Запрос документов в рамках камеральной проверки: ищем проблемные моменты, отказываем налоговикам законно. Часть 2

Перечень документов, запрещенных к истребованию при КНП по ст.88 НК РФ

Акты сверок и документы, связанные с зачетом требований, не влияют на размер вычетов по НДС. Они необходимы для выявления дебиторской и кредиторской задолженности. Зачет — форма прекращения обязательств (ст. 410 ГК). Положения статей 171 и 172 НК не связывают применение вычетов с фактом оплаты товаров, работ, услуг. Наличие или отсутствие задолженности за приобретенные товары, работы, услуги не влияет на размер вычетов по НДС.

Акты сверок и платежки не подтверждают и не опровергают правомерность применения вычетов по НДС

договоры на реализацию товаров, работ, услуг никак не связаны с вычетами по НДС. Договоры на приобретение товаров, работ, услуг также не подтверждают правомерность вычетов и не указаны в качестве таковых в статье 172 НК .

договоры с покупателями и поставщиками, содержащие обязательные реквизиты согласно ФЗ о бухучете

Требовать в ходе камеральной проверки указанные документы в иных случаях, которые не предусмотрены налоговым законодательством, инспекция не вправе ( п. 7 ст. 88 НК , постановление Президиума ВАС от 18.09.2012 № 4517/12, подп. 1 письма ФНС от 13.09.2012 № АС-4-2/15309 );

регистры бухучета: оборотно-сальдовые ведомости и карточки по счетам 58 «Финансовые вложения», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «Расчеты с подотчетными лицами» анализ счетов, расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности книги покупок-продаж КУДиР при применении УСН