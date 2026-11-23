Самозанятые просят кабмин разделить трудовые отношения и платформенную занятость. Объединение самозанятых России (в него входят 400 000 членов) и независимый профсоюз работников платформенной экономики «Новый труд» попросили кабмин официально закрепить критерии разграничения платформенной занятости и трудовых отношений. Это следует из совместного письма за подписью их руководителей Ивана Литвинова и Дарьи Митиной на имя председателя правительства Михаила Мишустина. Авторы письма отмечают, что для правильной квалификации отношений важно учитывать всю совокупность признаков.

Татьяна Ким перестала быть гендиректором Wildberries. Татьяна Ким перестала быть гендиректором Wildberries, следует из данных ЕГРЮЛ. С 19 ноября этот пост занял Алексей Куликов. С сентября 2024 года он является гендиректором «ВБ Инжиниринг», а с июля 2019-го — рекламного агентства «Диджико». По данным СПАРК, Ким перестала занимать должность генерального директора компании и утратила право действовать без доверенности 18 ноября. В пресс-службе Wildberries & Russ рассказали, что после ухода с поста генерального директора Ким продолжит заниматься стратегическим развитием группы компаний.

Около 50% транспорта будет беспилотным в России к 2050 году. Примерно половина всего транспорта в России к 2050 г. может стать беспилотной, об сообщил вице-премьер Андрей Никитин. Согласно прогнозам, к концу 2028 г. на дорогах будут работать около тысячи беспилотных грузовиков. Как уточнил Никитин, это порядка 0,3% от объема автогрузоперевозок. По его словам, к 2030 г. их парк превысит 4000, а к 2035 г. составит порядка 56 000 машин – на них придется почти пятая часть всех перевозок.

Определены этапы восстановления Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале. «Определили все необходимые решения, которые нам нужно. Собрали проектировщиков, строителей, поставщиков материалов. Определили этапы восстановления Крымского моста, занимаемся этим в ежедневном режиме», — заявил он по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий повреждения Крымского моста.

Водители смогут оплачивать парковки со шлагбаумом без паркоматов и QR-кодов. Сбер анонсирует сервис «Умная парковка», который появится в приложении «СберБанк Онлайн» в ближайшие месяцы. Водителям больше не придется искать паркомат, стоять в очереди или сканировать QR-код, чтобы оплатить парковку у торгового центра, офиса или спортивного комплекса.

Юрист назвал самые невыгодные месяцы для отпуска в 2027 году. Январь является самым невыгодным месяцем – в нем всего 15 рабочих дней. За ним идут февраль и май, где по 19 рабочих дней. Если уйти в отпуск в эти месяцы, отпускные могут оказаться меньше обычной зарплаты. В такие месяцы выгоднее работать, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

МВД предупредило о мошеннических приложениях для перехвата СМС. Преступники предлагают скачать вредоносные программы под видом полезных сервисов – присылают ссылку или непосредственно установочный файл. После установки приложение запрашивает разрешения на доступ к уведомлениям, сообщениям и другим функциям телефона. Получив их, злоумышленники перехватывают СМС с кодами подтверждения и собирают личные данные владельцев устройств. В МВД рекомендуют скачивать приложения только из официальных магазинов, не предоставлять посторонним удаленный доступ к телефону, не переходить по ссылкам от незнакомцев и проверять разрешения, которые запрашивает программа. Если на смартфоне обнаружено подозрительное приложение, следует отключить интернет, удалить его и проверить банковские счета.

Роспотребнадзор рекомендовал школам пятидневную учебную неделю. В материалах отмечается, что пятидневка оставляет ученикам больше времени на отдых. Это стоит учитывать при выборе недельного графика. В ряде учебных заведений при этом остается шестидневка с уроками в субботу, и вводить ее школы могут по собственному решению.