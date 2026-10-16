«Мальчик, не учи меня работать»: что делать, если команда саботирует молодого руководителя

Саботаж — это не всегда громко

Открытое неповиновение в офисе встречается редко — чаще это тихий, но системный саботаж: задачи выполняются формально и в последний момент, важная информация «забывается» передать новому руководителю, а на совещаниях опытные сотрудники переглядываются между собой, когда молодой начальник озвучивает решение.

Главная ошибка в этой ситуации — пытаться завоевать расположение через мягкость. Чем больше руководитель оправдывается и объясняет свои решения, тем сильнее команда считывает это как слабость и продолжает тестировать границы.

Есть и более изощренные формы: сотрудники демонстративно обращаются за подтверждением решений к бывшему руководителю или собственнику напрямую, минуя нового начальника — формально «чтобы не ошибиться», а фактически — чтобы показать, чье мнение в команде все еще считается авторитетным. Или практикуют избирательную память: на планерке кивают в знак согласия, а через неделю утверждают, что «такого распоряжения не было» или «это не обсуждалось».