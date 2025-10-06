Гражданство по происхождению: архивы, документы, сроки

Всё чаще за чашкой вечернего чая люди начинают вспоминать: «А ведь дед когда-то жил в Бессарабии… Может, попробовать восстановить корни?»
Так и начинается путь к гражданству по происхождению — не просто бюрократическая тропинка, а настоящее путешествие во времени, где вы — исследователь, восстанавливающий судьбы своих предков.
Европейский паспорт сегодня — не роскошь, а возможность. Это свобода передвижения, качественное образование, медицинская страховка и уверенность, что дети смогут учиться и работать где захотят. А ведь всё начинается с одного вопроса: кем был мой прадед?
Как доказать корни — Румыния, Италия, Польша
Румыния: простая логика и сильные корни
Румынское законодательство одно из самых мягких для потомков бывших граждан. Закон №21/1991 позволяет восстановить гражданство тем, чьи предки жили на территории современной Румынии, Бессарабии или Буковины до 1940 года.
Если ваш предок родился на этих землях — вы уже наполовину в игре. Дальше остаётся подтвердить родство. Для этого собирают:
архивные справки из ЗАГСов,
метрические книги (рождение, брак, смерть),
церковные записи,
старые паспорта, военные билеты, справки о проживании.
Эти документы — ваши золотые кирпичики. На их основании выстраивается цепочка поколений, где каждый документ подтверждает связь между предками и вами.
После подачи в Национальное управление по гражданству и принесения присяги заявитель получает паспорт по корням — румынский и, как следствие, гражданство ЕС.
Италия: jus sanguinis — «право крови»
Итальянцы считают, что кровь важнее границ. Если ваш предок был итальянцем и не отказался от гражданства до рождения следующего поколения — вы имеете право на паспорт.
Есть лишь одно ограничение: до 1 января 1948 года гражданство передавалось только по мужской линии. Если в вашей цепочке есть женщина, родившая до этой даты, придётся идти через суд — но почти все такие дела выигрываются.
Для подтверждения родства потребуются:
свидетельства о рождении и браке итальянского предка,
справка о ненатурализации (подтверждение, что он не стал гражданином другой страны),
метрики всех последующих поколений,
перевод и апостиль всех документов.
Подать можно через консульство по месту жительства или напрямую в итальянскую коммуну. В некоторых случаях процесс идёт быстрее в Италии, чем в очередях консульства.
Польша: кропотливость и внимание к деталям
С Польшей всё сложнее. Главное — доказать, что предок не утратил польское гражданство до рождения следующего поколения. Потеря могла произойти автоматически — например, при службе в иностранной армии или натурализации в другой стране.
Собирают:
старые польские документы (свидетельства, военные билеты, записи о прописке),
архивные справки из польских или региональных архивов,
документы об эмиграции,
свидетельства о рождении и браке всех поколений.
После проверки документов через воеводу вы получаете решение о признании гражданином Польши, а затем и паспорт.
Важная деталь: Польша охотно признаёт потомков, которые сохраняют культурную связь — язык, традиции, участие в польских обществах.
Паспорт по родству — 7 ошибок заявителей
Дорога к гражданству по происхождению похожа на минное поле: сделаешь неверный шаг — и начинай сначала.
1. Пропущенные документы.
Цепочка рвётся, если нет хотя бы одной метрики. Иногда люди приносят все справки, но забывают про свидетельство о браке прадедов — и вся линия рушится.
2. Ошибки в написании имён и фамилий.
В одном документе «Ivan», в другом «Johann», а в третьем «Иван». Без пояснения через архивное подтверждение тождественности это — повод для отказа.
3. Неправильная легализация.
Без апостиля, нотариального заверения или сертифицированного перевода документы не принимаются. Переводчик должен быть аккредитован в консульстве или присяжным.
4. Нарушение сроков.
Некоторые справки действуют всего 3–6 месяцев. Часто заявители тянут с подачей, а потом выясняется, что документы уже просрочены.
5. Отсутствие подтверждения родства.
Кто-то приносит свидетельство прадеда, но не показывает связь с собой. Нужно документально доказать, что каждый в цепочке — законный потомок предыдущего.
6. Игнорирование юридического статуса предка.
Даже если он родился в Италии или Польше, важно подтвердить, что он сохранил гражданство до рождения своего ребёнка.
7. Доверие мошенникам.
«Паспорт за 6 месяцев без очередей» — это миф. Подделка архивных справок ведёт к уголовной ответственности и пожизненному запрету на въезд в страну.
Архивные справки и подтверждение родства
Если документов нет — не беда.
Путь лежит через архивы:
местные ЗАГСы и метрические книги,
региональные архивы (в России, Молдове, Украине, Польше, Румынии),
церковные архивы и приходы,
военные архивы (особенно для мужчин).
Запрос можно сделать письменно, через доверенное лицо или специализированную фирму. Иногда архив отвечает через месяц, иногда — через полгода. Но каждая архивная справка приближает к цели.
Сроки гражданства и ожидание
Многие ждут чудес, но этот процесс требует терпения.
В Румынии рассмотрение занимает от 12 месяцев и более.
В Италии — в среднем от 1,5 до 3 лет, если подаваться через консульство.
В Польше — около года, иногда дольше.
Если всё оформлено грамотно и подтверждение родства не вызывает сомнений, шансы получить решение — почти стопроцентные. Но важно понимать: сроки гражданства зависят от полноты документов и точности перевода
Как подготовиться — короткий чеклист
✅ Составьте генеалогическое древо.
✅ Соберите все акты о рождении и браке до прадедов.
✅ Закажите архивные справки, особенно дореволюционные и довоенные.
✅ Переведите и апостилируйте документы.
✅ Подготовьте объяснения к различиям в написании имён.
✅ Подайте заявление и дождитесь присяги.
✅ Подайте заявление и дождитесь присяги.
Итог
Получение гражданства по происхождению — это не просто сбор бумаг. Это возвращение к истокам.
Кто-то ищет родословную ради путешествий, а кто-то — чтобы вернуть уважение к семейной истории. В обоих случаях результат стоит всех усилий.
Ведь паспорт — это не только право на безвиз, но и признание того, что вы — часть большой европейской истории.
