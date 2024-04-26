Предпринимателя вызывают на опрос в полицию. Тактика успешного прохождения и защиты

Все изложенное в данной статье можно использовать и при вызове для дачи пояснений в рамках доследственной проверки, проводимой в отношении предпринимателя.

Содержание статьи:

I. Понятие, виды ОРМ «опрос». Нормативная база.

II. Как происходит вызов предпринимателя на опрос?

III. Дальнейшие шаги после получения вызова на опрос.

IV.Возможные риски при проведении опроса: конфликтные ситуации, незаконное изъятие мобильных телефонов и доступ к информации, административный досмотр и административное задержание, подмена другим ОРМ.

V.Рекомендации для предпринимателей в случае их вызова на опрос.

I. Понятие, виды ОРМ «опрос». Нормативная база

ОРМ «опрос» (не путайте с опросом либо получением объяснений следователем или дознавателем, предусмотренным ст.144 УПК при проведении доследственной проверки) — это специальная беседа, проводимая с лицами, которым могут быть известны сведения, необходимые для решения задач ОРД.

Статья 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» предусматривает, что полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставлено право вызывать в полицию граждан и должностных лиц в связи с проверкой заявлений и сообщений о преступлениях, получать необходимые объяснения.

Из общих положений ФЗ об ОРД можно сделать вывод, что опрос является одним из оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия преступлений и других задач. Опрос является наиболее распространенным способом сбора информации о лицах, фактах и обстоятельствах, представляющих оперативный интерес.

В теории ОРД выделяют:

гласный опрос без зашифровки цели (либо с зашифровкой цели)

негласный опрос без зашифровки цели (с зашифровкой цели),

легендированный опрос при сокрытии опрашивающим лицом его принадлежности к правоохранительным органам и введении опрашиваемого в заблуждение относительно истинной цели беседы.

Не углубляясь в лишние подробности, остановимся на наиболее распространенном виде опроса при проведении ОРМ по выявлению экономических преступлений — гласном опросе без зашифровки цели, при проведении которого оперативник четко формулирует предмет беседы и опрашиваемый отдает себе отчет в том, что сообщаемая им информация может быть использована для раскрытия преступления (либо имитации его раскрытия, а значит — может иметь неблагоприятные последствия и для самого опрашиваемого)

II. Как происходит вызов предпринимателя на опрос?

В связи с тем, что закон не регламентирует даже в общих чертах проведение данного ОРМ, в т.ч. и порядок вызова на него, оперативный сотрудник обычно звонит руководителю организации и предлагает лично явиться в полицию и ответить на ряд вопросов. Есть и более экзотичный способ — попытка вручения повестки под роспись, При этом лицу будет заявлено, что явка строго обязательна, в противном случае оно будет подвергнуто приводу. Возможна и отправка повестки через мессенджер или иные технические каналы связи.

Конечно, ничего общего с законом подобная практика не имеет. Опрос- гласное ОРМ и обязанности в нем участвовать (отвечать на вопросы) у руководителя организации нет. Невозможен и принудительный привод (доставление силами полиции) лица на опрос.

И раз уж оперативник (который является, по умолчанию, также и органом дознания) вызывает повесткой, то предполагается, что вызываемое лицо должно быть осведомлено о причинах вызова и обстоятельствах проводимой проверки.

В документе должны быть разъяснены не только его права (в т.ч. право не свидетельствовать против самого себя и своих близких родственников, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ, право на явку и дачу объяснений в присутствии защитника, право обжаловать возможные нарушения и т.д.) и порядок уведомления о невозможности явиться по вызову по уважительным причинам, но и последствия неявки в виде возможного привлечения к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ (на практике данная статья применяется крайне редко, но знайте, что за ее нарушение для юрлиц предусмотрен штраф от 50 до 100 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток как исключительная мера, когда более мягкая не возымела своего воздействия).

Естественно, подобным образом повестки никто не оформляет.

Поэтому в ходе телефонного разговора необходимо уточнить какая сделка и с каким контрагентом интересует правоохранителей. Игнорировать подобные вызовы не стоит, хотя бы затем, чтобы получить информацию о том, какие сведения уже известны оперативникам и начать своевременно защищаться, что может привести к окончательному разъяснению спорных обстоятельств и недопущению возбуждения уголовного дела.

III. Дальнейшие шаги после получения вызова на опрос

Желательно изучить все документы, связанные со сделкой, уточнить, все ли они в комплекте, а также определить круг лиц, к ней причастных, так как следующим шагом правоохранителя будет вызов этих сотрудников на опрос (прежде всего, это, кончено же главный бухгалтер организации). Сразу проведите их инструктаж. Перед тем как опросить сотрудника, оперативники могут собирать данные о его образе жизни из соцсетей передвижениях, семейном и имущественном положении, наличии банковских счетов, прослушивать его телефонные разговоры, читать электронные сообщения. Таким образом, еще до опроса правоохранители могут располагать серьезным объемом информации о сотруднике, что позволит им направлять ход опроса в нужное для них русло.

Можно заранее подготовить проект показаний, в которых описать историю взаимоотношений с контрагентом. Данный проект можно взять с собой на флешке, а также в распечатанном виде. Как правило, пояснения в электронном виде принимаются оперативником, т.к, их не придется печатать самостоятельно и это не мешает ему задавать дополнительные вопросы. Сами же документы по финансово-хозяйственной деятельности брать не рекомендуется — не стоит давать без необходимости лишнюю информацию правоохранителям

Самой большой ошибкой, которая допускается вызванными на опрос лицами, является дача объяснений без их предварительной проработки и оценки рисков, а также без формирования детальной позиции, которая так или иначе учитывает позиции всех лиц-потенциальных участников возможного уголовного дела.

IV.Возможные риски при проведении опроса: конфликтные ситуации, незаконное изъятие мобильных телефонов и доступ к информации, административный досмотр и административное задержание, подмена другим ОРМ

Риск №1: конфликты при проведении опроса.

Всегда стоит быть готовым к тому, что данное ОРМ может носить конфликтный характер, ведь интересы сторон при его проведении различны. Особенно велик риск их столкновения, когда опрашиваемый отвечает на вопросы не так, как того хочет оперативник, и последний может в резкой форме потребовать «говорить правду». При этом он будет активно пытаться дезориентировать, сбить с толку допрашиваемое лицо и пытаться вытянуть из него удобные и выгодные для возможного следствия показания (например, задавать наводящие вопросы).

Также не стоит реагировать на просьбу «расскажите подробно о ситуации». Формат опроса «вопрос-ответ». В противном случае можно наговорить много лишних подробностей, по делам же экономической направленности упоминание о незначительных, на первый взгляд, деталях может иметь фатальные последствия.

Не нужно стесняться говорить «не помню», «не знаю». Как правило, по делам в сфере экономики исследуются обстоятельства, которые имели место не вчера, а несколько лет назад. Что бы ни заявлял оперативник, фраза: «В настоящее время я не помню, необходимо поднять документы, переписку, записи и, если вспомню, сообщу в ходе дополнительного опроса» не заключает в себе ничего предосудительного. Лучше не отвечать по существу, нежели дать ответ, который в дальнейшем будет очень сложно изменить.

В какой-то момент к участию в ОРМ могут неожиданно подключиться «возмущенные» коллеги сотрудника, проводящего опрос. При этом они, не представившись, начинают весьма агрессивно атаковать опрашиваемого вопросами, грубить или иным образом пытаться оказать на него давление («мы тебя сейчас на полиграфе проверим и узнаем всю правду, там не отвертишься»).

Тактика поведения адвоката в такой ситуации должна сводиться к тому, чтобы доверитель не давал никаких показаний лицу, которое вмешивается в процесс опроса.

Вначале следует предложить помощникам представиться. В ряде случаев этого оказывается достаточно. Если же «друзья» не унимаются, необходимо потребовать от сотрудника, проводящего мероприятие, либо призвать его коллег к порядку, либо внести их данные в протокол. Также внесению в протокол подлежат все поставленные ими перед доверителем вопросы.

Риск №2: незаконное изъятие мобильного телефона и доступ к информации на нем

Трендом последних лет при проведении опроса (дачи пояснений), обыска, обследования офисных помещений является незаконное изъятие мобильных телефонов. При этом в них могут содержаться сведения, составляющие банковскую, коммерческую, врачебную и т.д. тайну. В мессенджерах часто переписываются сотрудники компаний, пересылают документы и сведения о контрагентах.

Закон специально указывает на необходимость получения санкции суда на выемку предметов, содержащих охраняемую законом тайну (ч. 3 ст. 183 УПК РФ). В протоколе же правоохранители всегда указывают, что телефон был якобы передан им добровольно.

Подобным образом оперативник может поступить и при опросе (напомню о возможности проведения им неотложных следственных действий с целью получения и закрепления доказательств по ст. 157 УПК РФ), оформив изъятие аппарата протоколом выемки, осмотра. Также в случае отказа выдать его добровольно, в порядке ст. 183 УПК РФ выемку можно провести принудительно. По этой причине не рекомендуется брать телефон с собой, либо до проведения опроса стоит на время отдать его адвокату (он не может быть подвергнут личному обыску без решения суда).

Риск №3: административный досмотри административное задержание в ходе опроса

Еще одна возможная уловка — использование такого инструмента, как административный досмотр под надуманными предлогами. Например, личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом лице (ст. 27.7 КоАП); осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов (ст. 27.8 КоАП); досмотр транспортного средства (ст. 27.9 КоАП), доставление (ст. 27.2 КоАП) и административное задержание (ст. 27.3 КоАП);

Указанные действия совершаются с целью искусственной подмены уголовно-процессуальных норм административно- процессуальными, в т.ч. для лишения лица всех гарантий и прав, предусмотренных УПК РФ и ФЗ об ОРД, поэтому все полученные подобными способами доказательства (тот же мобильный телефон и содержащаяся в нем информация) – априори недопустимы!

Риск №4: подмена другим ОРМ.

Зачастую в ходе проведения ОРМ «опрос» опрашиваемому предпринимателю предлагается представить образцы почерка и подписи. Однако это самостоятельный вид ОРМ «сбор образцов для сравнительного исследования», следовательно, оно должно сопровождаться составлением отдельного протокола, предварительным разъяснением гражданину его прав, в т.ч. права на приглашение защитника, права не свидетельствовать против себя и т.д.

Успешное разрешение рассмотренных конфликтных ситуаций зависит от того, насколько слаженно и уверенно будут действовать доверитель и его адвокат. Именно поэтому, подготавливая доверителя к даче показаний или объяснений, важно заранее, в деталях, обсудить с ним описанные выше ситуации, предложив в случае их возникновения занять принципиальную позицию: не свидетельствовать против самого себя, не поддаваться на провокации, не давать лишней информации.

V. Рекомендации для предпринимателей в случае их вызова на опрос

Не игнорируйте без уважительных причин вызовы на опрос. Оперативники все равно проведут проверку при наличии для этого формальных оснований. В то же время помните, что законной обязанности в нем участвовать (отвечать на вопросы) у директора и иных сотрудников компании нет. Всегда приходите на опрос с адвокатом, которому доверяете; предварительно с ним необходимо проработать и оценить возможные риски, а также сформулировать детальную позицию, от которой впоследствии не стоит отклоняться. Проект объяснений можно подготовить заранее на бумажном и электронном носителе. Обсудите алгоритм возможных действий на случай конфликтных ситуаций с оперативниками. Отключите и отдайте телефон адвокату до окончания опроса. Практика безоговорочно подтверждает эффективность предварительной подготовки. В случае, если Вам угрожают, оказывают психологическое давление, пытаются склонить к даче «нужных» показаний, грубят – обязательно укажите это в графе «замечания» протокола; можете также указать в ней и иные замечания Помните, что сотрудники в ходе опроса могут применять тактические приемы, чтобы «уличить» Вас, это законно и их этому специально обучают, поэтому СМ. ПУНКТ 2 ДАННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ. Всегда помните о статье 51 Конституции, однако злоупотреблять постоянной ссылкой на нее при ответе на каждый вопрос тоже не стоит, тем самым Вы во многом лишаете себя возможности защищаться, представлять контрдоводы, выяснять, что уже известно правоохранителям. У оперативников есть немалый арсенал законных действий, которым они могут воспользоваться, если не получат интересующую их информацию в ходе опроса, все это лишь затянет процедуру проверки Отвечайте на вопросы максимально кратко, без лишних подробностей, имен. Не реагируйте на просьбу: «расскажите, что вы знаете о ситуации». Формат опроса это «вопрос — ответ». Какими бы доброжелательными не казались сотрудники, помните: в стенах ОЭБиПК, МВД у Вас друзей нет, Ваши и их цели абсолютно противоположны! Всё, что Вы скажете, может быть использовано против Вас в суде, причем во время опроса это далеко не всегда очевидно, поэтому СМ. ПУНКТ 2 ДАННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ. Перед ответом на любой вопрос Вы имеете право консультироваться с адвокатом, даже если сотрудники будут утверждать обратное. Адвокат также может задавать Вам вопросы с целью направить ход опроса в нужное русло (смоделируйте с ним эту ситуацию и перечень вопросов заранее), которые также фиксируются в протоколе. Внимательно читайте весь текст протокола перед его подписанием; поставьте прочерки в пустых местах протокола, чтобы было невозможно допечатать или дописать текст.

Примечание: все изложенное в данной статье можно использовать и при вызове для дачи пояснений в рамках доследственной проверки, проводимой в отношении предпринимателя.