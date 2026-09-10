Проблемы с ЭТрН после 1 сентября 2026: бизнес рассказал, с какими трудностями столкнулся из-за электронных накладных

Проблемы с ЭТрН после 1 сентября 2026

С 1 сентября 2026 года ввели обязательное оформление в электронном виде перевозочных документов (закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ). Переход затрагивает транспортные накладные, заказы-заявки, экспедиторские документы, а также авиа и железнодорожные накладные.

Участники рынка грузоперевозок говорят, что система работает, но не без сложностей. Не все участники рынка готовы к работе с ЭПД. Водители воспринимают переход на ЭТрН как усложнение привычной работы. Сложности вызывает и само заполнение: путают грузоотправителя и грузополучателя, указывая ГП вместо ГО. Логисты и собственники опасаются, что из-за ошибки в оформлении документы не дойдут и часть цепочки не сможет подписать свои титулы.

Ольга Смирнова, логист АО Мульти Транс:

Проблем на данный момент много. Отправитель, перевозчик, экспедитор и получатель часто действуют несогласованно. Если одна из сторон не обновила внутренние регламенты или вовремя не подписала свой титул документа, встает вся цепочка. Также происходят задержки с формированием QR-кодов. Многие частные перевозчики пока еще не понимают как работать в ЭДО.

Финансовый директор ООО «Логионика» Юлия Ивкова выделила следующие сложности, которые могут возникнуть у грузоперевозчиков:

Контрагент не видит ЭТрН у себя в ЭДО. У контрагента отсутствует транспортный ЭДО. Получить официальную информацию об операторах ЭДО можно на сайте ФНС. Трудно определить, какой сценарий перевозки описывает ваш случай и распространяются ли на вас исключения для применения бумажной ТН. Лицо, осуществляющее погрузку, (ЛОП) не подписывает ЭТрН. Погрузка/выгрузка происходит во внерабочее время.