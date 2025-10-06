Гражданство по происхождению: архивы, документы, сроки

Паспорт по родству — 7 ошибок заявителей

Дорога к гражданству по происхождению похожа на минное поле: сделаешь неверный шаг — и начинай сначала.

1. Пропущенные документы.

Цепочка рвётся, если нет хотя бы одной метрики. Иногда люди приносят все справки, но забывают про свидетельство о браке прадедов — и вся линия рушится.

2. Ошибки в написании имён и фамилий.

В одном документе «Ivan», в другом «Johann», а в третьем «Иван». Без пояснения через архивное подтверждение тождественности это — повод для отказа.

3. Неправильная легализация.

Без апостиля, нотариального заверения или сертифицированного перевода документы не принимаются. Переводчик должен быть аккредитован в консульстве или присяжным.

4. Нарушение сроков.

Некоторые справки действуют всего 3–6 месяцев. Часто заявители тянут с подачей, а потом выясняется, что документы уже просрочены.

5. Отсутствие подтверждения родства.

Кто-то приносит свидетельство прадеда, но не показывает связь с собой. Нужно документально доказать, что каждый в цепочке — законный потомок предыдущего.

6. Игнорирование юридического статуса предка.

Даже если он родился в Италии или Польше, важно подтвердить, что он сохранил гражданство до рождения своего ребёнка.

7. Доверие мошенникам.

«Паспорт за 6 месяцев без очередей» — это миф. Подделка архивных справок ведёт к уголовной ответственности и пожизненному запрету на въезд в страну.