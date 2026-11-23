💥Обзор новостей: Ким перестала быть гендиректором Wildberries, январь самым невыгодным месяцем для отпуска в 2027 году, школам сделают пятидневную учебную неделю
Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.
Самозанятые просят кабмин разделить трудовые отношения и платформенную занятость. Объединение самозанятых России (в него входят 400 000 членов) и независимый профсоюз работников платформенной экономики «Новый труд» попросили кабмин официально закрепить критерии разграничения платформенной занятости и трудовых отношений. Это следует из совместного письма за подписью их руководителей Ивана Литвинова и Дарьи Митиной на имя председателя правительства Михаила Мишустина. Авторы письма отмечают, что для правильной квалификации отношений важно учитывать всю совокупность признаков.
Татьяна Ким перестала быть гендиректором Wildberries. Татьяна Ким перестала быть гендиректором Wildberries, следует из данных ЕГРЮЛ. С 19 ноября этот пост занял Алексей Куликов. С сентября 2024 года он является гендиректором «ВБ Инжиниринг», а с июля 2019-го — рекламного агентства «Диджико». По данным СПАРК, Ким перестала занимать должность генерального директора компании и утратила право действовать без доверенности 18 ноября. В пресс-службе Wildberries & Russ рассказали, что после ухода с поста генерального директора Ким продолжит заниматься стратегическим развитием группы компаний.
Около 50% транспорта будет беспилотным в России к 2050 году. Примерно половина всего транспорта в России к 2050 г. может стать беспилотной, об сообщил вице-премьер Андрей Никитин. Согласно прогнозам, к концу 2028 г. на дорогах будут работать около тысячи беспилотных грузовиков. Как уточнил Никитин, это порядка 0,3% от объема автогрузоперевозок. По его словам, к 2030 г. их парк превысит 4000, а к 2035 г. составит порядка 56 000 машин – на них придется почти пятая часть всех перевозок.
Определены этапы восстановления Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале. «Определили все необходимые решения, которые нам нужно. Собрали проектировщиков, строителей, поставщиков материалов. Определили этапы восстановления Крымского моста, занимаемся этим в ежедневном режиме», — заявил он по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий повреждения Крымского моста.
Водители смогут оплачивать парковки со шлагбаумом без паркоматов и QR-кодов. Сбер анонсирует сервис «Умная парковка», который появится в приложении «СберБанк Онлайн» в ближайшие месяцы. Водителям больше не придется искать паркомат, стоять в очереди или сканировать QR-код, чтобы оплатить парковку у торгового центра, офиса или спортивного комплекса.
Юрист назвал самые невыгодные месяцы для отпуска в 2027 году. Январь является самым невыгодным месяцем – в нем всего 15 рабочих дней. За ним идут февраль и май, где по 19 рабочих дней. Если уйти в отпуск в эти месяцы, отпускные могут оказаться меньше обычной зарплаты. В такие месяцы выгоднее работать, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
МВД предупредило о мошеннических приложениях для перехвата СМС. Преступники предлагают скачать вредоносные программы под видом полезных сервисов – присылают ссылку или непосредственно установочный файл. После установки приложение запрашивает разрешения на доступ к уведомлениям, сообщениям и другим функциям телефона. Получив их, злоумышленники перехватывают СМС с кодами подтверждения и собирают личные данные владельцев устройств. В МВД рекомендуют скачивать приложения только из официальных магазинов, не предоставлять посторонним удаленный доступ к телефону, не переходить по ссылкам от незнакомцев и проверять разрешения, которые запрашивает программа. Если на смартфоне обнаружено подозрительное приложение, следует отключить интернет, удалить его и проверить банковские счета.
Роспотребнадзор рекомендовал школам пятидневную учебную неделю. В материалах отмечается, что пятидневка оставляет ученикам больше времени на отдых. Это стоит учитывать при выборе недельного графика. В ряде учебных заведений при этом остается шестидневка с уроками в субботу, и вводить ее школы могут по собственному решению.
Росстат назвал регионы с самыми высокими доходами на одного жителя. На Чукотке показатель составил 252,7 тыс. руб. в месяц, на Ямале — 192,3 тыс. руб., а в Ненецком автономном округе — 166 тыс. руб. В Москве среднедушевые доходы достигли 161,2 тыс. руб., в Магаданской области — почти 160 тыс. руб. В первую десятку также вошли Камчатский край (129,7 тыс. руб.), Сахалинская область (123,4 тыс. руб.), Санкт-Петербург (113,8 тыс. руб.), Мурманская область (103,6 тыс. руб.) и Московская область (102,8 тыс. руб.).
Скончался Альберт Иванов, автор сказок о Хоме и Суслике. Иванов получил широкую известность благодаря циклу «Приключения Хомы», по мотивам которого создали мультфильмы и анимационный сериал. Всего писатель написал около 300 сказок.
В Госдуме хотят запретить «Беременна в 16». Телешоу про семейные скандалы, неблагополучные семьи и про раннюю беременность нужно убирать из эфиров, в Госдуме намерены вновь поднять этот вопрос. Об этом заявила ТАСС глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ). «Мы на заседании нашего комитета эту тему обсудим отдельно и еще раз в нынешнем созыве выскажем свое отношение, попрошу об этом наших коллег, наших экспертов, потому что мы все здесь единомышленники. Нет других мнений, точек зрения, [надо] убирать это - и "Беременна в 16", и все эти "коды ДНК". Надо положительный образ семьи транслировать», — сказала Останина.
Россиян предупредили об угрозе семье из-за любви к GTA. Чрезмерное увлечение любой компьютерной игрой, в том числе нашумевшей GTA VI, может стать источником конфликтов в семье, поделился мнением в беседе с «Абзацем» председатель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров. Он уточнил, что, при условии если этот вид досуга выбирается в ущерб близким, это тревожный сигнал. «Если мужчина вместо общения с женой, прогулок с детьми и решения бытовых вопросов на все выходные погружается в виртуальный мир, это тревожный сигнал. Здесь речь не о демографии напрямую, а о качестве семейных отношений: когда реальная жизнь проигрывает виртуальной, страдает связь в семье. Чрезмерное увлечение любой игрой, и GTA также, может стать источником конфликтов, если в паре нет понимания о времени и приоритетах. Это вопрос ответственности», – объяснил Майоров.
Умер бывший глава ювелирного дома Bulgari Паоло Булгари. Скончался ювелир, выведший семейную марку Bulgari в мир высокой моды, Паоло Булгари. Об этом сообщила Corriere della Sera со ссылкой на заявление его семьи. Булгари было 89 лет.
Скрытую почти на 50 лет картину Шагала выставят на аукцион. Натюрморт «Тайна утра» Марка Шагала, не экспонированный почти полвека, выставят на аукционе в Германии. Об этом объявили в аукционном доме Ketterer Kunst. «Тайна утра» написана в период с 1946 по 1948 г. Шагал создал натюрморт, на котором изображены пышные цветы, синий петух, голова козла и окно на фоне сияющего багрового цвета. Картина написана в Нью-Йорке в период американской эмиграции художника и вскоре после смерти его супруги и музы Беллы.
Прядь волос одного из отцов-основателей США Джорджа Вашингтона была продана на аукционе за $4 тысячи. Имя покупателя не разглашается. В июле на аукционе было продано письмо Джорджа Вашингтона, за него заплатили более $109 тысяч.
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Доброе утро, коллеги! Как думаете, что с WB происходит? Отжали бизнес или какой-то внутренний попил?