Платежные лицензии: инструкция по получению и выбор юрисдикции

Как выбрать юрисдикцию для получения финансовой лицензии

От выбора юрисдикции зависит масштаб операций, перечень доступных услуг, возможность работы с партнёрами и конечными пользователями.

Евросоюз, в частности Литва и Кипр, сегодня остаются лидерами. Европейская платежная лицензия охватывает весь ЕС, а значит — открывает доступ к большому числу клиентов. Литва привлекательна для лицензии электронных денег и лицензии платежного института из-за быстрой процедуры и лояльного отношения регулятора. Кипр позволяет существенно сэкономить на расходах при старте и максимально упростить процедуру запуска компаний.

Великобритания предлагает платежную лицензию с высочайшей репутацией и строгим, но прозрачным регулированием. Прекрасно подходит как для B2B, так и для B2C моделей бизнеса, но требует серьезных инвестиций на этапе запуска.

Сингапур — современный финансовый центр для Азии. Высокие стандарты регулирования, развитая инфраструктура, очень надежная защита клиентов. Лицензия из Сингапура особенно удобна для компаний, нацеленных на азиатский регион.

В Соединённых Штатах действует сложная система разрешений. Лицензия MSB обязывает компанию получать отдельное разрешение в каждом штате, где планируется деятельность. Такая лицензия — выбор для крупных международных компаний с большими оборотами.

Оффшорные зоны привлекают возможностью просто и быстро получить лицензию. Но партнеры и банки часто отказывают компаниям с оффшорными лицензиями. Возникают проблемы с доступом к финансовым рынкам.