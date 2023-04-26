Запрос документов в рамках камеральной проверки: ищем проблемные моменты, отказываем налоговикам законно. Часть 2

В предыдущей статье “Запрос документов в рамках камеральной проверки: ищем проблемные моменты, отказываем налоговикам законно (часть 1)” мы выяснили, что ст.88 НК РФ содержит конкретный, строго ограниченный перечень ситуаций, когда налогоплательщик обязан представлять документы при проведении налоговиками КНП. Во всех иных случаях представлять документы — право налогоплательщика, а не его обязанность! Однако, несмотря на кажущуюся простоту этого правила, его применение на практике связано с немалыми трудностями. Дело в том, что пункт 8 статьи 88 НК не устанавливает допустимый перечень таких документов, а содержит лишь общие положения. Поэтому контролеры толкуют эту норму неоправданно широко и исключительно с выгодой для себя.
Содержание статьи
I. Перечень документов, запрещенных к истребованию при КНП декларации по НДС, налогу на прибыль, УСН
II.Какие требования в рамках КНП можно не исполнять
III.Как передать запрошенные документы в ИФНС. Санкции за непредставление.
I. Перечень документов, запрещенных к истребованию при КНП декларации по НДС, налогу на прибыль, УСН
Таблица 1. Список некоторых документов, запрещенных к истребованию при КНП декларации по НДС, налогу на прибыль, УСН
Перечень документов, запрещенных к истребованию при КНП по ст.88 НК РФ
Дополнительные аргументы в защиту налогоплательщика
Первичные документы:
договоры на реализацию товаров, работ, услуг никак не связаны с вычетами по НДС. Договоры на приобретение товаров, работ, услуг также не подтверждают правомерность вычетов и не указаны в качестве таковых в статье 172 НК.
Акты сверок и платежки не подтверждают и не опровергают правомерность применения вычетов по НДС
Акты сверок и документы, связанные с зачетом требований, не влияют на размер вычетов по НДС. Они необходимы для выявления дебиторской и кредиторской задолженности. Зачет — форма прекращения обязательств (ст. 410 ГК). Положения статей 171 и 172 НК не связывают применение вычетов с фактом оплаты товаров, работ, услуг. Наличие или отсутствие задолженности за приобретенные товары, работы, услуги не влияет на размер вычетов по НДС.
бухгалтерская отчетность, расшифровки отдельных строк декларации
Требовать в ходе камеральной проверки указанные документы в иных случаях, которые не предусмотрены налоговым законодательством, инспекция не вправе (п. 7 ст. 88 НК, постановление Президиума ВАС от 18.09.2012 № 4517/12, подп. 1 письма ФНС от 13.09.2012 № АС-4-2/15309);
регистры бухучета:
Контролеры вправе истребовать документы по формам, установленным госорганами (подп. 1 п. 1 ст. 31 НК). Обязанность вести такой документ, как оборотно-сальдовая ведомость, не прописана ни в одном нормативном акте. Понятия «сальдовая ведомость» и «оборотная ведомость» (а отнюдь не «оборотно-сальдовая ведомость») есть в Инструкции по применению единой журнально-ордерной формы счетоводства (письмо Минфина СССР от 08.03.1960 № 63). Но в настоящее время этот документ утратил силу (приказ Минфина от 30.04.2020 № 184).
Оборотные и сальдовые ведомости вели лишь производственные, снабженческие и сбытовые организации, т.е. не связанные с производством, со снабжением или сбытом (письмо Минфина СССР от 08.03.1960 № 63).
Оборотно-сальдовые ведомости, анализ счетов и карточки счетов не являются документами в нормативно-правовом понимании, а представляют собой аналитическую информацию (постановление АС Северо-Западного округа от 18.01.2021 № А56-38742/2020).
Оборотно-сальдовые ведомости не являются документами, подтверждающими правомерность применения вычетов НДС. У инспекторов нет оснований для привлечения общества к ответственности (постановление АС Волго-Вятского округа от 20.05.2021 № А28-8268/2020).
Если предприятие относится к малому бизнесу, то оно вправе вести бухучет в упрощенном порядке. Типовые рекомендации для малых предприятий не предусматривают оформление оборотно-сальдовых ведомостей. В качестве регистров учета установлены ведомости, а не карточки счетов (Типовые рекомендации, утв. приказом Минфина от 21.12.1998 № 64н).
Анализ счетов не является документом, а относится к аналитической информации. Фискалы не вправе требовать такую информацию (п. 4 письма ФНС от 13.09.2012 № АС-4-2/15309, постановление ВС от 09.07.2014 № 46-АД14-15).
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 ФЗ «О бухучете» не обязывает вести оборотно-сальдовые ведомости и карточки счетов
В статье 172 НК, определяющей порядок применения вычетов, нет упоминаний о книгах покупок и продаж. Книга продаж предназначена для отражения операций по реализации и не содержит никакой информации о вычетах по НДС.
Книга покупок предназначена для регистрации счетов-фактур, выставленных продавцами (п. 1 Правил ведения книги покупок, утв. постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137). Книга покупок выполняет сугубо регистрационную функцию и не является документом, подтверждающим правомерность применения налоговых вычетов.
Тот факт, что сведения из книги покупок включают в декларацию по НДС, не свидетельствует о законности требования инспекции.
При камеральной проверке упрощенец не обязан предъявлять книгу учета. Ее непредставление — не повод для доначисления налога. Камеральщики вправе требовать дополнительные сведения или документы, когда это прямо закреплено в Налоговом кодексе (п. 7 ст. 88 НК). В законе не упомянут КУДиР как обязательное приложение к налоговой декларации. Суды поддерживают плательщиков (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 08.12.2018 № Ф09-7976/18).
Если инспекторы заявили о противоречиях в декларации либо о ее несоответствии с данными инспекции, то они вправе запросить пояснения. Налогоплательщик должен их предоставить в течение пяти рабочих дней (п. 3 ст. 88 НК).
неофициальные отчеты, аналитические справки и другие материалы, которые не являются первичными бухгалтерскими документами, в т.ч.:
Ни один из указанных документов не является основанием для применения налоговых вычетов.
план налоговых платежей по НДС, налогу на прибыль, страховым взносам и другим платежам
ФНС запретила инспекциям требовать у компаний отчеты или аналитические справки, которые не являются первичными бухгалтерскими документами (п. 4 письма ФНС от 13.09.2012 № АС-4-2/15309). Поэтому составлять для контролеров план налоговых платежей не нужно.
Напоследок отмечу, что при истребовании документов фискалы не вправе ссылаться на статью 54.1 НК, т.к. данная правовая норма не регулирует порядок проведения камеральных проверок. И, соответственно, не может нивелировать ограничения, установленные пунктом 7 статьи 88 НК, а также расширять допустимый объем истребуемых документов, установленный пунктом 8 статьи 88 НК.
II.Какие требования в рамках КНП можно не исполнять
Запросы, в которых инспекторы нарушили нормы НК, можно не исполнять (п.11 ст. 21 НК). Познакомьтесь с распространенными нарушениями, чтобы уметь их распознавать.
1.Запрошены документы, которые не относятся к камеральной проверке. Документы, которые просит налоговая, должны иметь непосредственное отношение к предмету проверки и подтверждать те или иные положения проверяемой декларации. Требовать у организации дополнительные документы или сведения инспекторам запрещено (пункт 7 ст. 88 НК РФ), о чем автор уже подробно писал выше (СМ.Таблицу 1).
2.Документы не относятся к проверяемому периоду. Хотя Минфин считает, что запросить документы можно за любой период, суды с этим не всегда согласны. Они подчеркивают: инспекция должна обосновать свое требование (письмо Минфина от 23.11.2009 №03-02-07/1-519, постановление ФАС Центрального округа от 09.08.2010 №А68-13557/09).
Впрочем, в настоящее время это правило легко обходится налоговиками при помощи запроса документов в соответствии с п.2 ст.93.1 НК РФ, в рамках так называемого «предпроверочного анализа».
3.Документы запросили по истечении трех месяцев со дня сдачи отчетности.
Однако, отказывая налоговикам по данному основанию, необходимо руководствоваться существованием двух противоположных подходов, сложившихся в практике российского налогового администрирования
1 подход: Если дата требования выходит за пределы трехмесячного срока, то оно незаконно. Дело в том, что камеральная проверка ограничена тремя месяцами с момента, когда налогоплательщик представил отчетность (п.2 ст. 88 НК РФ). Требовать дополнительные документы можно только в пределах срока проверки. Это буквальное толкование норм НК РФ.
2 подход: Срок на проведение камеральной проверки ни налоговики, ни суды не считают пресекательным. Следовательно, запрос документов даже за пределами трехмесячного срока проверки является правомерным.
Судебной практике известны случаи, когда чиновники начинали проверку через два года после представления декларации, а решение принимали через три года. При этом существенным нарушением, влекущим отмену этого решения, такие действия не признали, т.к. фирма участвовала в рассмотрении материалов камеральной проверки, обжаловала ее результаты. Суды сослались на позицию, изложенную в п. 9 информационного письма ВАС от 17.03.2003 № 71. Там указано: если проверяющие нарушили срок проведения камеральной проверки — это само по себе не влечет отмену итогового решения налогового органа (определение Верховного суда от 01.10.2019 № 308-ЭС19-13627).
Если налоговая инспекция направила требование в последние дни проверки, а организация получила его после окончания проверки, документы все равно нужно представить. Это подтверждает определение ВС от 19.11.2021 №А27-24135/2020.
4. Повторный запрос. Если копии запрошенных бумаг вы уже представляли, повторно их запрашивать инспекторы не вправе (п. 5 ст. 93 НК РФ).
Например, документы, которые представляли ранее в рамках выездной проверки. В этом случае у налогоплательщика нет обязанности отвечать на требования чиновников, за исключением ситуаций, когда они просят оригиналы, которые вам возвращали (определение Верховного суда от 25.11.2019 № 304-ЭС19-21776).
Если компания уже подавала документы, но ИФНС требует их снова, используйте бланк, утвержденный приказом ФНС от 24.01.2019 №ММВ -7-2/204. Он подойдет и для случаев, не связанных с незаконным запросом, например, если документы утеряны.
5.Запрос по телефону. По устным запросам документы не представляйте. Компания обязана представлять инспекторам документы, пояснения и сведения только на основании письменных требований.
6.Из требования неясно, какие документы представить. Компанию нельзя оштрафовать, если она не исполнила запрос, из которого непонятно, какие именно документы нужны инспекции. Правомерность такого подхода подтверждает арбитражная практика (постановления ФАС Московского от 14.06.2013 № А40-111468/12-20-575, Поволжского от 18.02.2015№А65-10883/2014, от 17.06.2013 № А55-32435/2012 округов).
Как минимум требование должно содержать два реквизита: наименования документов и периоды, к которым они относятся. Если эти сведения указаны, требование надо выполнить (определение ВС от 14.06.2017 №305-КГ17-6715).
Так или иначе, в любом из вышеперечисленных случаев стоит составить грамотный, мотивированный ответ о невозможности исполнения, а не просто игнорировать требование налоговиков!
III.Как передать запрошенные документы в ИФНС. Санкции за непредставление
Способы передачи запрошенных документов в ИФНС
В инспекцию документы можно представить в бумажном или электронном виде (п.2 ст. 93 НК РФ).
Бумажные копии заверьте подписью руководителя или другого уполномоченного лица. Ставить печать на копиях необязательно. ИФНС обязана принимать документы без печати, если у организации ее нет (письма ФНС от 04.03.2020 № КВ-4-14/3735, Минфина от 30.08.2018 № 03-01-10/61983).
Электронные документы составьте по установленным форматам и заверьте электронной подписью. Используйте ту, которой обычно подписываете декларации и отчеты в ИФНС, отдельная подпись не нужна.
Подлинники документов на бумаге инспекторы могут потребовать для ознакомления (абз. 5 п.2 ст. 93 НК РФ). Организация обязана исполнить это требование. Заменять подлинники их скан-образами с усиленной квалифицированной подписью нельзя. Об этом сообщила ФНС в письме от 17.05.2016 №АС-4-15/8657.
Сдавайте документы по описи, указывая наименование и реквизиты каждого. Попросите налоговиков проставить на бумажной описи отметку о принятии. По общему правилу, если инспекция повторно запросит те же самые бумаги, ей можно отказать (п. 5 ст.93 НК РФ).Опись с отметкой поможет доказать, что компания уже сдавала документы.
Если не выполнить требование налоговиков о представлении документов, компании и руководству грозят штрафы (см. таблицу 2).
Таблица 2. Санкции за неисполнение запроса при камеральной проверке
Нарушение
Ответственность
Неисполнение и несвоевременное исполнение требования о представлении документов
Штраф 200 руб. за каждый непредставленный или несвоевременно представленный документ. За повторное нарушение — штраф 400 руб. за каждый непредставленный, несвоевременно представленный документ (ст. 126, п. 2, 3 ст. 112, п.4 ст. 114 НК).
Неисполнение или несвоевременное исполнение требования о представлении документов контрагентом или представление документов с заведомо недостоверными сведениями
Штраф от 5000 до 10 000 руб. За повторное нарушение — до 20 000 руб. п.2 ст. 126, п.2 ст. 129.1 НК).
Автор рекомендует также ознакомиться с первой частью статьи, доступной по ссылке: Запрос документов в рамках камеральной проверки: ищем проблемные моменты, отказываем налоговикам законно (часть 1).
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