«В опенспейсе я слышу, как коллега жует, — какая тут продуктивность?»: опенспейс vs кабинет — где бухгалтеру работается лучше

Кто увидит документ на мониторе?

Есть ли в открытом пространстве риски, помимо шума? Да, стоит подумать о конфиденциальности. На экране могут оказаться персональные данные, сведения о зарплате, реквизиты или информация о контрагентах. В общем зале выше вероятность, что их увидят коллеги, которым эти сведения не нужны для работы.

Это не значит, что открытый офис автоматически нарушает закон. Но работодателю важно оценить, кто имеет доступ к информации, как организованы рабочие места и какие правила обращения с документами действуют в компании. Практические меры могут быть простыми: разворачивать мониторы от прохода, блокировать компьютер при уходе, не оставлять бумаги на столе и обсуждать чувствительные вопросы в отдельном помещении.