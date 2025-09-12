Шансы выиграть Green Card в 2025 году: что изменилось и как повысить свои шансы переехать в США

1) Введение
Лотерея Green Card, официально называемая Diversity Visa (DV) Lottery, — это один из самых доступных и законных способов иммиграции в США. Программа проводится ежегодно уже более 30 лет и даёт шанс людям из стран с низким уровнем эмиграции в США получить право на постоянное проживание и работу.
Осенью 2025 года откроется приём заявок на программу DV-2027. Это значит, что подать заявку смогут все желающие, а результаты розыгрыша будут опубликованы в мае 2026 года. Первые переезды победителей состоятся не раньше 2027 года — отсюда и название.
Интерес к DV-лотерее растёт из года в год. Причина очевидна: участие бесплатное, а приз — иммиграционная виза США, которая даёт статус постоянного жителя и право через несколько лет получить гражданство. В то же время правила становятся строже: требования к фото, паспорту и правильности данных могут привести к дисквалификации при малейшей ошибке.
В этой статье мы разберём:
как работает лотерея и кто может участвовать;
каковы реальные шансы на выигрыш;
какие изменения обсуждаются в 2025 году;
что точно не влияет на результат;
и главное — что реально может повысить ваши шансы.
2) Как работает DV-лотерея
Принцип работы.
Каждый год Госдепартамент США выделяет до 50 000 виз по категории Diversity Visa. Это визы для стран, жители которых исторически редко иммигрируют в США. Главная цель — поддерживать разнообразие миграции.
Кто может участвовать.
Участник должен быть уроженцем страны, включённой в список допуска. Обычно это почти все страны СНГ, включая Россию, Украину, Беларусь, Казахстан. Исключаются лишь те страны, откуда за последние 5 лет эмигрировало в США более 50 000 человек по другим категориям виз.
Нужно иметь как минимум среднее образование (high school) либо 2 года опыта работы по профессии, требующей подготовки.
В анкету нужно включить супруга/супругу и всех детей до 21 года, иначе заявка может быть дисквалифицирована.
Как подаётся заявка.
Только онлайн, на официальном сайте Госдепа США: dvprogram.state.gov.
Никаких посредников, бумажных заявлений или платных заявок от правительства США не существует.
Разрешена только одна заявка от человека. Если подать две — дисквалификация.
Фотография.
Один из самых строгих пунктов. Фото должно соответствовать формату (600x600 пикселей, светлый фон, без очков, без обработки и фильтров). Даже если анкета выиграет, её могут аннулировать, если фото не соответствует правилам.
Сроки.
Приём заявок традиционно идёт с начала октября до начала ноября.
Результаты публикуются в мае следующего года (для DV-2027 — в мае 2026).
Проверить можно только самостоятельно через сайт Entrant Status Check, введя номер подтверждения (Confirmation Number). Уведомления по почте или email не рассылаются.
Что даёт выигрыш.
Сам выигрыш ещё не означает получение грин-карты. Это право продолжить процесс: заполнить форму DS-260, пройти собеседование и медкомиссию, доказать, что вы соответствуете условиям. Только после этого выдаётся виза, которая превращается в грин-карту после въезда в США.
3) Шансы на выигрыш: цифры, ограничения и почему они различаются по странам
Средняя вероятность.
По данным Госдепа США, ежегодно на участие в DV подаётся 10–15 миллионов заявок со всего мира. При этом виз выделяется около 50 000. В среднем это даёт вероятность выигрыша примерно 1–2 %. То есть шанс небольшой, но он есть у каждого, кто подал заявку правильно.
Ограничение по странам.
Ни одна страна не может получить более 7 % от общего числа виз в рамках одной лотереи. Это правило придумано для того, чтобы не было перекоса в пользу стран с большим населением и числом заявок. На практике это значит, что даже если из России или Украины подастся миллион человек, виз на всю страну выделят максимум около 3 500.
Почему шансы отличаются по регионам.
Мир в DV делится на несколько регионов (Европа, Азия, Африка, Океания, Латинская Америка). В каждом регионе свой «уровень конкуренции». Например:
В Африке и Азии подаётся огромное количество заявок, поэтому конкуренция очень высокая.
В Европе конкуренция умеренная, шансы примерно соответствуют среднему уровню (1–2 %).
В странах, где меньше людей знают о лотерее или участвуют реже, шанс может быть чуть выше.
Примеры статистики.
В DV-2021 общее число заявок по Европе превысило 6 миллионов.
Россия обычно подаёт около 400-500 тысяч заявок в год.
Украина традиционно в топе по Европе: более 700 тысяч заявок.
Беларусь — около 100 тысяч заявок ежегодно.
Мы сопоставили число участников лотереи (с членами семьи) в 2023 и количество выданных виз в 2024 и подсчитали шансы.
Что это значит на практике.
Вероятность выигрыша одного человека низкая, но она есть.
Для семьи шанс выше: если муж и жена подают отдельные анкеты, они фактически удваивают шансы.
Главное: правильно подать заявку, чтобы даже маленький шанс не был потерян из-за дисквалификации.
4) Что изменилось в 2025 году (DV-2027)
Каждый год правила DV-лотереи слегка корректируются, и важно учитывать эти изменения, чтобы не потерять шанс из-за формальности.
1. Возможное требование загранпаспорта и скана.
Ранее для подачи заявки достаточно было ввести данные паспорта (номер, срок действия, страна выдачи). В 2025 году Госдеп США предложил сделать следующий шаг — требовать загрузку скана биостраницы паспорта и страницы с подписью.
Цель: борьба с мошенничеством и поддельными анкетами.
Риск: участники без действующего паспорта или с просроченным документом не смогут участвовать.
Совет: заранее оформить или продлить паспорт, чтобы к октябрю 2025 всё было готово.
2. Новые формулировки в анкете.
В проекте правил предлагается заменить некоторые термины, чтобы исключить двусмысленность:
“Gender” → “Sex” (биологический пол).
“Age” → “Date of birth” (только дата рождения).
Это кажется мелочью, но цель та же — уменьшить ошибки и неточности.
3. Усиление борьбы с дубликатами.
Система проверяет, чтобы один и тот же человек не подал две анкеты. Даже случайная ошибка — например, подать заявку самому и через посредника — приведёт к полной дисквалификации. В DV-2027 алгоритмы будут ещё строже.
4. Фото по новым правилам.
Каждый год Госдеп обновляет технические требования к фотографиям (размер, качество, фон). В DV-2027 акцент сделан на том, что фото должно быть новым — сделанным не ранее, чем за 6 месяцев до подачи.
Что это значит для участников.
Уже летом 2025 стоит сделать фото и подготовить паспорт.
Подавать заявку нужно только через официальный сайт — dvprogram.state.gov.
Если правила о паспортах вступят в силу, заявки без скана будут автоматически дисквалифицированы.
5) Что не влияет на шансы: санкции, политика и слухи
Вокруг DV-лотереи ходит много слухов. Некоторые люди думают, что из-за санкций, политической ситуации или смены президента США у россиян и жителей СНГ меньше шансов. Это мифы.
Санкции против России.
Экономические или политические санкции никак не связаны с программой Diversity Visa. В правилах DV учитывается только страна рождения, а список исключённых стран формируется по одному критерию: если за последние 5 лет оттуда в США переехало более 50 000 человек по другим визам. Россия в этот список не входит, значит — участвовать можно.
Миграционная политика Дональда Трампа.
Даже если Трамп возвращается к власти, его политика направлена на борьбу с нелегальной иммиграцией. DV-лотерея — это легальный путь въезда, закреплённый в законах США. Ограничений именно для участников лотереи от этого нет.
Посольства и интервью.
Политическая ситуация влияет только на то, где будет проходить интервью. Например, россиян часто перенаправляют в посольства США в Варшаве или других странах. Но это технический момент, он не уменьшает шансы на выигрыш в самой лотерее.
Вывод.
Неважно, где вы живёте, какие новости читаются в СМИ или кто президент США. Если ваша страна входит в список допущенных, вы можете участвовать на равных условиях с другими.
6) Как повысить шансы в семье
DV-лотерея устроена так, что выигрыш одного члена семьи может дать грин-карту сразу нескольким людям. Поэтому грамотно распределив заявки, можно увеличить общие шансы.
1. Муж и жена подают отдельно.
Каждый супруг может подать свою заявку как основной заявитель.
В анкету обязательно нужно включить второго супруга и детей до 21 года.
Если выигрывает муж — жена и дети получают грин-карту автоматически. Если выигрывает жена — то же самое.
👉 Таким образом, подача двумя супругами удваивает шанс семьи.
2. Дети до 21 года.
Все неженатые дети до 21 года включаются в заявку родителя.
Если родитель выигрывает — дети тоже получают грин-карты.
Важно: не указать ребёнка = дисквалификация всей заявки.
3. Совершеннолетние дети (21+).
Они подают свои собственные заявки.
Их выигрыш = отдельный шанс для себя и своей будущей семьи.
Но! Родителей или братьев/сестёр по своему выигрышу они взять не могут.
4. Родители.
Родителей нельзя взять сразу при выигрыше.
Но! После получения грин-карты и проживания в США минимум 5 лет можно получить гражданство.
Став гражданином, можно подать на воссоединение с родителями и перевезти их легально.
Итог по семье:
Подавать всегда стоит и мужу, и жене — это даёт два реальных шанса.
Дети до 21 года едут автоматически при выигрыше родителей.
Родители — только после получения гражданства ребёнком.
7) Ошибки, которые ведут к дисквалификации
DV-лотерея кажется простой, но большинство отказов связано не с низкими шансами, а с ошибками при подаче анкеты. Вот самые распространённые:
1. Дубликаты заявок.
Каждый участник может подать только одну анкету. Если человек отправляет вторую — даже случайно, например, через посредника — обе заявки дисквалифицируются.
2. Неверные данные.
Ошибки в имени, дате рождения, месте рождения или семейном положении могут привести к проблемам. Важно указывать данные точно так же, как в паспорте.
3. Пропущенные члены семьи.
Нужно указать всех детей до 21 года и супруга/супругу. Если скрыть ребёнка или супруга, даже по невнимательности, это = дисквалификация.
4. Фото не по требованиям.
Неправильный фон, очки, плохое освещение, слишком старое фото — всё это повод отклонить заявку. Требования к фото очень строгие: 600х600 px, фон белый/светлый, лицо занимает 50–70% кадра.
5. Паспорт.
Если правила DV-2027 будут изменены, то участие с просроченным паспортом или неверными паспортными данными приведёт к отказу.
6. Подача в последний день.
В последние дни сайт часто перегружен. Из-за этого анкеты могут не дойти или сохраниться с ошибками. Лучше подавать в первые недели.
8) Практические советы, как не потерять шанс
Подать заявку на участие в DV-лотерее можно бесплатно и самостоятельно. Но в реальности именно мелкие ошибки чаще всего приводят к дисквалификации. Чтобы минимизировать риски, стоит следовать этим рекомендациям:
1. Подготовьте документы заранее.
Сделайте новый загранпаспорт, если старый скоро истекает. Подготовьте фото в правильном формате (600×600 px, без ретуши, очков и фильтров).
2. Не откладывайте на последний день.
В последние сутки сайт перегружен, заявки “падают” или сохраняются с ошибками. Подайте анкету в первые недели.
3. Проверяйте каждую строчку.
Имя и фамилия латиницей должны быть точно как в паспорте. Все дети и супруг должны быть внесены в заявку. Опечатки могут стоить вам шанса.
4. Подавайтесь оба, если есть супруг/супруга.
Две отдельные заявки увеличивают общий шанс семьи.
5. Сохраняйте номер подтверждения.
После подачи вы получите Confirmation Number. Без него проверить результат невозможно. Запишите его в нескольких местах.
6. Используйте помощь специалистов.
Да, анкету можно заполнить самому. Но практика показывает: чаще всего люди теряют шанс из-за фото, дубликатов или забытых детей в анкете.
Поэтому многие выбирают работать со специалистами, которые проверят документы, фото и правильно заполнят анкету. Это не увеличивает шансы в розыгрыше, но гарантирует, что заявку не дисквалифицируют из-за формальностей.
👉 Мы как раз предоставляем такую услугу: от инструкции до полного сопровождения — чтобы ваш шанс не пропал зря.
9) Что делать после выигрыша
Сам факт выигрыша в DV-лотерее — это только начало пути. Дальше нужно пройти несколько обязательных этапов, чтобы действительно получить грин-карту.
1. Проверка результатов.
В мае 2026 года (для DV-2027) вы сможете узнать результат на сайте dvprogram.state.gov.
Для этого нужен Confirmation Number, который вы получили при подаче.
Уведомлений по почте или email не будет, только самостоятельная проверка.
2. Заполнение формы DS-260.
Это онлайн-анкета на иммиграционную визу.
Её нужно заполнить точно и без ошибок: адреса проживания, образование, работа, семейное положение.
После отправки DS-260 вас поставят в очередь на интервью.
3. Сбор документов.
Загранпаспорт, свидетельства о рождении, дипломы, справки о несудимости, медицинские справки.
Всё должно быть переведено на английский и нотариально заверено.
4. Медкомиссия и интервью.
Перед интервью нужно пройти медицинскую комиссию в аккредитованном центре.
На интервью в консульстве США проверяют все документы, задают вопросы про работу, образование, планы в США.
Если всё в порядке — в паспорт ставят иммиграционную визу.
5. Въезд в США.
После въезда в страну вы получаете статус Lawful Permanent Resident (постоянный житель).
Грин-карта приходит по почте на указанный адрес в США.
Важно.
Выигрыш — это ещё не гарантия грин-карты. Каждый год выигрывает больше людей, чем виз, и визы получают те, кто быстрее и правильнее проходит процесс. Ошибки на этапе DS-260 или документов могут стоить шанса.
👉 Именно поэтому многие победители обращаются к специалистам, чтобы сопровождали процесс от выигрыша до получения грин-карты.
10) Заключение
Лотерея Green Card остаётся одним из самых простых и законных способов иммигрировать в США. Шансы на выигрыш невелики — всего 1–2 %, но они абсолютно реальны. Главное — не потерять их из-за ошибок в анкете или фотографиях.
В 2025 году правила стали строже: возможное требование скана паспорта, новые формулировки и усиленная проверка заявок. При этом важно понимать: санкции против России или политика Трампа никак не влияют на DV-лотерею. Это программа легальной иммиграции, которая действует независимо от текущих политических обстоятельств.
Чтобы увеличить шансы для семьи, лучше подавать заявки и мужу, и жене. Дети до 21 года едут вместе с победителем, а родителей можно перевезти позже — уже после получения гражданства США.
Ошибки в анкете, пропущенные дети или фото не по стандарту могут полностью обнулить шанс. Именно поэтому многие выбирают доверить процесс специалистам, которые знают все нюансы и делают всё правильно с первого раза.
Если хотите участвовать в DV-2027 без риска ошибок — специалисты готовы помочь.
