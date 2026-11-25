Госдума приняла закон о повышении МРОТ до 28 935 рублей с 2027 года. Это на 6,8% больше, чем в текущем году, когда МРОТ составляет 27 093 руб. Документ входит в бюджетный пакет и меняет порядок расчета МРОТ на 2027–2029 годы. На этот период действие норм о его привязке к медианной зарплате приостанавливается. Вместо этого МРОТ будут устанавливать исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций. Как следует из заключения комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, новый механизм позволит учитывать более актуальные и комплексные прогнозы, а не только статистические данные о медианной зарплате.

Большинство видов доходов физлиц объединяется в одну совокупность налоговых баз, к которой применяются дифференцированные ставки от 13% до 22%.

Банки становятся налоговыми агентами по НДФЛ с процентов по вкладам. Сейчас налог с таких доходов по итогам года исчисляет налоговый орган. По закону банки будут исчислять налог на дату фактического получения дохода нарастающим итогом с начала налогового периода. Необлагаемый минимум будет рассчитываться исходя из максимальной ключевой ставки Банка России в предшествующем налоговом периоде, а не в текущем. До конца 2027 г. банки должны донастроить свои системы, чтобы в дальнейшем исчислять налог по прогрессивной шкале.

Госдума включила «пассивные» доходы, в том числе дивиденды и проценты от вкладов, в основную налоговую базу по НДФЛ. Теперь такие доходы будут облагаться по ставкам 13-22% (было 13-15%). Ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Как ранее пояснял Минфин, эта мера коснется не более 6% населения, или четырех миллионов россиян. Кроме того, с 2027-го банки смогут сами удерживать НДФЛ с процентов по вкладам по ставке 13%, а затем и по прогрессивной шкале. ФНС будет доначислять сумму налога в соответствии с прогрессивной ставкой в следующем году.

Госдума приняла закон, по которому ЦБ РФ будет передавать в ФНС сведения о гражданах с признаками систематического получения доходов от других физических лиц, а банки будут платить штрафы за передачу в налоговые органы сведений о счетах и электронных кошельках клиентов, не совпадающих с данными самого банка. Сами признаки, а также форму, формат и периодичность передачи сведений определит соглашение ЦБ и ФНС.

Принят закон об обязательном ИНН для клиентов банков и обмене данными между ЦБ и ФНС. Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому банки будут обязаны до 1 января 2028 г. установить ИНН своих клиентов - физлиц, а тем, кто его не представит, с 1 июля 2028 г. ограничить дистанционный доступ к счетам и снятие наличных в банкоматах. Если клиент не представит ИНН в течение полутора лет, банк на шесть месяцев приостановит ему дистанционный доступ к счетам и ограничит использование карты или другого электронного средства платежа для снятия наличных в банкоматах. Через два года банк прекратит дистанционный доступ к счетам и предоставление клиенту электронного средства платежа.

Госдума распространила торговый сбор на общепит и бытовые услуги. Госдума приняла закон № 617-9 о распространении с 1 апреля 2027 года торгового сбора на кафе, рестораны и предприятия бытовых услуг.

С 2027 г. вводится НДС по ставке 22% на товары электронной торговли, которые физлица приобретают из третьих стран. Налог в качестве налоговых агентов будут уплачивать электронные торговые площадки. Дополнительные доходы бюджета от этого, согласно пояснительной записке, оцениваются в 75 млрд руб. в год.

Принят закон о реестре нарушителей ККТ и передаче банками данных о безналичных покупках в ФНС. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении закон, по которому ФНС будет вести реестр систематических нарушителей правил применения ККТ и получать от банков в течение часа сведения о безналичных покупках, а освобождения от применения касс перестанут действовать для ряда предпринимателей при обороте от 1 млн руб. в месяц. Компанию или ИП внесут в реестр нарушителей, если в течение года после первого штрафа за неприменение ККТ их оштрафуют за это нарушение не менее трех раз и число штрафов составит не меньше одной пятой от количества их касс. Например, у сети с 20 кассами для этого должно набраться четыре штрафа за год. Без зарегистрированной кассы достаточно трех случаев за год. Оператора маркетплейса внесут в реестр, если он не применил ККТ на сумму от 10% годовых расчетов.

Для дивидендов, перечисляемых на счета типа «С», устанавливается ставка налога на прибыль организаций 35%.

Госдума приняла закон о бюджете Соцфонда на 2027-2029 годы. К концу 2027 года страховая пенсия с учетом индексации составит в среднем 28,8 тыс. руб., в том числе по старости — 29,9 тыс. руб. Средняя социальная пенсия достигнет 17,5 тыс. руб. На страховые пенсии в 2027 году предусмотрено 12,97 трлн руб. В 2028-м на эти выплаты планируют направить 13,69 трлн руб., в 2029-м — 14,64 трлн руб. На страховые выплаты в связи с временной нетрудоспособностью и материнством в 2027 году планируется выделить 1,6 трлн руб. Максимальное пособие по беременности и родам за отпуск продолжительностью 140 календарных дней составит 1,1 млн руб. За больничный средней продолжительностью 11 дней можно будет получить до 86,4 тыс. руб. — в 1,2 раза больше, чем в 2026 году. С 1 февраля 2027 года разовая выплата при рождении ребенка составит 30,3 тыс. руб.

Госдума приняла закон о налоге на сверхдоходы. Госдума приняла в третьем чтении закон о налоге на сверхдоходы, который будет взиматься с горнодобывающих компаний в 2027-2029 гг. исходя из прироста мировых цен на полезные ископаемые по сравнению с 2025 г. Для 2027 и 2028 гг. цена 2025 г. умножается на коэффициенты 1,1 и 1,21 соответственно. Если прирост цен составит менее 10%, налог взиматься не будет. Налог также не возникнет, если на участке недр не велась добыча в 2025 г., также налог не будет взиматься, если НДПИ по соответствующему полезному ископаемому за 2025 г. составил менее 10 млн руб. Ставка составит 30%, для золота - 20%. При этом общая сумма нового налога будет ограничена 15% выручки по каждому виду полезных ископаемых за вычетом начисленного НДПИ.

До 1 января 2030 года продлевается действие налоговой ставки НДС в размере ноль процентов в отношении авиаперевозок в/из аэропортов Дальневосточного федерального округа, Республики Крым или Севастополя и налоговой ставки НДС в размере 10% в/из аэропортов Московского авиационного узла.

Госдума утвердила федеральный бюджет на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. На 2027 год в проект заложены доходы в 43,3 трлн руб. при расходах 48,74 трлн руб. В 2028 году эти показатели должны составить 45,83 трлн и 50,95 трлн руб., в 2029-м — 48,62 трлн и 53,87 трлн руб.

Минфин ожидает, что дефицит бюджета по итогам года будет меньше прогноза, заявил Силуанов. «Изначально планировали в размере 3,2% ВВП, думаем, что он будет меньше. Около 3%, может быть, даже чуть пониже», — сказал он. По словам главы Минфина, бюджет неплохо исполняется по доходам: их поступление даже превышает ожидания министерства.

В России подготовили проект национального плана внедрения ИИ в экономику. Проект плана по внедрению искусственного интеллекта в экономику готов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Премьер отметил, что разработанные меры помогут улучшить качество товаров и услуг, а также сократить временные затраты, снизить финансовые и административные издержки. Мишустин подчеркнул, что Россия обладает полной технологической цепочкой для создания отечественных ИИ-моделей. Востребованные прикладные инструменты активно внедряются в промышленность и социальную сферу, используются в государственном управлении.