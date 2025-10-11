Зачем нужна трастовая структура, даже если у вас уже офшор

Офшор + траст: что это и как отличаются

Офшорная компания — это юридическое лицо, зарегистрированное в юрисдикции с льготным налогообложением и либеральным регулированием (например, BVI, Панама, Сейшелы, Белиз и др.). Её используют для:

международной торговли;

владения недвижимостью, акциями, активами;

оптимизации налогов (в рамках закона).

Но важно: юридически офшор принадлежит вам (через доли, акции). Если против вас подаётся иск, арест могут наложить через вас как акционера.

Траст — это не юридическое лицо, а договор (доверительное управление), по которому вы передаёте активы трасту (трастовому управляющему) в интересах бенефициаров (например, семьи). Активы уже принадлежат трасту, а не вам лично. Это ключевое: при правильной конструкции трастовые активы обычно не входят в конкурсную массу, если вы банкроты.

Офшор — инструмент бизнеса, операций, структурирования.

Траст — щит для защиты активов и планирования наследования.

Вместе они создают защиту «двух уровней».