«В опенспейсе я слышу, как коллега жует, — какая тут продуктивность?»: опенспейс vs кабинет — где бухгалтеру работается лучше

Опенспейс придумали не для сотрудников, а для экономии на аренде
Давайте честно — зачем вообще появились опенспейсы? Красивая легенда гласит: для командной работы, синергии и «горизонтальных коммуникаций». Циничная правда проще: посадить 50 человек в один зал дешевле, чем выделить каждому кабинет. Исследования это подтверждают — после переезда в опенспейс количество живого общения между сотрудниками нередко падает: люди надевают наушники и уходят в переписку, лишь бы отгородиться от шума. Синергия? Скорее, коллективная оборона.
Пока бухгалтер готовит отчетность, рядом отдел продаж празднует сделку
Кому в опенспейсе тяжелее всего? Тем, чья работа требует концентрации и цены ошибки измеряются в штрафах. Бухгалтер, готовящий отчетность, юрист, вычитывающий договор, редактор, расшифровывающий интервью, — для них каждый отвлекающий фактор это риск пропустить цифру, запятую или пункт договора. Одна реальная история: бухгалтера отвлекли «на минуточку» во время платежки — в итоге деньги ушли не туда. Возвращали три недели. В кабинете за закрытой дверью такое случилось бы вряд ли.
«Для бухгалтера тишина — не прихоть, а возможность спокойно проверить цифры и не потерять нить расчетов. Когда рядом обсуждают сделки, отвечают на звонки и подходят «на минутку», сосредоточиться сложно. Еще очень раздражает, когда кто-то ест на рабочем месте. Какая уж тут продуктивность? Мой выбор — возможность работать без постоянных отвлечений», — Ольга Ларина, бухгалтер ООО «Техкомплекс».
Кто увидит документ на мониторе?
Есть ли в открытом пространстве риски, помимо шума? Да, стоит подумать о конфиденциальности. На экране могут оказаться персональные данные, сведения о зарплате, реквизиты или информация о контрагентах. В общем зале выше вероятность, что их увидят коллеги, которым эти сведения не нужны для работы.
Это не значит, что открытый офис автоматически нарушает закон. Но работодателю важно оценить, кто имеет доступ к информации, как организованы рабочие места и какие правила обращения с документами действуют в компании. Практические меры могут быть простыми: разворачивать мониторы от прохода, блокировать компьютер при уходе, не оставлять бумаги на столе и обсуждать чувствительные вопросы в отдельном помещении.
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Кабинет — это не привилегия, это рассадник междусобойчиков
Что не так с кабинетами? Звучит же как мечта. Защитники опенспейсов парируют: кабинетная система плодит закрытые кланы. Отдел сидит за своей дверью, варится в собственном соку — и узнает о проблемах соседнего подразделения, когда уже горит. Плюс статусные войны: у кого кабинет больше, у кого окно на солнечную сторону, кого «уплотнили». В опенспейсе хотя бы все в равных условиях — одинаково страдают.
Компромисс есть, но он никому не нравится
Гибридные решения — переговорки, тихие зоны, «кабинки-будки» — спасают ситуацию? Частично. Проблема в том, что тихих комнат всегда меньше, чем желающих, и за них начинается отдельная офисная война с бронированием «на всякий случай». А еще удаленка смешала карты: многие осознали, что самый продуктивный «кабинет» — это собственная кухня. И теперь работодателям приходится отвечать на неудобный вопрос: если человек дома работает лучше, зачем вообще был нужен этот опенспейс за миллионы в год?
А теперь ваш ход: опенспейс — это командный дух или пытка шумом? Где бухгалтеру работается продуктивнее — в кабинете или опенспейсе? Расскажите в комментариях, где работаете вы и сколько раз в день мечтаете о двери с замком.
Коллеги, где бухгалтеру работается продуктивнее — в кабинете или опенспейсе? Или вообще на удаленке?))
в кабинете
Опенспейс - фууууу....