивкова.
По мнению логистов, рынку в целом потребуется время и усилия, чтобы адаптироваться к новому формату работы. Эксперты уверены: через некоторое время процесс станет проще и понятнее для всех сторон.
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Коллеги, пишите, с какими сложностями сталкиваетесь вы после изменений!
Терпения всем участникам и выстраивать работу, формировать практику, обмен опытом, знаниями. Было бы здорово, чтобы клерк.ру осветил этот материал и выпустил серию.