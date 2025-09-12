Шансы выиграть Green Card в 2025 году: что изменилось и как повысить свои шансы переехать в США

1) Введение

Лотерея Green Card, официально называемая Diversity Visa (DV) Lottery, — это один из самых доступных и законных способов иммиграции в США. Программа проводится ежегодно уже более 30 лет и даёт шанс людям из стран с низким уровнем эмиграции в США получить право на постоянное проживание и работу.

Осенью 2025 года откроется приём заявок на программу DV-2027. Это значит, что подать заявку смогут все желающие, а результаты розыгрыша будут опубликованы в мае 2026 года. Первые переезды победителей состоятся не раньше 2027 года — отсюда и название.

Интерес к DV-лотерее растёт из года в год. Причина очевидна: участие бесплатное, а приз — иммиграционная виза США, которая даёт статус постоянного жителя и право через несколько лет получить гражданство. В то же время правила становятся строже: требования к фото, паспорту и правильности данных могут привести к дисквалификации при малейшей ошибке.

В этой статье мы разберём: